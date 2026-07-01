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Город-крепость: зачем Нижнему кремль Нижегородский кремль был создан для защиты русских земель. Узнайте, как он оборонялся и какие легенды его окружают. Интерактивы для всех Начало: На Кожевенной улице «Нижегородский кремль был построен как оборонительная крепость для защиты русских границ»