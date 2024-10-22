Знакомство с Нижним Новгородом на авто

Посетить все главные места города и узнать о них интересные факты с профессиональным гидом
Приглашаю прикоснуться к 800-летней истории города за 3,5 часа! Вы посетите средневековый кремль, полюбуетесь доходными домами и купеческими особняками. Оцените самые значимые храмы города, Стрелку, Чкаловскую лестницу и Нижегородскую ярмарку. Увидите, где венчались родители Горького, родился Кулибин и жил Пушкин.
Знакомство с Нижним Новгородом на авто
Знакомство с Нижним Новгородом на авто
Знакомство с Нижним Новгородом на авто
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Нижегородский кремль. Это средневековый страж города. Вы узнаете, почему он ни разу не был взят неприятелем. А также посетите собор Михаила Архангела — старейший храм города, где похоронен Козьма Минин.

Собор Александра Невского. Вы осмотрите кафедральный храм города, который когда-то был ярмарочным собором.

Строгановская церковь на Рождественской. Одна из пяти сохранившихся в стране строгановских храмовых построек в стиле барокко.

Памятник Минину и Пожарскому. Это точная, но уменьшенная копия московского памятника. Здесь мы поговорим об истории нижегородского ополчения 1612 года.

Памятник Горькому. Я расскажу о самом известном нижегородце, именем которого город назывался весь советский период.

Чкаловская лестница. Вы раскроете её главные тайны: сколько в ней ступеней и какое отношение она имеет к Чкалову.

Пакгаузы на Стрелке. Вы услышите, что это такое и откуда они взялись.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в автопешеходном формате с выходами в самых значимых местах
  • Транспорт — Skoda Rapid
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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