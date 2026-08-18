Прогулка по Нижегородскому кремлю + Русский музей фотографии с мастер-классом

Изучить сердце города на обзорной экскурсии и необычным способом напечатать старинное фото
На обзорной части экскурсии вы погрузитесь в восемь веков истории Нижнего Новгорода. Мы поговорим о древней истории, ополчении 1612 года, о «кармане России» и о городе Горьком.

А затем отправимся в
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Русский музей фотографии, где вы полюбуетесь работами известных нижегородцев и сами напечатаете фото со стеклянных негативов — на память об этой поездке! В музее фотографии тепло и уютно в любую погоду, внутри работает собственная кофейня.

5
6 отзывов
Прогулка по Нижегородскому кремлю + Русский музей фотографии с мастер-классом
Прогулка по Нижегородскому кремлю + Русский музей фотографии с мастер-классом
Прогулка по Нижегородскому кремлю + Русский музей фотографии с мастер-классом

Описание фото-прогулки

Прогулка по кремлю (2 часа)

Здесь начинался город и была столица Нижегородско-Суздальского великого княжества. Отсюда выступали ополченцы во главе с Мининым и Пожарским. И до сих пор сохранилась застройка разных веков. На пешей экскурсии вы изучите территорию и подробно обо всём услышите.

А также насладитесь видом со смотровых площадок — перед нами откроется захватывающая панорама слияния Волги с Окой и заволжские дали до самого горизонта.

Вы услышите:

  • Сколько лет старейшему собору в кремле
  • С какого места обращался к нижегородцам Кузьма Минин
  • Откуда прозвучал исторический выстрел Феди Литвича
  • Где должен был стоять памятник Минину и Пожарскому скульптора Мартоса

Экскурсия и мастер-класс в Русском музее фотографии (1 час 30 мин.)

Далее мы отправимся в музей, на Большую Покровскую улицу. Здесь я познакомлю вас с первым фотографическим музеем России. Мы поговорим об истории фотографии и о творчестве двух нижегородских фотографов — А. О. Карелина и М. П. Дмитриева.

Вы узнаете:

  • Когда современная фотография отмечает свой день рождения
  • Что такое камера-обскура и как давно её использует человечество
  • Как были устроены фотоаппараты 19-20 веков
  • Чем прославились знаменитые нижегородские фотографы Карелин и Дмитриев
  • И многое другое

Печать со стеклянных негативов

Затем сотрудники музея проведут для вас мастер-класс. Под их руководством вы напечатаете виды старого Нижнего Новгорода по технологии 19 века. Получившиеся фотографии вы заберёте с собой.

Кому подойдёт экскурсия

  • Взрослым и детям с 10 лет
  • Тем, кто приезжает в Нижний Новгород впервые и хочет составить полное впечатление о городе
  • Хорошо знающим Нижний путешественникам или местным жителям. Мы сместим акценты и копнём глубже

Организационные детали

Я проведу обзорную экскурсию по Кремлю и ознакомительную по музею, а сотрудники музея мастер-класс.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость фото-прогулки

ТарифСтоимость
Стандартный3000 ₽
Для компаний 5-8 человек2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Большая Покровская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1607 туристов
Коренной нижегородец, дипломированный экскурсовод. Живу и работаю в историческом центре, увлекаюсь историей и краеведением. Люблю изучать город и конструировать новые маршруты экскурсий. Буду рад помочь познакомиться с Нижним Новгородом или узнать
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его лучше, а также собрать неповторимую коллекцию впечатлений. При оценке исторических событий, отдаю предпочтение научным исследованиям перед легендами и преданиями, хотя, в нашем случае, грань между фактами и вымыслом увидеть непросто))

