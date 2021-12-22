На высоте Дятловых гор — Нижний Новгород за 3 часа

Максимально интересно, кратко и полноценно об истории города на авто-пешеходной экскурсии по центру

Индивидуально
для 4 чел.
Ничто важное в нашем удивительном городе не останется без внимания: я увлеку вас рассказами о неприступной цитадели и переплетениях Смуты, легендами о красивейшей церкви Нижнего и тайной Чкаловской лестницы.

Вы узнаете, что значило для города быть «карманом России».

А изюминкой экскурсии станут личные предметы старины, которые вы сможете потрогать, в отличие от музейных экспонатов.
На высоте Дятловых гор — Нижний Новгород за 3 часа
На высоте Дятловых гор — Нижний Новгород за 3 часа
На высоте Дятловых гор — Нижний Новгород за 3 часа
На высоте Дятловых гор — Нижний Новгород за 3 часа
На высоте Дятловых гор — Нижний Новгород за 3 часа
На высоте Дятловых гор — Нижний Новгород за 3 часа
На высоте Дятловых гор — Нижний Новгород за 3 часа
На высоте Дятловых гор — Нижний Новгород за 3 часа
На высоте Дятловых гор — Нижний Новгород за 3 часа
На высоте Дятловых гор — Нижний Новгород за 3 часа
На высоте Дятловых гор — Нижний Новгород за 3 часа
На высоте Дятловых гор — Нижний Новгород за 3 часа
На высоте Дятловых гор — Нижний Новгород за 3 часа
На высоте Дятловых гор — Нижний Новгород за 3 часа
На высоте Дятловых гор — Нижний Новгород за 3 часа
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Сердце древнерусского города

Вы осмотрите кремль с его древними стенами и башнями. Услышите историю строительства цитадели и разберетесь в особенностях самой крепости. Выясните, почему она ни разу не была взята врагом — и даже воочию в этом убедитесь. А еще узнаете, как оказался связан с нашим кремлем Александр Дюма. Попутно я пролью свет на все переплетения Смутного времени, и вы поймете, почему была жива столь долгое время легенда о таинственно погибшем царевиче Дмитрии.

Святыни Нижнего

Также вы обязательно познакомитесь со старейшим храмом города — Михайло-Архангельским собором. Осмотрите убранство собора Александра Невского и узнаете, в чем уникальность интерьеров Староярмарочного храма. Кроме того, будут легенды о самой красивой церкви Нижнего — знаменитой Рождественской.

Другие символы

Вам предстоит узнать тайну Чкаловской лестницы и непростую судьбу именитого летчика. Вы постоите на впечатляющем пешеходном мосте. Оцените реконструкцию к 800-летию города. Съездите на знаменитую нижегородскую ярмарку, где поговорим об известном именовании города «карман России». А в завершение вы откроете шикарный вид на Стрелку.

Прикоснуться к прошлому…

На экскурсии у меня будут с собой старые фотографии, чтобы вы могли сравнить современный Нижний с прошлым. Кроме того, у вас будет уникальная возможность взять в руки подлинные предметы старины из моей личной коллекции. В музеях такие вещи потрогать невозможно. О каждом будет, конечно, своя история.

Организационные детали

  • Трансфер на комфортном автомобиле гида включен в стоимость
  • Наша трехчасовая программа будет состоять, в общей сложности, из часа пешей прогулки и двух часов на машине

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пл. Минина и Пожарского
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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