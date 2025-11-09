Мои заказы

Керженец: старинные деревни и старообрядцы (на вашем автомобиле)

Узнайте о старообрядцах Керженца, их традициях и быте. Посетите скиты, храмы и святые места. Погружение в историю и культуру России
Керженец - суровое таинственное место, где с 17 века находили приют тысячи староверов-раскольников.

До сих пор исследований заволжских старообрядцев не было, и уже более 15 лет я собираю здесь материал для
читать дальшеуменьшить

диссертации. Со мной вы посетите несколько деревень и скитов, познакомитесь с хранителями древлеправославия. Поразитесь тому, как по зову души им удалось сохранить общину и уставы. И станете лучше понимать историческую драму России

5
34 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Уникальная история старообрядцев
  • 🏡 Посещение старинных деревень и скитов
  • 🔔 Знакомство с традициями и бытом
  • 🌲 Прогулка по живописным местам
  • 📚 Погружение в историческую драму России

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь. В это время года природа Керженца особенно красива, а погодные условия позволяют комфортно проводить экскурсии на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Керженец: старинные деревни и старообрядцы (на вашем автомобиле)
Керженец: старинные деревни и старообрядцы (на вашем автомобиле)
Керженец: старинные деревни и старообрядцы (на вашем автомобиле)

Что можно увидеть

  • Старообрядческие храмы
  • Святые колодчики
  • Могилы схимников
  • Скиты
  • Сосна-великан

Описание экскурсии

Нижегородский край и церковный раскол

Нашей земле было суждено сыграть заметную роль в переломный период духовной жизни страны. Достаточно упомянуть тот факт, что наиболее выдающиеся идеологи «противоборствующих сторон» — патриарх Никон, протопоп Аввакум, епископ Павел Коломенский, Сергий Нижегородец, Александр Диакон, — родились «в пределах нижегородских». Старообрядческое движение затронуло регион, едва только успев зародиться, а потомки тех, кто некогда противостоял «антихристовой силе», до сих пор живут как в самом Нижнем, так и в нижегородской глубинке.

Большая часть старообрядцев обосновалась в семёновском крае, где «тишь и безмолвие лесов» бережно скрывали гонимых новым уставом людей. Сохранились документы и свидетельства, рассказывающие о почти 40 тысячах раскольников и сотне поселений — скитов, которые просуществовали на Керженце вплоть до 40-х годов 20 века.

В гости к хранителям старой веры

Экскурсия составляется индивидуально и начинается с исследования деревень, купеческих домов и старообрядческих храмов, где древлеправославные христиане сохранили традиционный быт и уклад русского человека.
Также вы посетите святые колодчики, могилы и скиты, возникшие в период раскола церкви. Познакомитесь с современными хранителями старой веры, «кержаками». Узнаете об их традициях, промыслах, костюмах, архитектуре и легендах. Послушаете колокольный звон.

Вы пройдете 4 км пешком, увидите места, описанные в романе П. И. Мельникова-Печерского «В лесах». Путь будет состоять из лесных и полевых тропок, но он расскажет больше, чем, возможно, целый год изучения истории.

Расписание программы

10-00 — Истоки старообрядчества, причины развития Керженца и особенности костюма. Можно будет набрать святой водички.
12-00 — Промыслы и рост купеческой деятельности на Керженце. История прототипов купцов из романа Мельникова-Печерского «В лесах».
12-30 — Процесс заселения скитов и посещение старообрядческого храма, колокольни. Исследуем лестовку (разновидность чёток).
14-00 – 15-00 — Комаровский скит. Могилы схимников и схимниц, святые места.
16-00 — Улангерьский скит и сосна-великан, памятник природы областного значения.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на вашем автомобиле
  • Продолжительность зависит от маршрута и наполнения экскурсии: от 5 часов (включая обед) до 8 часов
  • Поехать может любой желающий, дети от 7 лет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Семенове или Нижнем Новгороде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита
Маргарита — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1103 туристов
Я антрополог и вожу экскурсии с 2005 г. Имею профессиональный диплом гида и собственное музейное пространство. Путешествую по небольшим деревням Нижегородской области. Традиции, обряды и старинные деревни, связанные со старообрядцами, —
читать дальшеуменьшить

