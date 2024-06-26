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В Нижнем Новгороде есть район Сормово, который разительно отличается от исторического центра и при этом объединяет все его знаковые приметы: деревянные дома, здания в стиле модерн, памятники конструктивизма и промышленные объекты. Вы откроете историю этих мест со времён Ивана Грозного. Услышите о людях, которые вписали яркие страницы в историю Сормова. И побываете в зоопарке, заводском музее и на кондитерской фабрике.