Гиды В. проводит ещё 3 экскурсии

Главные достопримечательности 🏛️ Нижнего Новгорода в одной экскурсии 🧭. Начнем с площади Минина и Пожарского, главной площади города. Увидим здания и сооружения, составляющие ее ансамбль. Кремль и Дворец труда. Выставочный зал, Алексеевский ряд.

Побываем на площади Лядова (Крестовоздвиженской). Осмотрим Сенную площадь, неподалеку от которой находится канатная дорога и Верхневолжская набережная. Сделаем фото на площади Горького. Увидим Нижегородскую ярмарку, исторический район, где располагалась крупнейшая ярмарка Российской империи. Посмотрим собор Александра Невского, настоящую жемчужину города. Поднимемся на смотровые площадки, с которых открывается живописный вид на город 🏙️ экскурсию ⛳ посещением нижегородского Кремля.