До сих пор исследований заволжских старообрядцев не было, и уже более 15 лет я собираю здесь материал для
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальная история старообрядцев
- 🏡 Посещение старинных деревень и скитов
- 🔔 Знакомство с традициями и бытом
- 🌲 Прогулка по живописным местам
- 📚 Погружение в историческую драму России
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Старообрядческие храмы
- Святые колодчики
- Могилы схимников
- Скиты
- Сосна-великан
Описание экскурсии
Нижегородский край и церковный раскол
Нашей земле было суждено сыграть заметную роль в переломный период духовной жизни страны. Достаточно упомянуть тот факт, что наиболее выдающиеся идеологи «противоборствующих сторон» — патриарх Никон, протопоп Аввакум, епископ Павел Коломенский, Сергий Нижегородец, Александр Диакон, — родились «в пределах нижегородских». Старообрядческое движение затронуло регион, едва только успев зародиться, а потомки тех, кто некогда противостоял «антихристовой силе», до сих пор живут как в самом Нижнем, так и в нижегородской глубинке.
Большая часть старообрядцев обосновалась в семёновском крае, где «тишь и безмолвие лесов» бережно скрывали гонимых новым уставом людей. Сохранились документы и свидетельства, рассказывающие о почти 40 тысячах раскольников и сотне поселений — скитов, которые просуществовали на Керженце вплоть до 40-х годов 20 века.
В гости к хранителям старой веры
Экскурсия составляется индивидуально и начинается с исследования деревень, купеческих домов и старообрядческих храмов, где древлеправославные христиане сохранили традиционный быт и уклад русского человека.
Также вы посетите святые колодчики, могилы и скиты, возникшие в период раскола церкви. Познакомитесь с современными хранителями старой веры, «кержаками». Узнаете об их традициях, промыслах, костюмах, архитектуре и легендах. Послушаете колокольный звон.
Вы пройдете 4 км пешком, увидите места, описанные в романе П. И. Мельникова-Печерского «В лесах». Путь будет состоять из лесных и полевых тропок, но он расскажет больше, чем, возможно, целый год изучения истории.
Расписание программы
10-00 — Истоки старообрядчества, причины развития Керженца и особенности костюма. Можно будет набрать святой водички.
12-00 — Промыслы и рост купеческой деятельности на Керженце. История прототипов купцов из романа Мельникова-Печерского «В лесах».
12-30 — Процесс заселения скитов и посещение старообрядческого храма, колокольни. Исследуем лестовку (разновидность чёток).
14-00 – 15-00 — Комаровский скит. Могилы схимников и схимниц, святые места.
16-00 — Улангерьский скит и сосна-великан, памятник природы областного значения.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на вашем автомобиле
- Продолжительность зависит от маршрута и наполнения экскурсии: от 5 часов (включая обед) до 8 часов
- Поехать может любой желающий, дети от 7 лет
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