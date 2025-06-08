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каждую деталь в доме (а посмотреть там действительно есть на что!). А ещё Татьяна не только очень приятный человек, но и отличный рассказчик с обширными познаниями. И очень понравилось, что это была совсем не типичная экскурсия, как мы привыкли её воспринимать, а скорее правда поездка в гости, как к бабушке в деревню, где тебя встречают со всем радушием, рассказывают и показывают все самое интересное, чем сама гордится и что любит хозяйка. Всё можно потрогать! И даже залезть на печку! И поткать ковёр! А кого смущает удаленность, то вообще не переживайте. Всё не так далеко, как может показаться. Татьяна подробно нам расписала, как доехать без своей машины. Электричка от Нижнего до Семенова ходит часто, в пути около часа. А потом на такси около 30 минут. В Москве иногда дольше на другой конец города добираться) Деревня очень красивая, живописная, очень завидую тем, кто приедет к Татьяне с ночевкой) Рядом река, там можно искупаться. Настоящий отдых для души!