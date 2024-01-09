Экскурсия по Нижнему Новгороду открывает перед вами мир кладов и знаменитых узников.Посетители узнают о легендарных кладах, спрятанных в особняках Каменских и Сироткина, и услышат истории о ссыльных, таких как Марфа

Посадница и Тарас Шевченко. Путешествие по Верхне-Волжской набережной и площади Свободы позволит заглянуть в прошлое города, узнать о его знаменитых узниках и богатой истории. Экскурсия подходит для первого знакомства с городом и не требует дополнительных расходов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и экскурсия будет особенно приятной. В апреле и октябре также можно насладиться историей города, хотя может быть прохладнее. В зимние месяцы экскурсия проходит в более уютной атмосфере, но требует теплой одежды.

Сейчас август — это идеальное время.