Вы проедете по центру Нижнего Новгорода на автобусе, по пути слушая наши рассказы обо всём, что видно из окна. Затем пересядете на канатную дорогу и отправитесь в захватывающее дух путешествие. А после проникнетесь атмосферой благости и тишины на территории Печерского мужского монастыря.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:30
Описание экскурсии
Прогулка по канатной дороге
Проезжая в кабинке над красивой Волгой, вы рассмотрите городские пейзажи и живописные берега реки. Это самая длинная в Европе канатная дорога — 3661 м. А её высота — 861 м. Во время путешествия по воздуху вы услышите легенду о скворце и дятле, узнаете, как появился посёлок с названием Нобель, и многое другое.
Посещение Печерского монастыря
Вы побываете в монастыре, чья история началась в 14 веке. Увидите церковь, храм и собор, которые объединены балконом галереи. Рассмотрите наклонённую колокольню и аллею Романовых. Мы расскажем об истории этого места и познакомим с главной святыней города — чудотворной иконой Божьей Матери с предстоящими преподобными Антонием и Феодосием Печерским.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе или автобусе, услуги гида, билеты на канатную дорогу
- Экскурсия заканчивается на площади Минина
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От Московского вокзала или от Площади Ленина в зависимости от дня недели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 6925 туристов
Наша компания рада предложить вам огромный выбор разнообразных туров и экскурсий по Нижнему Новгороду, области и регионам России. Благодаря историческому образованию и значительному опыту мы гарантируем вам увлекательные маршруты и подробное знакомство с богатой историей и невероятными панорамами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
28 авг 2024
27.08.2024 года, большое спасибо за экскурсию, очень интересно, познавательно, хотелось бы ещё раз побывать. Гид Людмила Павловна очень интересно, увлекательно вела экскурсию. Водителю Андрею так же большое спасибо, вëз очень аккуратно нас. Канатная дорога просто супер. Вид сверху красота. Спасибо огромное🙏💕
Е
Евгения
27 авг 2024
У меня вопрос к организаторам данной экскурсии?? Если в программе оговорена канатная дорога и монастырь, зачем нас везут на Федоровскую набережную, преподнося это как «бонус», тем самым забирают время у
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