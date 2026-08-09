Это путешествие в романтическое, элегически спокойное, воспетое Пушкиным 19 столетие. Большое Болдино — не просто дворянская, это Пушкинская усадьба. Поэт незримо присутствует здесь везде: вот его рукописи, чернильница, гусиное перо….
Вы пройдёте по комнатам барского дома, побродите в любимой роще Пушкина и перенесётесь на страницы его произведений.
Вы посетите родовую усадьбу Пушкиных, где сохранился подлинный господский дом, флигель, хозяйственные постройки и старинный парк. В комнатах поэта воссоздана атмосфера, в которой он работал. Весь комплекс усадьбы восстановлен на основе архивных документов и данных археологических раскопок.
Прогулка по Болдинскому парку и деревне
Вы увидите церковь Успения — храм, построенный дедом поэта, и узнаете, как Болдино пережило столетия, сохранив дух семьи Пушкиных.
Посещение рощи Лучинник
Живописная роща на шести оврагах, по преданию, — любимое место прогулок Александра Сергеевича. Здесь невольно вспоминается пушкинское: «Унылая пора! Очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса…».
Село Львовка и усадьба Пушкиных
Вы посетите мемориальный комплекс в Львовке, где сохранились дом, аллеи усадебного парка, церковно-приходская школа и частично уцелевшая деревянная церковь Александра Невского — место, связанное с жизнью сына поэта.
16:00 — отправление обратно в Нижний Новгород
20:00 — ориентировочное прибытие
Организационные детали
В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе и входной билет в музей-заповедник «Болдино»
Обед оплачивается дополнительно
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
во вторник и субботу в 07:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 7 часов 50 минут
Провёл экскурсии для 27355 туристов
Наша команда работает на туристическом рынке с 1990 года. За это время успела получить множество наград и призов. Лучшие гиды города расскажут вам о жизни, культуре и традициях Нижнего Новгорода, покажут вам все его достопримечательности и помогут оставить самые приятные впечатления о поездке!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Л
Людмила
Замечательное, атмосферное место. Прекрасные экскурсоводы. Только найти место для перекуса после экскурсии сложно. В одном кафе нахамили (мешаем им работать), другое закрыто на обслуживание группы. Выход- брать с собой перекус.
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К
Колесникова
Посетили данную экскурсию 28.07.2026. Удивлена, что на сайте отсутствуют отзывы. Экскурсия очень интересная, познавательная. В рамках неё мы узнали много интересных фактов как о Нижнем Новгороде, так и непосредственно об читать дальшеуменьшить
Александре Сергеевиче Пушкине. Экскурсовод Валентина Михайловна очень эрудированная, начитанная и знает очень много о жизни Пушкина А. С. и его семьи. Делилась с нами информацией всю дорогу в Б. Болдино и практически всю дорогу обратно, за что её огромное спасибо! Первый раз встречаю на экскурсии, что на обратной дороге такой длительной экскурсии экскурсовод тоже что-то рассказывает. В самом Б. Болдино также все понравилось. Местные экскурсоводы - профессионалы своего дела и очень любят свою профессию. Единственное - на данную экскурсию все же нужно ездить золотой осенью, чтобы в полной мере насладиться красотой природы
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Ильюшенкова
Поездка очень понравилась. Экскурсовод Валентина Михайловна замечательная, интересно рассказывает, знает материал. Кроме того, рассказывала и туда, и обратно. Благодарю!
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