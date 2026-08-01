Уличное искусство давно стало визитной карточкой Нижнего и сделало его одной из столиц российского стрит-арта. У нас много лет проводятся фестивали, которые объединяют мастеров и любителей этого направления в искусстве. С помощью увлекательного квеста вы исследуете неизведанные городские пространства. Через задания, визуальные подсказки и внимание к деталям узнаете про местный стрит-арт и откроете исторический центр с новой стороны.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание квеста

Креативный Нижний

Вы отправитесь по маршруту, где спрятаны фрагменты современного уличного искусства — граффити, пиксель-арт, стикеры, муралы и неожиданные арт-интервенции. Некоторые из них созданы известными российскими и зарубежными художниками, чьи имена вы сможете раскрыть по подсказкам. На каждой точке вас ждут творческие задания — распознать стиль, угадать автора, сфотографировать редкий элемент и многие другие. Это будет настоящее исследование городской среды как открытой галереи.

Творческий маршрут

Уличное искусство недолговечно, ведь работы, созданные художниками, принадлежат городу. Поэтому часто их закрашивают, они портятся от погодных условий, или на их месте появляются другие работы. Поэтому объекты показа могут варьироваться. Маршрут экскурсии пройдёт по центральным улицам города: в поисках стрит-арта мы будем гулять по Большой Покровской, Алексеевской, Ильинской, Рождественской и другим улицам.

Организационные детали