мой главный интерес. В интересные экспедиции приглашаю гостей. Работаю с командой из двух человек, и мы гарантируем необычную программу с элементами вовлечения. Каждая экскурсия уникальна: мы общаемся с людьми, посещаем храмы и деревни, изучаем промыслы кержаков.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
3
2
1
Марина
Гид глубоко разбирается в теме и доступно подаёт информацию. Более того, гид всячески помогает восстановить историческое наследие. Экскурсия очень насыщенная и глубокая, интересная и многообразная. Мы посетили два старинных скита,
читать дальшеуменьшить

погуляли по уютному, купеческому Семёнову, отведали зелёных щей и блинов с местным медом и даже были свидетелями настоящего чуда - своими глазами видели мироточащую икону. Мы влюбились в Семенов и обязательно сюда вернёмся! Советую экскурсию всём, кому интересна тема старообрядчества.

Гид глубоко разбирается в теме и доступно подаёт информацию. Более того, гид всячески помогает восстановить историческое
Гид глубоко разбирается в теме и доступно подаёт информацию. Более того, гид всячески помогает восстановить историческое
Гид глубоко разбирается в теме и доступно подаёт информацию. Более того, гид всячески помогает восстановить историческое
Гид глубоко разбирается в теме и доступно подаёт информацию. Более того, гид всячески помогает восстановить историческое
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Маргарита, спасибо за экскурсию. Муж давно хотел эту экскурсию и очень остался доволен. Мы узнали много нового для себя (особенно я). Интересно и необычно.
Маргарита, спасибо за экскурсию. Муж давно хотел эту экскурсию и очень остался доволен. Мы узнали много
Маргарита, спасибо за экскурсию. Муж давно хотел эту экскурсию и очень остался доволен. Мы узнали много
Маргарита, спасибо за экскурсию. Муж давно хотел эту экскурсию и очень остался доволен. Мы узнали много
Маргарита, спасибо за экскурсию. Муж давно хотел эту экскурсию и очень остался доволен. Мы узнали много
Маргарита, спасибо за экскурсию. Муж давно хотел эту экскурсию и очень остался доволен. Мы узнали много
Маргарита, спасибо за экскурсию. Муж давно хотел эту экскурсию и очень остался доволен. Мы узнали много
Маргарита, спасибо за экскурсию. Муж давно хотел эту экскурсию и очень остался доволен. Мы узнали много
Маргарита, спасибо за экскурсию. Муж давно хотел эту экскурсию и очень остался доволен. Мы узнали много+1
Маргарита, спасибо за экскурсию. Муж давно хотел эту экскурсию и очень остался доволен. Мы узнали много
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Великолепное погружение в тему. Глубокие, энциклопедические знания Маргариты вкупе с сопроводительное рассказами водителя удовлетворят самого искушённого туриста. Мы с мужем поняли, что ездили за" настоящностью"; теперь это слово в лексиконе
читать дальшеуменьшить

моей семьи. Простая, приготовленная с душой и собранная молитвой двух чудесных женщин из старообрядческого храма стала самой желанной трапезой на моем 50- летии." многие лета", пропетые" крючковым "пением звучало как благословение из глубины веков. А встреча с живой настоящей 80- летней жительницей одного из скитов стало большой удачей. Теперь надо разместить в себе все услышанное, дать время информации распаковаться, и согласится с теми моментами, в которых произошло внутреннее узнавание. Лучшего сценария для своего юбилея не могла и вообразить.

