Посетить все главные места города и узнать о них интересные факты с профессиональным гидом
Приглашаю прикоснуться к 800-летней истории города за 3,5 часа! Вы посетите средневековый кремль, полюбуетесь доходными домами и купеческими особняками. Оцените самые значимые храмы города, Стрелку, Чкаловскую лестницу и Нижегородскую ярмарку. Увидите, где венчались родители Горького, родился Кулибин и жил Пушкин.
Нижегородский кремль. Это средневековый страж города. Вы узнаете, почему он ни разу не был взят неприятелем. А также посетите собор Михаила Архангела — старейший храм города, где похоронен Козьма Минин.
Собор Александра Невского. Вы осмотрите кафедральный храм города, который когда-то был ярмарочным собором.
Строгановская церковь на Рождественской. Одна из пяти сохранившихся в стране строгановских храмовых построек в стиле барокко.
Памятник Минину и Пожарскому. Это точная, но уменьшенная копия московского памятника. Здесь мы поговорим об истории нижегородского ополчения 1612 года.
Памятник Горькому. Я расскажу о самом известном нижегородце, именем которого город назывался весь советский период.
Чкаловская лестница. Вы раскроете её главные тайны: сколько в ней ступеней и какое отношение она имеет к Чкалову.
Пакгаузы на Стрелке. Вы услышите, что это такое и откуда они взялись.
Организационные детали
Экскурсия проходит в автопешеходном формате с выходами в самых значимых местах
Транспорт — Skoda Rapid
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Здравствуйте! Меня зовут Ирина, я представляю команду профессиональных гидов по Нижнему Новгороду и области. С радостью покажем вам самые красивые и интересные места родного города. Вам точно захочется к нам вернуться. А, может быть, и остаться.