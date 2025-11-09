Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь. В это время года природа Керженца особенно красива, а погодные условия позволяют комфортно проводить экскурсии на свежем воздухе.

Керженец - суровое таинственное место, где с 17 века находили приют тысячи староверов-раскольников.До сих пор исследований заволжских старообрядцев не было, и уже более 15 лет я собираю здесь материал для

диссертации. Со мной вы посетите несколько деревень и скитов, познакомитесь с хранителями древлеправославия. Поразитесь тому, как по зову души им удалось сохранить общину и уставы. И станете лучше понимать историческую драму России

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Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 4 чел.

Описание экскурсии

Нижегородский край и церковный раскол

Нашей земле было суждено сыграть заметную роль в переломный период духовной жизни страны. Достаточно упомянуть тот факт, что наиболее выдающиеся идеологи «противоборствующих сторон» — патриарх Никон, протопоп Аввакум, епископ Павел Коломенский, Сергий Нижегородец, Александр Диакон, — родились «в пределах нижегородских». Старообрядческое движение затронуло регион, едва только успев зародиться, а потомки тех, кто некогда противостоял «антихристовой силе», до сих пор живут как в самом Нижнем, так и в нижегородской глубинке.

Большая часть старообрядцев обосновалась в семёновском крае, где «тишь и безмолвие лесов» бережно скрывали гонимых новым уставом людей. Сохранились документы и свидетельства, рассказывающие о почти 40 тысячах раскольников и сотне поселений — скитов, которые просуществовали на Керженце вплоть до 40-х годов 20 века.

В гости к хранителям старой веры

Экскурсия составляется индивидуально и начинается с исследования деревень, купеческих домов и старообрядческих храмов, где древлеправославные христиане сохранили традиционный быт и уклад русского человека.

Также вы посетите святые колодчики, могилы и скиты, возникшие в период раскола церкви. Познакомитесь с современными хранителями старой веры, «кержаками». Узнаете об их традициях, промыслах, костюмах, архитектуре и легендах. Послушаете колокольный звон.

Вы пройдете 4 км пешком, увидите места, описанные в романе П. И. Мельникова-Печерского «В лесах». Путь будет состоять из лесных и полевых тропок, но он расскажет больше, чем, возможно, целый год изучения истории.

Расписание программы

10-00 — Истоки старообрядчества, причины развития Керженца и особенности костюма. Можно будет набрать святой водички.

12-00 — Промыслы и рост купеческой деятельности на Керженце. История прототипов купцов из романа Мельникова-Печерского «В лесах».

12-30 — Процесс заселения скитов и посещение старообрядческого храма, колокольни. Исследуем лестовку (разновидность чёток).

14-00 – 15-00 — Комаровский скит. Могилы схимников и схимниц, святые места.

16-00 — Улангерьский скит и сосна-великан, памятник природы областного значения.

Организационные детали