Великолепное погружение в тему. Глубокие, энциклопедические знания Маргариты вкупе с сопроводительное рассказами водителя удовлетворят самого искушённого
Великолепное погружение в тему. Глубокие, энциклопедические знания Маргариты вкупе с сопроводительное рассказами водителя удовлетворят самого искушённого
Великолепное погружение в тему. Глубокие, энциклопедические знания Маргариты вкупе с сопроводительное рассказами водителя удовлетворят самого искушённого
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Уже второй день я под невероятным впечатлением! Поистине, это одно из лучших путешествий, в котором я была! Это не экскурсия. Это намного глубже, духовнее, познавательнее… Маргарита - фантастическая!) я побывала в сказке! Невероятные люди, удивительные истории и очень вкусный мёд!!!) Маргарита, Александр, спасибо вам ОГРОМНОЕ!!!
Уже второй день я под невероятным впечатлением! Поистине, это одно из лучших путешествий, в котором я
Уже второй день я под невероятным впечатлением! Поистине, это одно из лучших путешествий, в котором я
Уже второй день я под невероятным впечатлением! Поистине, это одно из лучших путешествий, в котором я
Уже второй день я под невероятным впечатлением! Поистине, это одно из лучших путешествий, в котором я
Уже второй день я под невероятным впечатлением! Поистине, это одно из лучших путешествий, в котором я
Уже второй день я под невероятным впечатлением! Поистине, это одно из лучших путешествий, в котором я
Уже второй день я под невероятным впечатлением! Поистине, это одно из лучших путешествий, в котором я
Уже второй день я под невероятным впечатлением! Поистине, это одно из лучших путешествий, в котором я
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Замечательная экскурсия и отличный экскурсовод и в теме и с отличным образованием и академическими знаниями. Очень душевно, тепло, интересно и насыщенно.
Однозначно рекомендую.
Замечательная экскурсия и отличный экскурсовод и в теме и с отличным образованием и академическими знаниями. Очень
Замечательная экскурсия и отличный экскурсовод и в теме и с отличным образованием и академическими знаниями. Очень
Замечательная экскурсия и отличный экскурсовод и в теме и с отличным образованием и академическими знаниями. Очень
Замечательная экскурсия и отличный экскурсовод и в теме и с отличным образованием и академическими знаниями. Очень
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Было морозно, не хотелось долго гулять. Но холод не помешал экскурсии состояться. Кажется, Маргарита сделала всё, чтобы насытить наш день добрыми впечатлениями, незабываемыми знакомствами, прекрасными картинами зимней деревни и украсить всё это теплом русской печки с мороза.
Искренняя благодарность!
Было морозно, не хотелось долго гулять. Но холод не помешал экскурсии состояться. Кажется, Маргарита сделала всё,
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

Похожие экскурсии на «Керженец: старинные деревни и старообрядцы (на вашем автомобиле)»

Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
Сплавы и рафтинг
7.5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
Побывать в красивых природных местах, узнать о старообрядцах и получить новый гастрономический опыт
14 авг в 09:00
17 авг в 09:00
от 15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
На машине
6 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
Прикоснитесь к древним промыслам Заволжья в деревне Мериново. Узнайте секреты росписи матрёшки и домовой резьбы, познакомьтесь с мастерами и старообрядцами
Начало: Г Семенов, ул. Володарского 12а
14 авг в 09:30
17 авг в 09:30
от 13 000 ₽ за всё до 3 чел.
Уходящая нижегородская старина
Пешая
2.5 часа
111 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Уходящая нижегородская старина
Ощутить дух старинного Нижнего и оценить красоту простоты и удобства жизни наших предков
Начало: ул. Ильинская
Завтра в 09:00
13 авг в 08:00
от 6400 ₽ за всё до 6 чел.
Матрёшка из семьи старообрядцев
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Матрёшка из семьи старообрядцев
Узнайте о символе семьи и материнства - матрёшке. Посетите мастерскую на Рождественской улице и создайте свою куклу в традициях мериновской росписи
Начало: На Рождественской улице
Завтра в 15:00
13 авг в 15:00
от 6500 ₽ за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нижнем Новгороде
от 15 000 ₽ за экскурсию