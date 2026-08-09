Это путешествие в романтическое, элегически спокойное, воспетое Пушкиным 19 столетие. Большое Болдино — не просто дворянская, это Пушкинская усадьба. Поэт незримо присутствует здесь везде: вот его рукописи, чернильница, гусиное перо…. Вы пройдёте по комнатам барского дома, побродите в любимой роще Пушкина и перенесётесь на страницы его произведений.

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Описание экскурсии

7:00 — выезд из Нижнего Новгорода

11:00 — прибытие в Большое Болдино

Экскурсия в музей-заповедник А. С. Пушкина

Вы посетите родовую усадьбу Пушкиных, где сохранился подлинный господский дом, флигель, хозяйственные постройки и старинный парк. В комнатах поэта воссоздана атмосфера, в которой он работал. Весь комплекс усадьбы восстановлен на основе архивных документов и данных археологических раскопок.

Прогулка по Болдинскому парку и деревне

Вы увидите церковь Успения — храм, построенный дедом поэта, и узнаете, как Болдино пережило столетия, сохранив дух семьи Пушкиных.

Посещение рощи Лучинник

Живописная роща на шести оврагах, по преданию, — любимое место прогулок Александра Сергеевича. Здесь невольно вспоминается пушкинское: «Унылая пора! Очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса…».

Село Львовка и усадьба Пушкиных

Вы посетите мемориальный комплекс в Львовке, где сохранились дом, аллеи усадебного парка, церковно-приходская школа и частично уцелевшая деревянная церковь Александра Невского — место, связанное с жизнью сына поэта.

16:00 — отправление обратно в Нижний Новгород

20:00 — ориентировочное прибытие

Организационные детали