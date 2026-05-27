Мы отправимся в Нижний посад — деловое сердце города 19 века — и пройдём по улице Рождественской, где кипела торговля и заключались сделки.
Вы увидите знаковые здания и услышите детали из жизни предпринимателей, которые до сих пор считываются в архитектуре. А в моих рассказах оживут судьбы купцов и торговцев, чьими усилиями город рос и богател.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Площадь Маркина — место старинного торга и отправную точка деловой жизни.
- Рождественскую улицу — главный купеческий променад 19 века.
- Нижегородскую товарную биржу — символ торговой мощи города.
- Строгановскую церковь — изящный храм с богатой историей.
- Блиновский пассаж — купеческое торговое пространство.
- Соляную контору и «чугунные калоши» — необычную страницу городской жизни.
- купеческие дома и чайную «Столбы» — наследие, которое продолжает жить.
- бывшую Софроновскую площадь — исчезнувшую, но не забытую.
Вы узнаете:
- почему Нижний Новгород называли «карманом России».
- как бывшие крепостные становились купцами.
- как работала товарная биржа и заключались сделки.
- почему Рождественская была продолжением ярмарки.
- где находился старинный торг и как он был устроен.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута около 1 км.
- Все объекты осматриваем снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Маркина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я с детства увлекаюсь историей края, поэтому стала дипломированным аттестованным гидом-экскурсоводом по Нижнему Новгороду и Нижегородской области. Восхищаюсь своим родным городом с его с уникальным природным ландшафтом, красивой архитектурой и интересным прошлым. С радостью делюсь знаниями и показываю уникальные уголки любимого места.
