Уличное искусство давно стало визитной карточкой Нижнего и сделало его одной из столиц российского стрит-арта. У нас много лет проводятся фестивали, которые объединяют мастеров и любителей этого направления в искусстве. А в отличие от Москвы и Петербурга, работы художников сохраняются здесь дольше. Со мной вы исследуете неизведанные городские пространства, узнаете о развитии местного стрит-арта и откроете исторический центр с новой стороны.

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Описание

Что вас ожидает

Креативный Нижний

Уличное искусство в нашем городе представлено авторами, которые работают в техниках стрит-арт, граффити, ленд-арт, стикер-арт, плакат-арт, пиксель-арт и т. д. На прогулке я расскажу, чем они отличаются и как их распознать. Вы также узнаете о российских и зарубежных авторах, которые подарили городу сотни объектов. Работы на нижегородских стенах создавали Покрас Лампас, Дмитрий Аске, Илья Мозги, Your Mom’s Knights, Никита Nomerz, Владимир Абих, Ян Посадский и другие.

Творческий маршрут

Уличное искусство недолговечно, ведь работы, созданные художниками, принадлежат городу. Поэтому часто их закрашивают, они портятся от погодных условий, или на их месте появляются другие работы. Поэтому объекты показа могут варьироваться. Маршрут экскурсии пройдёт по центральным улицам города: в поисках стрит-арта мы будем гулять по Большой Покровской, Алексеевской, Ильинской, Рождественской и другим улицам.

Организационные детали