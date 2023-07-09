В путешествии мы отправимся на поиски настоящих чудес Нижегородчины, а за одним шедевром заедем даже в Марий Эл. Вы откроете места, где в непроходимой тайге прячутся скиты старообрядцев, сверкают воды Светлояра, таящего предание о Китеж-граде, и будто из ниоткуда появляется неоготический замок-дворец. А в завершение посетите родину хохломы и увидите, как изготавливают традиционные изделия.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Шереметевский замок и этно-исторические заметки о крае

Я встречу вас в вашей гостинице — и мы сразу отправимся в Юрино, самый дальний пункт нашего маршрута, где род Шереметевых выстроил свой великолепный дворец. Проедем вдоль Ветлуги, мимо нескольких древних городищ — Воскресенского и Богородского. Здесь, в зеленых чащах, издревле жили марийцы и чудь. В пути я расскажу о поветлужском крае, скитах и истории староверов, а также о трудах этнографа и чиновника П. И. Мельникова-Печерском.

Прибыв на место, вы осмотрите огромный дворцовый комплекс 19 века, раскинувшийся на 45 гектарах на берегу реки. Постройка в стиле поздней неоготики имеет также черты готического, восточного, романского и древнерусского стилей. Увидев замок-дворец вживую, вы поймете, почему его называют одной из жемчужин Поволжья. Местный гид проведет для вас увлекательную экскурсию по лабиринту комнат — в замке их больше ста. А после вы прогуляетесь по парку, рассмотрите служебные постройки и отдохнете на набережной.

Тайны Светлояра

Далее мы поедем на одно из самых загадочных озер, вода из котором обладает исключительными свойствами. Вы пройдете по тропе паломников, зачерпнете кристальной воды, послушаете легенду о Китеж-граде, увидите камни-следовики, возможно, услышите звон колоколов со дна Светлояра. И в дополнение посетите старинный деревянный храм в селе Владимирское, будто сошедший с картинки.

Семенов — родина хохломы

Сделаем перерыв на обед в местечке Боковое и двинемся к финальному пункту программы — в город мастеров и центр ремесел. В музее фабрики «Хохломская роспись» вы познакомитесь с историй развития знаменитого народного прикладного творчества. Увидите, как рождается хохлома, мастера резьбы и росписи покажут вам свою работу. Сможете приобрести красивые и качественные сувениры. А в завершение прогуляемся от памятника Борису Корнилову по центру Семенова и поговорим об истории города.

Организационные детали