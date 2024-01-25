С комфортом доехать до отеля, увидеть главные городские локации и узнать об истории районов
Мы встретим вас в аэропорту имени нашего земляка Валерия Павловича Чкалова, из окна автомобиля покажем знаковые достопримечательности и погрузим в прошлое города. За 3 часа экскурсии незнакомый Нижний станет вам ближе и роднее.
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Описание
Что вас ожидает
Автозаводский район
Наш путь пройдёт вдоль корпусов Горьковского автомобильного завода. Вы узнаете историю этого гиганта — свидетеля строительства новой жизни в Стране Советов. Создание нового общества отразилось и на облике города в целом. Вы увидите примеры советского стиля в архитектуре.
Ленинский район
Вы познакомитесь с историей необычных названий деревень — Молитовка, Карповка, Кирпичики — которые уже давно стали частью этого района. Гид расскажет о промышленном потенциале города и о том, чем сейчас живёт Нижний.
Канавинский район
Бывшая Кунавинская слободка (сейчас район Канавинский) расскажет историю Нижегородской ярмарки и Стрелки. Вы посмотрите на Главный Ярмарочный дом, собор Александра Невского, пакгаузы, стадион.
Нижегородский район
Это центр города, где начиналась история Нижнего Новгорода. Вы проедете по старинным улицам, которые сохранили атмосферу 19 века. Увидите кремль, Чкаловскую лестницу, Строгановскую церковь, живописную набережную.
По пути гид посоветует, где вкусно поесть, какие музеи и выставки посетить и в каких локациях Нижнего Новгорода стоит обязательно побывать.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Можем организовать экскурсию для группы более 3 человек. Подробности в личной переписке.
- Возможна встреча на Московском вокзале или станции Стригино
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.