Приглашаю прикоснуться к 800-летней истории города за 3,5 часа! Вы посетите средневековый кремль, полюбуетесь доходными домами и купеческими особняками. Оцените самые значимые храмы города, Стрелку, Чкаловскую лестницу и Нижегородскую ярмарку. Увидите, где венчались родители Горького, родился Кулибин и жил Пушкин.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш представитель в Нижнем Новгороде

Ирина Ваш представитель в Нижнем Новгороде

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Нижегородский кремль. Это средневековый страж города. Вы узнаете, почему он ни разу не был взят неприятелем. А также посетите собор Михаила Архангела — старейший храм города, где похоронен Козьма Минин.

Собор Александра Невского. Вы осмотрите кафедральный храм города, который когда-то был ярмарочным собором.

Строгановская церковь на Рождественской. Одна из пяти сохранившихся в стране строгановских храмовых построек в стиле барокко.

Памятник Минину и Пожарскому. Это точная, но уменьшенная копия московского памятника. Здесь мы поговорим об истории нижегородского ополчения 1612 года.

Памятник Горькому. Я расскажу о самом известном нижегородце, именем которого город назывался весь советский период.

Чкаловская лестница. Вы раскроете её главные тайны: сколько в ней ступеней и какое отношение она имеет к Чкалову.

Пакгаузы на Стрелке. Вы услышите, что это такое и откуда они взялись.

Организационные детали