А затем отправимся в
Описание фото-прогулки
Прогулка по кремлю (2 часа)
Здесь начинался город и была столица Нижегородско-Суздальского великого княжества. Отсюда выступали ополченцы во главе с Мининым и Пожарским. И до сих пор сохранилась застройка разных веков. На пешей экскурсии вы изучите территорию и подробно обо всём услышите.
А также насладитесь видом со смотровых площадок — перед нами откроется захватывающая панорама слияния Волги с Окой и заволжские дали до самого горизонта.
Вы услышите:
- Сколько лет старейшему собору в кремле
- С какого места обращался к нижегородцам Кузьма Минин
- Откуда прозвучал исторический выстрел Феди Литвича
- Где должен был стоять памятник Минину и Пожарскому скульптора Мартоса
Экскурсия и мастер-класс в Русском музее фотографии (1 час 30 мин.)
Далее мы отправимся в музей, на Большую Покровскую улицу. Здесь я познакомлю вас с первым фотографическим музеем России. Мы поговорим об истории фотографии и о творчестве двух нижегородских фотографов — А. О. Карелина и М. П. Дмитриева.
Вы узнаете:
- Когда современная фотография отмечает свой день рождения
- Что такое камера-обскура и как давно её использует человечество
- Как были устроены фотоаппараты 19-20 веков
- Чем прославились знаменитые нижегородские фотографы Карелин и Дмитриев
- И многое другое
Печать со стеклянных негативов
Затем сотрудники музея проведут для вас мастер-класс. Под их руководством вы напечатаете виды старого Нижнего Новгорода по технологии 19 века. Получившиеся фотографии вы заберёте с собой.
Кому подойдёт экскурсия
- Взрослым и детям с 10 лет
- Тем, кто приезжает в Нижний Новгород впервые и хочет составить полное впечатление о городе
- Хорошо знающим Нижний путешественникам или местным жителям. Мы сместим акценты и копнём глубже
Организационные детали
Я проведу обзорную экскурсию по Кремлю и ознакомительную по музею, а сотрудники музея мастер-класс.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость фото-прогулки
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|3000 ₽
|Для компаний 5-8 человек
|2500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Посещение Русского музея фотографии всегда вызывает яркие эмоции, сочетание экскурсии по кремлю с музеем - отличный выбор)
Хочу отметить несколько моментов:
1. Алексей очень интересно рассказывал про историю Кремля и становления города, это был