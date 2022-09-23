Из Нижнего Новгорода - в Большое Болдино

Автобусная экскурсия по живописным пушкинским местам с профессиональным гидом

Приглашаем посетить старинную вотчину рода Пушкиных в селе Большое Болдино. Вы отправитесь в нее на комфортабельном автобусе, в группе до 30 человек. Побываете в доме, где жил поэт, и в обожаемой им роще Лучинник. Насладитесь пейзажами усадебного парка и побываете в музее «Повестей Белкина».
Из Нижнего Новгорода - в Большое Болдино
Из Нижнего Новгорода - в Большое Болдино
Из Нижнего Новгорода - в Большое Болдино
Из Нижнего Новгорода - в Большое Болдино
Из Нижнего Новгорода - в Большое Болдино
Из Нижнего Новгорода - в Большое Болдино
Из Нижнего Новгорода - в Большое Болдино
Из Нижнего Новгорода - в Большое Болдино
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Деревня Львовка. Мы посетим музей «Повестей Белкина», расположенный в пушкинской усадьбе, и погуляем по прилегающему парку. Вы оцените литературные интерьеры, воссозданные по страницам повестей, и погрузитесь в атмосферу 19 века.

Село Большое Болдино. Мы осмотрим дом Пушкиных, где ныне размещается экспозиция «Пушкин в Болдино». А еще пройдем по усадебному комплексу, где на прежних местах вновь появились барская кухня, баня, людская и конюшня. Кроме того, вы увидите каменную церковь Успения, построенную дедом поэта.

Роща Лучинник. Вы полюбуетесь любимой рощей Пушкина, где он часто совершал конные прогулки. А также полянами, покрытыми до поздней осени густой зеленой травой. Если будет желание, спуститесь по крутой тропинке к старинному роднику.

Организационные детали

  • В стоимость включены: транспорт, билеты в музей «Пушкин в Болдино»
  • Дополнительные расходы: обед, билеты в музей «Повестей Белкина» — 300 руб. взрослые, 200 руб. дети
  • По желанию будет возможность посетить музей пушкинских сказок с детскими поделками — 100 руб. с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пл. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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