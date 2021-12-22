Что вас ожидает

Сердце древнерусского города

Вы осмотрите кремль с его древними стенами и башнями. Услышите историю строительства цитадели и разберетесь в особенностях самой крепости. Выясните, почему она ни разу не была взята врагом — и даже воочию в этом убедитесь. А еще узнаете, как оказался связан с нашим кремлем Александр Дюма. Попутно я пролью свет на все переплетения Смутного времени, и вы поймете, почему была жива столь долгое время легенда о таинственно погибшем царевиче Дмитрии.

Святыни Нижнего

Также вы обязательно познакомитесь со старейшим храмом города — Михайло-Архангельским собором. Осмотрите убранство собора Александра Невского и узнаете, в чем уникальность интерьеров Староярмарочного храма. Кроме того, будут легенды о самой красивой церкви Нижнего — знаменитой Рождественской.

Другие символы

Вам предстоит узнать тайну Чкаловской лестницы и непростую судьбу именитого летчика. Вы постоите на впечатляющем пешеходном мосте. Оцените реконструкцию к 800-летию города. Съездите на знаменитую нижегородскую ярмарку, где поговорим об известном именовании города «карман России». А в завершение вы откроете шикарный вид на Стрелку.

Прикоснуться к прошлому…

На экскурсии у меня будут с собой старые фотографии, чтобы вы могли сравнить современный Нижний с прошлым. Кроме того, у вас будет уникальная возможность взять в руки подлинные предметы старины из моей личной коллекции. В музеях такие вещи потрогать невозможно. О каждом будет, конечно, своя история.

Организационные детали