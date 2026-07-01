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Групповая
до 20 чел.
Нижегородский кремль и его 13 тайн
Изучить главную городскую крепость через неочевидные загадки и исторические закономерности
Начало: В районе площади Минина и Пожарского. Внимание - э...
«Губернаторский сад — уникальный микроклимат и островок природы в сердце крепости»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:30 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Нижегородский кремль: памятник эпохи Высокого Возрождения
Погрузитесь в эпоху Высокого Возрождения, исследуя уникальные фортификационные сооружения Нижегородского кремля, созданные итальянским мастером
Начало: На улице Большая Покровская
«Заглянете в сохранившуюся щель в башне, откуда падала решётка, которая блокировала врага внутри крепости»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
Экскурсия-прогулка по Нижегородскому кремлю
Узнайте о старейшем храме России, филармонии и знаковых памятниках Нижегородского кремля. История и архитектура оживают на этой прогулке
Начало: На Большой Покровской улице
«Мы расскажем, как строили крепость, какие события здесь происходили и как менялся кремль с течением времени»
Расписание: ежедневно в 17:30
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Хранитель Нижнего Новгорода: насыщенная экскурсия по кремлю
Познакомиться с нижегородской крепостью и её окрестностями
Начало: На площади Минина и Пожарского
«сколько башен у нижегородской крепости сейчас и сколько их было раньше»
3 июл в 10:00
4 июл в 09:00
7000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Городец - увидеть, понять и полюбить! (из Нижнего Новгорода)
От крепости князей до города мастеров и купцов
«Начнём прогулку с древних валов крепости 12 века, которые и сегодня хранят следы первых поселений и легенды о защитниках города»
9 июл в 10:00
10 июл в 09:30
от 18 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Город-крепость: зачем Нижнему кремль
Нижегородский кремль был создан для защиты русских земель. Узнайте, как он оборонялся и какие легенды его окружают. Интерактивы для всех
Начало: На Кожевенной улице
«Нижегородский кремль был построен как оборонительная крепость для защиты русских границ»
7 июл в 09:30
9 июл в 09:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Музей Крепость»
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