Эта экскурсия показывает Нижний Новгород как город двух уровней — верхнего кремля на Дятловых горах и нижних купеческих улиц у подножия.
Мы пройдём по крепостным стенам и смотровым площадкам, спустимся по историческому Ивановскому спуску, по которому шло ополчение Минина и Пожарского, и окажемся в мире купеческих улиц Рождественской и Кожевенной.
Мы пройдём по крепостным стенам и смотровым площадкам, спустимся по историческому Ивановскому спуску, по которому шло ополчение Минина и Пожарского, и окажемся в мире купеческих улиц Рождественской и Кожевенной.
Описание экскурсии
Вы увидите
- Площадь Минина и Пожарского — исторический центр города с панорамой лучевой структуры улиц.
- Дмитриевскую башню Нижегородского кремля и ансамбль кремлёвских построек.
- Дворец губернатора, Арсенал и колокольню Спасо-Преображенского собора.
- Аллею «Горьковчане — фронту» с военной техникой и памятниками тылу.
- Плац-парад Кремля с памятником основателям города и собором Архангела Михаила.
- Смотровую площадку на слияние Оки и Волги и панораму Стрелки.
- Вечный огонь и мемориальные пространства.
- Ивановский спуск — древний путь между верхним и нижним городом.
- Церковь Симеона Столпника и исторические точки спуска.
- Кожевенную улицу — «дно» старого Нижнего с атмосферой ночлежек 19 века.
- Площадь Народного Единства с памятником Минину и Пожарскому.
- Церковь Иоанна Предтечи и Бугровскую ночлежку.
- Улицу Рождественскую с купеческими особняками и доходными домами.
И узнаете:
- Почему Ивановский спуск называют «героической тропой» и какую роль он сыграл в истории ополчения 1612 года.
- Как формировался Нижегородский кремль и какую стратегическую роль он играл.
- Как жил город в эпоху купцов-миллионщиков и бурлаков.
- Почему Нижний Новгород стал центром народного ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.
- Какие исторические события связаны с визитом Екатерины II и развитием города.
- Как формировался образ Нижнего как торговой и ярмарочной столицы России.
Организационные детали
- Дамам следует предусмотреть головной убор для посещения храмов.
- Экскурсия предполагает спуск по лестнице или пологому склону. Возможен спуск на фуникулёре (билет оплачивается дополнительно).
в субботу в 14:00, в воскресенье в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 14:00, в воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 472 туристов
Нижегородка, влюблённая в свой город. Профессиональный экскурсовод. Познакомлю вас с красотами Нижнего Новгорода и его легендами, расскажу о характере города и его истории. Подстроюсь под ваши пожелания и настроение. Подскажу, где и что посмотреть в Нижнем самостоятельно, что купить из сувениров. Также провожу мастер-классы по живописи.
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