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Керженский заповедник – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Керженский заповедник» в Нижнем Новгороде, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
7.5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Вкусное путешествие к озеру Светлояр
Откройте для себя загадочное озеро Светлояр, узнайте о легендах Китеж-града и насладитесь вкусами местной кухни в увлекательной поездке
4 авг в 09:30
6 авг в 09:30
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Словно в гостях у бабушки: деревенский дом-музей на Керженце
Пешая
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Словно в гостях у бабушки: деревенский дом-музей на Керженце
Проникнуться атмосферой крестьянской избы под любопытные истории и с угощениями
Начало: В деревне Хахалы
5 авг в 10:00
8 авг в 10:00
13 000 ₽ за всё до 5 чел.
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня (на вашем автомобиле)
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня (на вашем автомобиле)
Самобытная история селений, архитектура храмов и душевные беседы - с батюшкой, мастерами и жителями
10 авг в 08:30
16 авг в 08:30
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anastasia
    8 июня 2025
    Словно в гостях у бабушки: деревенский дом-музей на Керженце
    Экскурсия с приятной и теплой атмосферой, которую я буду ещё очень долго-долго вспоминать! Татьяна встретила нас во дворе участка со всем
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    радушием: мы почувствовали себя долгожданными гостями этого дома. Поэтому общение было комфортным и легким с самых первых фраз. Деревенский домик колоритный, богатый различными старинными артефактами, при этом, очень комфортный для жизни: проведено электричество, а в спальне стоят кровати с мягкими ортопедическими матрасами☺️ Радует, что в доме всё можно потрогать: подержать в руках старинные предметы быта и книги, заглянуть в сундуки (особенно меня впечатлили «музыкальный сундук» и «шкатулочка для секретов»), сесть за ткацкий станок и попробовать себя в этом ремесле. Ещё при желании можно полежать на настоящей печи! Татьяна очень чуткая и гостеприимная хозяйка дома - напоила нас вкусным чаем из самовара, угостила сладостями, а ещё она замечательная рассказчица. Добираться до места гораздо проще, чем кажется. У нас не было своего транспорта, но мы без проблем добрались на общественном. Татьяна все время была на связи и помогала нам сориентироваться с дорогой. Очень рекомендую эту экскурсию! С удовольствием сходила бы ещё раз, но уже с ночевкой😊

    Экскурсия с приятной и теплой атмосферой, которую я буду ещё очень долго-долго вспоминать!Экскурсия с приятной и теплой атмосферой, которую я буду ещё очень долго-долго вспоминать!Экскурсия с приятной и теплой атмосферой, которую я буду ещё очень долго-долго вспоминать!
  • М
    Мария
    6 июня 2025
    Словно в гостях у бабушки: деревенский дом-музей на Керженце
    С очень тёплыми ощущениями вернулись из этой поездки) нас встретили максимально доброжелательно, вкусно накормили и напоили чаем, показали буквально почти
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    каждую деталь в доме (а посмотреть там действительно есть на что!). А ещё Татьяна не только очень приятный человек, но и отличный рассказчик с обширными познаниями. И очень понравилось, что это была совсем не типичная экскурсия, как мы привыкли её воспринимать, а скорее правда поездка в гости, как к бабушке в деревню, где тебя встречают со всем радушием, рассказывают и показывают все самое интересное, чем сама гордится и что любит хозяйка. Всё можно потрогать! И даже залезть на печку! И поткать ковёр! А кого смущает удаленность, то вообще не переживайте. Всё не так далеко, как может показаться. Татьяна подробно нам расписала, как доехать без своей машины. Электричка от Нижнего до Семенова ходит часто, в пути около часа. А потом на такси около 30 минут. В Москве иногда дольше на другой конец города добираться) Деревня очень красивая, живописная, очень завидую тем, кто приедет к Татьяне с ночевкой) Рядом река, там можно искупаться. Настоящий отдых для души!

