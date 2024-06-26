Групповая экскурсия «Почему Сормово красное?»

Прогулка по необычному району Нижнего Новгорода с посещением заводского музея и кондитерской фабрики
В Нижнем Новгороде есть район Сормово, который разительно отличается от исторического центра и при этом объединяет все его знаковые приметы: деревянные дома, здания в стиле модерн, памятники конструктивизма и промышленные объекты. Вы откроете историю этих мест со времён Ивана Грозного. Услышите о людях, которые вписали яркие страницы в историю Сормова. И побываете в зоопарке, заводском музее и на кондитерской фабрике.
Групповая экскурсия «Почему Сормово красное?»
Групповая экскурсия «Почему Сормово красное?»
Групповая экскурсия «Почему Сормово красное?»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Экскурсия посвящена одному из ведущих районов города — Сормову, который может похвастаться богатой историей, обилием памятников и неповторимым обликом.

  • Мы проедем по центральной улице Коминтерна, где рассмотрим интересные объекты архитектуры
  • У памятника Ростиславу Алексееву — конструктору судов на подводных крыльях — поговорим о достижениях советских инженеров
  • Побываем по улице Баррикад, где происходили главные события революции 1905 года
  • Отправимся на экскурсию по музею завода «Красное Сормово», где узнаем о самых ярких моментах из его истории
  • Посетим Сормовскую кондитерскую фабрику: выясним, как производится кондитерские изделия, погрузимся в производственный процесс и примем участие в дегустации
  • Побываем в зоопарке «Лимпопо», где обитает более 270 видов животных, некоторые из которых занесены в Красную Книгу РФ и не встречаются более ни в одном зоопарке России

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
  • Сормовская кондитерская фабрика — предприятие с пропускным режимом, поэтому всем взрослым участникам экскурсии нужно иметь при себе оригинал паспорта РФ. На экскурсию нужно взять с собой пластиковую бутылочку питьевой воды (не сладкую, не газированную). Воду в стеклянной таре на фабрику проносить нельзя.
  • Дополнительно оплачивается:
    — входной билет на кондитерскую фабрику — 1100 руб.
    — обед — 650 руб.
    — входной билет в зоопарк «Лимпопо» — взрослый 800,00 руб.,
    — льготный (дети с 5 до 14 лет, студенты, пенсионеры)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 900 ₽
Дети до 16 лет1 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле станции метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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