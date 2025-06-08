Индивидуальная
до 4 чел.
Вкусное путешествие к озеру Светлояр
Откройте для себя загадочное озеро Светлояр, узнайте о легендах Китеж-града и насладитесь вкусами местной кухни в увлекательной поездке
4 авг в 09:30
6 авг в 09:30
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Словно в гостях у бабушки: деревенский дом-музей на Керженце
Проникнуться атмосферой крестьянской избы под любопытные истории и с угощениями
Начало: В деревне Хахалы
5 авг в 10:00
8 авг в 10:00
13 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня (на вашем автомобиле)
Самобытная история селений, архитектура храмов и душевные беседы - с батюшкой, мастерами и жителями
10 авг в 08:30
16 авг в 08:30
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnastasia8 июня 2025Экскурсия с приятной и теплой атмосферой, которую я буду ещё очень долго-долго вспоминать! Татьяна встретила нас во дворе участка со всем
- ММария6 июня 2025С очень тёплыми ощущениями вернулись из этой поездки) нас встретили максимально доброжелательно, вкусно накормили и напоили чаем, показали буквально почти
- ЮЮлия3 сентября 2024Приезжаем к Маргарите уже второй раз, полный восторг! 🌟 это невероятно интересно, красиво, познавательно, эстетично и разносторонне! Спасибо, Маргарита, что вносите такой огромный вклад в просвещение наших умов и душ ❤️
- ЕЕлена3 июля 2024Очень понравилась экскурсия. Маргарита - отличный гид. Прекрасно знает историю своего края и города. Познакомила нас с творческими людьми, увлеченными
- ЕЕкатерина15 марта 2024Маргарита очень увлечённый и вовлечённый человек. Багаж знаний велик и разнообразен. Впечатления от экскурсии двойственные, потому что она как-будто состоит из
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Керженский заповедник»
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