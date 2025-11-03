Почему в подземельях Нижегородского кремля нет следов кошачьих лап? Чем до революции занимался кошкарь? Это и многое другое вы узнаете на экскурсии! У нижегородцев особые отношения с усатыми-полосатыми: я расскажу вам истории про знаменитых кошек города — одна из них дала интервью журналистам, а другая стала всероссийским мемом, попав в ролик топового блогера.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- кремль, при строительстве которого кошек не было, а сейчас живёт одна (возможно, мы её встретим).
- начало Рождественской улицы с интересным дорожным знаком «Осторожно, кошки!».
- дом купца Костромина, на фасаде которого кошки гоняют голубей.
- бренд-скульптуру «Сберкот» на улице Большой Покровской.
- Нижегородский театр кукол, среди металлических фигур которого мы отыщем котика.
- скульптурную композицию, посвящённую сказке Максима Горького «Воробьишко».
- котопёсокафе «Муррчим».
Вы услышите:
- когда же кошки появились на Руси.
- почему на кирпичах 16 века Нижегородского кремля есть следы собачьих лап, а кошачьих — нет.
- когда в русском фольклоре появился образ кота.
- что за профессия — кошкарь, которая бытовала в России до революции 1917 года.
- как в Нижнем Новгороде появились художественные композиции, связанные с кошками, и какие эмоции они вызывают у местных жителей.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт людям любого возраста, кому интересна тема кошек.
- Отдельно оплачивается билет в котопёсокафе «Мурррчим» (350 ₽), если вы захотите его посетить после экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 1009 туристов
Я живу в Нижнем Новгороде большую часть жизни. Приехала сюда учиться — и осталась. В этом городе раскрылись все мои таланты, профессиональные и творческие устремления, за что я бесконечно ему
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
3 ноя 2025
Очень хороший экскурсовод. Приятно и доступно рассказывает. Отвечает на все вопросы, включая на сторонние темы. Получилась очень дружелюбная прогулка.
Кото кафе для тех, кого не останавливает сильный специфический запах котиков и необходимость переобуваться в сменную обувь, предоставляемую кафе.
Павел
20 сен 2025
Все было супер) Кофе оболденное)))
