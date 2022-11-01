Семенов, Светлояр и Шереметевский замок

За город! За Волгу! Скорей на Ветлугу - в край грибов, ложкарей, скитов и старинных легенд

В путешествии мы отправимся на поиски настоящих чудес Нижегородчины, а за одним шедевром заедем даже в Марий Эл.

Вы откроете места, где в непроходимой тайге прячутся скиты старообрядцев, сверкают воды Светлояра, таящего предание о Китеж-граде, и будто из ниоткуда появляется неоготический замок-дворец. А в завершение посетите родину хохломы и увидите, как изготавливают традиционные изделия.
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
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Описание

Что вас ожидает

Шереметевский замок и этно-исторические заметки о крае

Я встречу вас в вашей гостинице — и мы сразу отправимся в Юрино, самый дальней пункт нашего маршрута, где род Шереметевых выстроил свой великолепный дворец. Проедем вдоль Ветлуги, мимо нескольких древних городищ — Воскресенского и Богородского. Здесь, в зеленых чащах, издревле жили марийцы и чудь. В пути я расскажу о поветлужском крае, скитах и истории староверов, а также о трудах этнографа и чиновника П. И. Мельникова-Печерском.

Прибыв на место, вы осмотрите огромный дворцовый комплекс 19 века, раскинувшийся на 45 гектарах на берегу реки. Постройка в стиле поздней неоготики имеет также черты готического, восточного, романского и древнерусского стилей. Увидев замок-дворец вживую, вы поймете, почему его называют одной из жемчужин Поволжья. Местный гид проведет для вас увлекательную экскурсию по лабиринту комнат — в замке их больше ста. А после вы прогуляетесь по парку, рассмотрите служебные постройки и отдохнете на набережной.

Тайны Светлояра

Далее мы поедем на одно из самых загадочных озер, вода из котором обладает исключительными свойствами. Вы пройдете по тропе паломников, зачерпнете кристальной воды, послушаете легенду о Китеж-граде, увидите камни-следовики, возможно, услышите звон колоколов со дна Светлояра. И в дополнение посетите старинный деревянный храм в селе Владимирское, будто сошедший с картинки.

Семенов — родина хохломы

Сделаем перерыв на обед в местечке Боковое и двинемся к финальному пункту программы — в город мастеров и центр ремесел. В музее фабрики «Хохломская роспись» вы познакомитесь с историй развития знаменитого народного прикладного творчества. Увидите, как рождается хохлома, мастера резьбы и росписи покажут вам свою работу. Сможете приобрести красивые и качественные сувениры. А в завершение прогуляемся от памятника Борису Корнилову по центру Семенова и поговорим об истории города.

Организационные детали

  • Начало экскурсии в 8:30, возвращение в Нижний Новгород в 20:00. Общее расстояние на автомобиле 450 км.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, трансфер включен в стоимость. Я могу организовать поездку для большего количества человек на другом транспорте. Цену уточняйте, пожалуйста, в переписке к заказу.
  • Дополнительно оплачивается питание (200-300 руб. /человека), билеты в музеи и экскурсии с местными сотрудниками: Шереметьевский дворец — 300 руб. /человека, фабрика «Хохломская роспись» — 450 руб. /группу (1 час), входной билет — 110 руб. /человека
  • В зимний период программа экскурсии может быть сокращена

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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