Керженец: старинные деревни и старообрядцы

Открыть удивительную духовную историю нижегородской земли на авторской экскурсии с антропологом

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5 отзывов
Керженец — суровое таинственное место, где с 17 века находили приют тысячи староверов-раскольников.

До сих пор исследований заволжских старообрядцев не было, и уже более 15 лет я собираю здесь материал для диссертации.

Со мной вы посетите несколько деревень и скитов, познакомитесь с хранителями древлеправославия.

Поразитесь тому, как по зову души им удалось сохранить общину и уставы.

И станете лучше понимать историческую драму России.
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Керженец: старинные деревни и старообрядцы

Что вас ожидает

Нижегородский край и церковный раскол

Нашей земле было суждено сыграть заметную роль в переломный период духовной жизни страны. Достаточно упомянуть тот факт, что наиболее выдающиеся идеологи «противоборствующих сторон» — патриарх Никон, протопоп Аввакум, епископ Павел Коломенский, Сергий Нижегородец, Александр Диакон, — родились «в пределах нижегородских». Старообрядческое движение затронуло регион, едва только успев зародиться, а потомки тех, кто некогда противостоял «антихристовой силе», до сих пор живут как в самом Нижнем, так и в нижегородской глубинке.

Большая часть старообрядцев обосновалась в семёновском крае, где «тишь и безмолвие лесов» бережно скрывали гонимых новым уставом людей. Сохранились документы и свидетельства, рассказывающие о почти 40 тысячах раскольников и сотне поселений — скитов, которые просуществовали на Керженце вплоть до 40-х годов 20 века.

В гости к хранителям старой веры

  • Экскурсия составляется индивидуально и начинается с исследования деревень, купеческих домов и старообрядческих храмов, где древлеправославные христиане сохранили традиционный быт и уклад русского человека.
  • Также вы посетите святые колодчики, могилы и скиты, возникшие в период раскола церкви. Познакомитесь с современными хранителями старой веры, «кержаками». Узнаете об их традициях, промыслах, костюмах, архитектуре и легендах. Послушаете колокольный звон.
  • Вы пройдете 6 км пешком, увидите места, описанные в романе П. И. Мельникова-Печерского «В лесах». Путь будет состоять из лесных и полевых тропок, но он расскажет больше, чем, возможно, целый год изучения истории.

Расписание программы

8-30 — Осинки, истоки старообрядчества, причины развития Керженца и особенности костюма. Можно будет набрать святой водички.
10-00 — Промыслы и рост деятельности в Керженце. История прототипов купцов из романа Мельникова-Печерского «В лесах».
12-00 — Обед, отдых
12-30 — История заселения скитов и посещение старообрядческого храма, колокольни. Исследуем лестовку (разновидность чёток). Желающие смогут посетить колокольню.
13-00 −15-00 — Трефилиха, Комаровский скит. Могилы схимников и схимниц, святые места.
16-00 — Улангерьский скит и сосна-великан, памятник природы областного значения.
18-00 — Отдых, отъезд.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в городе Семенов. Если вы не на своем авто, я могу организовать трансфер из Нижнего Новгорода и обратно (от 4 человек) — 6000 руб., из Семенова — 3000 руб. Кроме того, я могу заехать за вами на машине на вокзалы обоих городов.
  • Продолжительность зависит от маршрута и наполнения экскурсии: от 5 часов (включая обед) до 8 часов
  • Поехать может любой желающий, дети от 7 лет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Семенове или Нижнем Новгороде
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Маргарита
Маргарита
Меня зовут Маргарита, я антрополог и более 15 лет вожу экскурсии, имею профессиональный диплом гида. Я путешествую по небольшим деревням в Нижегородской области. Традиции, обряды, старинные деревни, связанные со старообрядцами, составляют основной мой интерес. В интересные экспедиции я приглашаю гостей. Каждая экскурсия уникальна, мы общаемся с людьми, поскольку посещаем храмы, деревни и изучаем промыслы кержаков.
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5 реальных отзывов от туристов

Katya
26 окт 2021
Я осталась в восторге от этой экскурсии. Маргарита глубоко погружена в тему старообрядчества как учёный, и как человек, поэтому её рассказы насыщены содержанием и душевностью. Осталось ощущение не экскурсии, где гид пересказывает исторические факты, а живой беседы.
Я уже порекомендовала экскурсию всем своим друзьям и хотела бы сама вернуться в эти места и продолжить с помощью Маргариты знакомство с историей и культурой старообрядцев.
А
23 сен 2021
Доброго времени суток! Это была экспедиция, а не экскурсия! Вернее ее начало … Чтобы понять до конца всю полученную информацию, нам городским жителям, нужно еще какое-то время. Приехав домой еще много раз вспоминаешь необыкновенные осенние пейзажи, просматриваешь видео с т. Настей и понимаешь отчего было так хорошо рядом с этими людьми. Это нельзя описать, там надо побывать. Благодарим за приятно проведённое время, однозначно рекомендуем. Желаем Маргарите новых успешных проектов, сил и терпения, и конечно желаемых результатов!
А
19 сен 2021
Интересная часть русской истории, которая забыта и заброшена. Экскурсия представляет собой хорошее сочетание этнографии, религии и прогулки на природе.
Г
23 авг 2021
Огромное спасибо Маргарите за полное погружение в атмосферу старообрядчества.
Абсолютная перезагрузка. ) Спокойствие и умиротворённость испытываешь после экскурсии. Отдыхаешь от мирской суеты и расслабляешься, наслаждаясь увиденным, новыми знакомствами и знаниями. Рекомендую всем кто интересуется историей нашего народа, хочет прикоснуться к традициям, увидеть своими глазами, описанное в романе "В лесах". Как здорово, что есть такие увлеченные люди, как Маргарита!
С
14 авг 2021
Удивительное погружение в мир старообрядчества! Традиции, история и культура, места, в которые очень сложно, а не будучи «в теме», и невозможно попасть. За один день экскурсии удалось посмотреть и древние погосты, и места, где находились скиты, описанные Мельниковым-Печерским, и встретиться с живыми носителями старообрядческой традиции. Маргарита, не просто гид, а увлеченный исследователь традиций старообрядчества, благодаря чему экскурсия превращается в небольшую экспедицию, где можно соприкоснуться с иным, скрытым от постороннего глаза миром старообрядцев Заволжья.

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