Вы проедете по центру Нижнего Новгорода на автобусе, по пути слушая наши рассказы обо всём, что видно из окна. Затем пересядете на канатную дорогу и отправитесь в захватывающее дух путешествие. А после проникнетесь атмосферой благости и тишины на территории Печерского мужского монастыря.

Описание экскурсии

Прогулка по канатной дороге

Проезжая в кабинке над красивой Волгой, вы рассмотрите городские пейзажи и живописные берега реки. Это самая длинная в Европе канатная дорога — 3661 м. А её высота — 861 м. Во время путешествия по воздуху вы услышите легенду о скворце и дятле, узнаете, как появился посёлок с названием Нобель, и многое другое.

Посещение Печерского монастыря

Вы побываете в монастыре, чья история началась в 14 веке. Увидите церковь, храм и собор, которые объединены балконом галереи. Рассмотрите наклонённую колокольню и аллею Романовых. Мы расскажем об истории этого места и познакомим с главной святыней города — чудотворной иконой Божьей Матери с предстоящими преподобными Антонием и Феодосием Печерским.

Организационные детали