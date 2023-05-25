Заглянуть в скрытые уголки города и отыскать самые интересные работы уличных художников
У нас много лет проводятся фестивали, которые объединяют мастеров и любителей этого направления в искусстве. А в отличие от Москвы и Петербурга, работы художников сохраняются здесь дольше.
Со мной вы исследуете неизведанные городские пространства, узнаете о развитии местного стрит-арта и откроете исторический центр с новой стороны.
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Описание
Что вас ожидает
Креативный Нижний
Уличное искусство в нашем городе представлено авторами, которые работают в техниках стрит-арт, граффити, ленд-арт, стикер-арт, плакат-арт, пиксель-арт и т. д. На прогулке я расскажу, чем они отличаются и как их распознать. Вы также узнаете о российских и зарубежных авторах, которые подарили городу сотни объектов. Работы на нижегородских стенах создавали Покрас Лампас, Дмитрий Аске, Илья Мозги, Your Mom’s Knights, Никита Nomerz, Владимир Абих, Ян Посадский и другие.
Творческий маршрут
Уличное искусство недолговечно, ведь работы, созданные художниками, принадлежат городу. Поэтому часто их закрашивают, они портятся от погодных условий, или на их месте появляются другие работы. Поэтому объекты показа могут варьироваться. Маршрут экскурсии пройдёт по центральным улицам города: в поисках стрит-арта мы будем гулять по Большой Покровской, Алексеевской, Ильинской, Рождественской и другим улицам.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на улице, поэтому нужно одеваться по погоде и выбирать обувь, удобную для прогулок
- Продолжительность экскурсии — 1,5-2 часа.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе сквера им. Свердлова
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.