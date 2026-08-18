На обзорной части экскурсии вы погрузитесь в восемь веков истории Нижнего Новгорода. Мы поговорим о древней истории, ополчении 1612 года, о «кармане России» и о городе Горьком.А затем отправимся в

Русский музей фотографии, где вы полюбуетесь работами известных нижегородцев и сами напечатаете фото со стеклянных негативов — на память об этой поездке! В музее фотографии тепло и уютно в любую погоду, внутри работает собственная кофейня.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание фото-прогулки

Прогулка по кремлю (2 часа)

Здесь начинался город и была столица Нижегородско-Суздальского великого княжества. Отсюда выступали ополченцы во главе с Мининым и Пожарским. И до сих пор сохранилась застройка разных веков. На пешей экскурсии вы изучите территорию и подробно обо всём услышите.

А также насладитесь видом со смотровых площадок — перед нами откроется захватывающая панорама слияния Волги с Окой и заволжские дали до самого горизонта.

Вы услышите:

Сколько лет старейшему собору в кремле

С какого места обращался к нижегородцам Кузьма Минин

Откуда прозвучал исторический выстрел Феди Литвича

Где должен был стоять памятник Минину и Пожарскому скульптора Мартоса

Экскурсия и мастер-класс в Русском музее фотографии (1 час 30 мин.)

Далее мы отправимся в музей, на Большую Покровскую улицу. Здесь я познакомлю вас с первым фотографическим музеем России. Мы поговорим об истории фотографии и о творчестве двух нижегородских фотографов — А. О. Карелина и М. П. Дмитриева.

Вы узнаете:

Когда современная фотография отмечает свой день рождения

Что такое камера-обскура и как давно её использует человечество

Как были устроены фотоаппараты 19-20 веков

Чем прославились знаменитые нижегородские фотографы Карелин и Дмитриев

И многое другое

Печать со стеклянных негативов

Затем сотрудники музея проведут для вас мастер-класс. Под их руководством вы напечатаете виды старого Нижнего Новгорода по технологии 19 века. Получившиеся фотографии вы заберёте с собой.

Кому подойдёт экскурсия

Взрослым и детям с 10 лет

Тем, кто приезжает в Нижний Новгород впервые и хочет составить полное впечатление о городе

Хорошо знающим Нижний путешественникам или местным жителям. Мы сместим акценты и копнём глубже

Организационные детали

Я проведу обзорную экскурсию по Кремлю и ознакомительную по музею, а сотрудники музея мастер-класс.