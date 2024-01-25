Нижегородцы всегда славились радушным приёмом. Мы встретим вас в аэропорту имени нашего земляка Валерия Павловича Чкалова, из окна автомобиля покажем знаковые достопримечательности и погрузим в прошлое города. За 3 часа экскурсии незнакомый Нижний станет вам ближе и роднее.

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Описание

Что вас ожидает

Автозаводский район

Наш путь пройдёт вдоль корпусов Горьковского автомобильного завода. Вы узнаете историю этого гиганта — свидетеля строительства новой жизни в Стране Советов. Создание нового общества отразилось и на облике города в целом. Вы увидите примеры советского стиля в архитектуре.

Ленинский район

Вы познакомитесь с историей необычных названий деревень — Молитовка, Карповка, Кирпичики — которые уже давно стали частью этого района. Гид расскажет о промышленном потенциале города и о том, чем сейчас живёт Нижний.

Канавинский район

Бывшая Кунавинская слободка (сейчас район Канавинский) расскажет историю Нижегородской ярмарки и Стрелки. Вы посмотрите на Главный Ярмарочный дом, собор Александра Невского, пакгаузы, стадион.

Нижегородский район

Это центр города, где начиналась история Нижнего Новгорода. Вы проедете по старинным улицам, которые сохранили атмосферу 19 века. Увидите кремль, Чкаловскую лестницу, Строгановскую церковь, живописную набережную.

По пути гид посоветует, где вкусно поесть, какие музеи и выставки посетить и в каких локациях Нижнего Новгорода стоит обязательно побывать.

Организационные детали