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Наталья
замечательная экскурсия. приятный тембр голоса гида, четкие ответы на вопросы, ссылки на исторические факты - все располагало к погружению в историю города. мастер-класс и экскурсия в музее фотографии - отличное дополнение! всем рекомендуем сходить.
замечательная экскурсия. приятный тембр голоса гида, четкие ответы на вопросы, ссылки на исторические факты - все
замечательная экскурсия. приятный тембр голоса гида, четкие ответы на вопросы, ссылки на исторические факты - все
замечательная экскурсия. приятный тембр голоса гида, четкие ответы на вопросы, ссылки на исторические факты - все
замечательная экскурсия. приятный тембр голоса гида, четкие ответы на вопросы, ссылки на исторические факты - все
замечательная экскурсия. приятный тембр голоса гида, четкие ответы на вопросы, ссылки на исторические факты - все
замечательная экскурсия. приятный тембр голоса гида, четкие ответы на вопросы, ссылки на исторические факты - все
замечательная экскурсия. приятный тембр голоса гида, четкие ответы на вопросы, ссылки на исторические факты - все
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Мария
Посетили экскурсию в конце мая с группой ребят 13–14 лет. Остались в полном восторге! Алексей — прекрасный рассказчик, который учел все наши пожелания и подобрал материал точно под возраст. Было
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и немного истории города, и интерактив с лазаньем по технике — мальчишки пищали от радости, да и девчонки не отставали. Подача живая, нескучная и увлекательная. Микрофон работал идеально, было всё слышно. После экскурсии заглянули в музей фотографии, где нас ждал мастер-класс по проявке снимков. Дети были потрясены, ведь почти никто не знал, что такой способ вообще существует. Взрослые тоже приятно удивлены. Огромное спасибо Алексею за его труд! Очень советую всем, кто хочет получить живую, а не скучную информацию.

Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Спасибо за оперативный отзыв! Хорошая группа и повезло с погодой.
Посещение Русского музея фотографии всегда вызывает яркие эмоции, сочетание экскурсии по кремлю с музеем - отличный выбор)
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М
Были в Нижнем первый раз, хотелось экскурсию от коренного нижегородца, Алексей превзошел все наши ожидания.

Хочу отметить несколько моментов:
1. Алексей очень интересно рассказывал про историю Кремля и становления города, это был
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небанальный рассказ из учебника, а действительно интересная история города

2. Алексей индивидуально подходит к гостям, спросил из каких мы городов и во время рассказа встраивал информацию и про наши города в том числе (это говорит о том, что он шикарно владеет историей не только НН, но и других город России)

3. Очень понравилось, что у Алексея хорошее чувство юмора, это добавило в рассказ легкости.

4. После Кремля была еще интересная экскурсия по пути в музей и в самом музее, легко воспринимается информация, а после шикарный мастер-класс по проявлению фотографий, после которого вы забираете фотографии с собой.

Мы остались в восторге, рекомендуем Алексея и данную экскурсию.

Были в Нижнем первый раз, хотелось экскурсию от коренного нижегородца, Алексей превзошел все наши ожидания.
Были в Нижнем первый раз, хотелось экскурсию от коренного нижегородца, Алексей превзошел все наши ожидания.
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А
Посетили потрясающую экскурсию! Спасибо Алексею огромное) очень хотелось необычную экскурсию, а также попасть на мастер класс по фотографии, но не было свободного времени в нужный день. В итоге при бронировании
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этой экскурсии Алексей пошел навстречу и договорился о мастер классе по фото)) В итоге провел экскурсию по Кремлю, где все подробно и понятно рассказывал, также потом провел экскурсию в музей и посетили мастер класс по проявлению фотографии. Эмоции супер! Будем советовать друзьям)

Посетили потрясающую экскурсию! Спасибо Алексею огромное) очень хотелось необычную экскурсию, а также попасть на мастер класс
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Юлия
Нам с дочерью (16 лет) очень понравилась экскурсия, проведенная Алексеем. Информация хорошо структурирована, подавалась очень интересно. Видно, что Алексей любит свой город, живо интересуется историей родного края и не только.
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По ходу экскурсии многие места, которые мы видели, гид показывал на старых фотографиях. Это выгодно отличает данную экскурсию от аналогичных.
Русский музей фотографии тоже очень интересный, мастер-класс понравился (особенно дочке, которая не знает, что такое проявлять пленку/фотографии). Рекомендую эту экскурсию к посещению. По возможности, планирую посетить и другие экскурсии этого организатора.

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Светлана
Большое спасибо! Все прошло отлично! Формат интересен и детям и взрослым! Очень рекомендую!
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