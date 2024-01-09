Экскурсия по Нижнему Новгороду открывает перед вами мир кладов и знаменитых узников.
Посетители узнают о легендарных кладах, спрятанных в особняках Каменских и Сироткина, и услышат истории о ссыльных, таких как Марфа
Посетители узнают о легендарных кладах, спрятанных в особняках Каменских и Сироткина, и услышат истории о ссыльных, таких как Марфа
6 причин купить эту экскурсию
- 🗝️ Узнать о легендарных кладах
- 📚 Истории знаменитых узников
- 🏰 Посещение исторических мест
- 👥 Личности, изменившие историю
- 🚶♂️ Прогулка по знаковым местам
- 🕰️ Погружение в атмосферу прошлого
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и экскурсия будет особенно приятной. В апреле и октябре также можно насладиться историей города, хотя может быть прохладнее. В зимние месяцы экскурсия проходит в более уютной атмосфере, но требует теплой одежды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Особняк Каменских
- Дом городского головы Сироткина
- Усадьба Абамелек-Лазаревых
- Зачатьевский монастырь
- Нижегородский острог
Описание экскурсии
Возле особняка Каменских, дома городского головы Сироткина и усадьбы Абамелек-Лазаревых я расскажу о трех легендарных кладах, связанных с ними историях и личностях. И отдельно мы поговорим о Нижнем Новгороде как месте ссылки неугодных.
- Вы узнаете о Марфе Посаднице из Великого Новгорода, которую держали в Зачатьевском монастыре.
- Услышите любопытную историю о сосланной в 17 веке царской невесте Марии Хлопове.
- Вспомним о столбовых дворянах Анненковых, вернувшихся сюда после сибирской ссылки.
- Также не обойдем вниманием писателей — в нашем городе десять лет провел в ссылке Владимир Короленко и останавливался надолго ссыльный Тарас Шевченко.
- На площади Свободы заглянем в Нижегородский острог, в котором сидели Максим Горький, Яков Свердлов и Феликс Дзержинский.
- Кроме того, я непременно упомяну биографию академика Сахарова, который томился в городе Горьком в эпоху СССР.
Маршрут: Верхне-Волжская набережная — Кремль — Варварская — пл. Свободы. Все основные достопримечательности включены, поэтому прогулка подходит и для первого знакомства с городом, в качестве обзорной.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Верхневолжской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 330 туристов
Я дипломированный историк, участник археологических и этнографических экспедиций, автопутешественник со стажем. Пять поколений моей семьи живут в Нижнем Новгороде. Люблю этот город и хочу, чтобы вы его тоже полюбили. Вас ждут главные достопримечательности региона, авторская программа и индивидуальный подход.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Большое спасибо Андрею - после поездки с ним город обрел объем, яркие краски, свето-тени - он стал объемным и глубоким. Нам очень понравилось - если хотите яркого рассказа с красками и интересными байками - вам точно сюда - скучно точно не будет!
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Андрей - историк, хороший организатор, много знает и рассказывает, маршрут был отличный, но есть над чем поработать в плане комфортной атмосферы для гостей.
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