    С очень тёплыми ощущениями вернулись из этой поездки) нас встретили максимально доброжелательно, вкусно накормили и напоилиС очень тёплыми ощущениями вернулись из этой поездки) нас встретили максимально доброжелательно, вкусно накормили и напоилиС очень тёплыми ощущениями вернулись из этой поездки) нас встретили максимально доброжелательно, вкусно накормили и напоилиС очень тёплыми ощущениями вернулись из этой поездки) нас встретили максимально доброжелательно, вкусно накормили и напоилиС очень тёплыми ощущениями вернулись из этой поездки) нас встретили максимально доброжелательно, вкусно накормили и напоилиС очень тёплыми ощущениями вернулись из этой поездки) нас встретили максимально доброжелательно, вкусно накормили и напоилиС очень тёплыми ощущениями вернулись из этой поездки) нас встретили максимально доброжелательно, вкусно накормили и напоилиС очень тёплыми ощущениями вернулись из этой поездки) нас встретили максимально доброжелательно, вкусно накормили и напоилиС очень тёплыми ощущениями вернулись из этой поездки) нас встретили максимально доброжелательно, вкусно накормили и напоилиС очень тёплыми ощущениями вернулись из этой поездки) нас встретили максимально доброжелательно, вкусно накормили и напоили
  • Ю
    Юлия
    3 сентября 2024
    Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
    Приезжаем к Маргарите уже второй раз, полный восторг! 🌟 это невероятно интересно, красиво, познавательно, эстетично и разносторонне! Спасибо, Маргарита, что вносите такой огромный вклад в просвещение наших умов и душ ❤️
    Приезжаем к Маргарите уже второй раз, полный восторг! 🌟 это невероятно интересно, красиво, познавательно, эстетично иПриезжаем к Маргарите уже второй раз, полный восторг! 🌟 это невероятно интересно, красиво, познавательно, эстетично иПриезжаем к Маргарите уже второй раз, полный восторг! 🌟 это невероятно интересно, красиво, познавательно, эстетично иПриезжаем к Маргарите уже второй раз, полный восторг! 🌟 это невероятно интересно, красиво, познавательно, эстетично иПриезжаем к Маргарите уже второй раз, полный восторг! 🌟 это невероятно интересно, красиво, познавательно, эстетично иПриезжаем к Маргарите уже второй раз, полный восторг! 🌟 это невероятно интересно, красиво, познавательно, эстетично иПриезжаем к Маргарите уже второй раз, полный восторг! 🌟 это невероятно интересно, красиво, познавательно, эстетично иПриезжаем к Маргарите уже второй раз, полный восторг! 🌟 это невероятно интересно, красиво, познавательно, эстетично и
  • Е
    Елена
    3 июля 2024
    Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
    Очень понравилась экскурсия. Маргарита - отличный гид. Прекрасно знает историю своего края и города. Познакомила нас с творческими людьми, увлеченными
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    своим делом. Вся экскурсия выстроена очень продумано и продуктивно, с погружением в атмосферу жизни людей. Мы с мужем остались довольны. Необычно провести выходной - это что-то. День пролетел незаметно. Рады, что воспользовались услугами Трипстер. Советую: хотите что- то новое - выбирайте! Самое главное - это общение с творческими, увлеченными и душевными людьми! Огромное спасибо Маргарите!!!

  • Е
    Екатерина
    15 марта 2024
    Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
    Маргарита очень увлечённый и вовлечённый человек. Багаж знаний велик и разнообразен. Впечатления от экскурсии двойственные, потому что она как-будто состоит из
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    двух частей. В первой наблюдаешь театрально-литературное действо, которое на самом деле привычная жизнь людей, не свойственная для большинства. Вторая больше познавательная. Да, и ещё на протяжении всего маршрута вкусно кормят! Спасибо, Маргарита, за прекрасный день.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Керженский заповедник»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
  2. Словно в гостях у бабушки: деревенский дом-музей на Керженце
  3. Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня (на вашем автомобиле)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Нижегородский Кремль
  3. Чкаловская лестница
  4. Рождественская улица
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Верхневолжская Набережная
  9. Старый город
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в августе 2025
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Керженский заповедник" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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