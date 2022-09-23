Приглашаем посетить старинную вотчину рода Пушкиных в селе Большое Болдино. Вы отправитесь в нее на комфортабельном автобусе, в группе до 30 человек. Побываете в доме, где жил поэт, и в обожаемой им роще Лучинник. Насладитесь пейзажами усадебного парка и побываете в музее «Повестей Белкина».

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Описание

Что вас ожидает

Деревня Львовка. Мы посетим музей «Повестей Белкина», расположенный в пушкинской усадьбе, и погуляем по прилегающему парку. Вы оцените литературные интерьеры, воссозданные по страницам повестей, и погрузитесь в атмосферу 19 века.

Село Большое Болдино. Мы осмотрим дом Пушкиных, где ныне размещается экспозиция «Пушкин в Болдино». А еще пройдем по усадебному комплексу, где на прежних местах вновь появились барская кухня, баня, людская и конюшня. Кроме того, вы увидите каменную церковь Успения, построенную дедом поэта.

Роща Лучинник. Вы полюбуетесь любимой рощей Пушкина, где он часто совершал конные прогулки. А также полянами, покрытыми до поздней осени густой зеленой травой. Если будет желание, спуститесь по крутой тропинке к старинному роднику.

Организационные детали