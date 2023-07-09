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Семенов, Светлояр и Шереметевский замок

За город! За Волгу! Скорей на Ветлугу - в край грибов, ложкарей, скитов и старинных легенд
В путешествии мы отправимся на поиски настоящих чудес Нижегородчины, а за одним шедевром заедем даже в Марий Эл.

Вы откроете места, где в непроходимой тайге прячутся скиты старообрядцев, сверкают воды Светлояра, таящего предание о Китеж-граде, и будто из ниоткуда появляется неоготический замок-дворец. А в завершение посетите родину хохломы и увидите, как изготавливают традиционные изделия.
5
1 отзыв
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок

Описание экскурсии

Шереметевский замок и этно-исторические заметки о крае

Я встречу вас в вашей гостинице — и мы сразу отправимся в Юрино, самый дальний пункт нашего маршрута, где род Шереметевых выстроил свой великолепный дворец. Проедем вдоль Ветлуги, мимо нескольких древних городищ — Воскресенского и Богородского. Здесь, в зеленых чащах, издревле жили марийцы и чудь. В пути я расскажу о поветлужском крае, скитах и истории староверов, а также о трудах этнографа и чиновника П. И. Мельникова-Печерском.

Прибыв на место, вы осмотрите огромный дворцовый комплекс 19 века, раскинувшийся на 45 гектарах на берегу реки. Постройка в стиле поздней неоготики имеет также черты готического, восточного, романского и древнерусского стилей. Увидев замок-дворец вживую, вы поймете, почему его называют одной из жемчужин Поволжья. Местный гид проведет для вас увлекательную экскурсию по лабиринту комнат — в замке их больше ста. А после вы прогуляетесь по парку, рассмотрите служебные постройки и отдохнете на набережной.

Тайны Светлояра

Далее мы поедем на одно из самых загадочных озер, вода из котором обладает исключительными свойствами. Вы пройдете по тропе паломников, зачерпнете кристальной воды, послушаете легенду о Китеж-граде, увидите камни-следовики, возможно, услышите звон колоколов со дна Светлояра. И в дополнение посетите старинный деревянный храм в селе Владимирское, будто сошедший с картинки.

Семенов — родина хохломы

Сделаем перерыв на обед в местечке Боковое и двинемся к финальному пункту программы — в город мастеров и центр ремесел. В музее фабрики «Хохломская роспись» вы познакомитесь с историй развития знаменитого народного прикладного творчества. Увидите, как рождается хохлома, мастера резьбы и росписи покажут вам свою работу. Сможете приобрести красивые и качественные сувениры. А в завершение прогуляемся от памятника Борису Корнилову по центру Семенова и поговорим об истории города.

Организационные детали

  • Начало экскурсии в 8:30, возвращение в Нижний Новгород в 20:00. Общее расстояние на автомобиле 450 км.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, трансфер не включён в стоимость (легковой автомобиль — 20 000 ₽, минивэн — 25 000 ₽). Я могу организовать поездку для большего количества человек на другом транспорте. Цену уточняйте, пожалуйста, в переписке к заказу
  • Дополнительно оплачивается питание (500 ₽/чел.), билеты в музеи и экскурсии с местными сотрудниками: Шереметьевский дворец — 450 ₽/чел., фабрика «Матрёшка» — 500 ₽/группу (1 час), входной билет — 150 ₽/чел.
  • В зимнее время программа проходит без озера Светлояр, а также может сокращаться из-за заснеженной дороги и короткого светового дня, также возможна отмена экскурсии из-за непогоды. Перед бронированием уточните детали у гида

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 330 туристов
Я дипломированный историк, участник археологических и этнографических экспедиций, автопутешественник со стажем. Пять поколений моей семьи живут в Нижнем Новгороде. Люблю этот город и хочу, чтобы вы его тоже полюбили. Вас ждут главные достопримечательности региона, авторская программа и индивидуальный подход.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Насыщенная экскурсия, Андрей прекрасный рассказчик и хорошо владеет информацией. Все понравилось!!!! Рекомендую.
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