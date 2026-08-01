Вы отправитесь по маршруту, где спрятаны фрагменты современного уличного искусства — граффити, пиксель-арт, стикеры, муралы и неожиданные арт-интервенции. Некоторые из них созданы известными российскими и зарубежными художниками, чьи имена вы сможете раскрыть по подсказкам. На каждой точке вас ждут творческие задания — распознать стиль, угадать автора, сфотографировать редкий элемент и многие другие. Это будет настоящее исследование городской среды как открытой галереи.
Творческий маршрут
Уличное искусство недолговечно, ведь работы, созданные художниками, принадлежат городу. Поэтому часто их закрашивают, они портятся от погодных условий, или на их месте появляются другие работы. Поэтому объекты показа могут варьироваться. Маршрут экскурсии пройдёт по центральным улицам города: в поисках стрит-арта мы будем гулять по Большой Покровской, Алексеевской, Ильинской, Рождественской и другим улицам.
Организационные детали
Квест проходит на улице, поэтому нужно одеваться по погоде и выбирать обувь, удобную для прогулок
Продолжительность — 1,5-2 часа
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ТЮЗ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 125 туристов
Я гид по уличному искусству Нижнего Новгорода. Профессионально занимаюсь проектами в области дизайна и современного искусства. Более пяти лет увлекаюсь темой стрит-арта и являюсь организатором проекта уличного искусства «Место».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Неожиданные локации, безусловное знание предмета и полная вовлечённость в материал. Отличная экскурсия, с удовольствием рекомендую
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М
Мария
Мне понравилась экскурсия от Натальи. Она погружает в контекст уличого искусства, дает возможность поразмышлять. Я получила большое удовольствие от этой прогулки. Всем советую!
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Е
Екатерина
безумно понравилось! особенно что можно написать экскурсоводу напрямую и поинтересоваться перед экскурсией и оплатой множеством вопросом 🤍🌅
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Анастасия
Замечательная экскурсия с крутым гидом Натальей с погружением в мир нижегородского стритарта. Особенно рекомендую людям творческих профессий — экскурсия вдохновляет, открывает новые грани взаимодействия человека и среды, заставляет поразмышлять о читать дальшеуменьшить
том, как творчество помогает выразить себя и то, что ты хочешь сказать миру вокруг. Мы побывали в закоулках нижегородских улочек, где спрятаны сокровища стритарта, разгадывали теги, способы и приёмы, которыми работают художники — гид Наталья очень погружена в тему, знакома лично почти со всеми художниками, помогает им делать работы, ёмко и интересно описывает жизнь и их творчество. Я под большим впечатлением! Сильно рекомендую!
Было оч здорово встретить работы знакомых художников из Питера в другом городе — я такое очень люблю и стараюсь искать везде, куда приезжаю.
+2
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Илья
Не секрет, что самый интересный рассказ о какой либо теме получается у того, кто искренне этой самой темой увлечён. Как, например, гид Наталья. Кроме того, Наталья является организатором стрит-арт фестиваля Нижнего читать дальшеуменьшить
Новгорода - Место. И потому отлично знает эту тему изнутри. Получается такой взгляд "за кулисы" стрит-арта, что безусловно интересно для обычного "наблюдателя". И плюс ко всему, Наталья сама по себе обаятельная девушка. Так что, если вы раньше были равнодушны к стрит-арту или вообще ничего о нём не знали, то после её рассказа он вас обязательно заинтересует.
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Анна
Приятно слушать, когда человек рассказывает о том, что очень любит и хорошо знает, как в данном случае. Наталья очень увлечена темой стрит-арта, умеет увлечь ею и экскурсантов. Если вам эта тема интересна - узнаете много нового и интересного о целом отдельном мире энтузиастов городского искусства.
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