Гиды В. проводит ещё 3 экскурсии

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Расширенная экскурсия по Нижнему Новгороду

5
1 отзыв
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Нижнего Новгорода
Нижний Новгород – центр Приволжья, основанный князем Юрием Всеволодовичем примерно в 1221 году.

Здесь расположен Кремль, который ни разу не был захвачен противниками.

Именно здесь жил и родился Кузьма Минин, руководитель ополченского восстания 1611-1612 годов, здесь же находилась самая крупная ярмарка Российской Империи.

Мы предлагаем вам погулять по Нижнему Новгороду, увидеть лично все его площади, достопримечательности 🏛️, соборы и храмы.

Наши гиды расскажут вам подлинную историю 📖 города, и ответят на все ваши вопросы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Расширенная экскурсия по Нижнему Новгороду
Расширенная экскурсия по Нижнему Новгороду
Главные достопримечательности 🏛️ Нижнего Новгорода в одной экскурсии 🧭. Начнем с площади Минина и Пожарского, главной площади города. Увидим здания и сооружения, составляющие ее ансамбль. Кремль и Дворец труда. Выставочный зал, Алексеевский ряд.
Побываем на площади Лядова (Крестовоздвиженской). Осмотрим Сенную площадь, неподалеку от которой находится канатная дорога и Верхневолжская набережная. Сделаем фото на площади Горького. Увидим Нижегородскую ярмарку, исторический район, где располагалась крупнейшая ярмарка Российской империи. Посмотрим собор Александра Невского, настоящую жемчужину города. Поднимемся на смотровые площадки, с которых открывается живописный вид на город 🏙️ экскурсию ⛳ посещением нижегородского Кремля.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля (такси). Аренда легкового автомобиля - 800 руб. в час.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Расширенная экскурсия по Нижнему Новгороду
Расширенная экскурсия по Нижнему Новгороду
Расширенная экскурсия по Нижнему Новгороду
Расширенная экскурсия по Нижнему Новгороду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гиды В.
Гиды В.
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