Люди дела — вот истинная ценность любого города! После того, как мы пройдём по Нижнему — от башен древнего кремля до Ивановского спуска — и поговорим о его занимательной истории, отправимся в лавки к мастеровым.
Посмотрим на их работы, вникнем в особенности технологий и понаблюдаем за созданием стеклянных, керамический, фарфоровых изделий.
Описание экскурсии
- Крепостные стены и башни кремля: поговорим об искусстве зодчих, благодаря которому крепость не была взята ни одним врагом
- Плац-парадная площадь и любопытная история её создания, в основе которой — семейная драма
- Собор Михаила Архангела — единственный сохранившийся собор 17 века на территории крепости. Здесь покоится предводитель ополчения 1612 года
- Первый светский памятник Нижнего Новгорода. Выясним, при чём тут известный монумент на Красной площади
- Главная видовая площадка города
- Ивановский спуск, по которому в город въезжала карета Николая I, да и застряла…
- Площадь Народного Единства — место исторического объединения нижегородцев
- Улица-музей Кожевенная. Здесь под стенами кремля кипела жизнь купцов, мастеровых, бурлаков, босяков и прочего люда
- Мастерская стекла, где мы увидим процесс изготовления уникальных украшений в технике лэмпворк
- Мастерская керамики с демонстрацией изделий и фарфоровое производство (по возможности)
- Мастер-класс по созданию стеклянных бусин (по желанию и предварительному бронированию), на котором вы с помощью горелки изготовите бусины и соберёте из них браслет или подвес
Организационные детали
Состав мастерских может меняться в зависимости от дня недели и графика мастеров.
Посещение мастер-класса (по желанию)
- Заявка подаётся не позднее, чем за 4 дня до даты проведения экскурсии
- Максимальное количество участников — 4 человека. Возраст 16+
- Мастер-класс возможен в двух форматах:
— вариант 1: 700 ₽ за чел., 40 мин., можно изготовить 1–2 бусины
— вариант 2: 2500 ₽ за чел., около 2 ч, можно изготовить 5–7 бусин
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Нижнем Новгороде
Я — ваш гид по Нижнему Новгороду. Дипломированный. Аккредитованный. Зарегистрированный. Всё серьезно! Я — не просто человек с микрофоном. А именно тот, который знает «как пройти в библиотеку?», «что это за
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
