Гиды В. проводит ещё 3 экскурсии

Главные достопримечательности 🏛️ Нижнего Новгорода в одной экскурсии 🧭. Начнем с площади Минина и Пожарского, главной площади города. Увидим здания и сооружения, составляющие ее ансамбль. Кремль и Дворец труда. Выставочный зал, Алексеевский ряд.
Побываем на площади Лядова (Крестовоздвиженской). Осмотрим Сенную площадь, неподалеку от которой находится канатная дорога и Верхневолжская набережная. Сделаем фото на площади Горького. Увидим Нижегородскую ярмарку, исторический район, где располагалась крупнейшая ярмарка Российской империи. Посмотрим собор Александра Невского, настоящую жемчужину города. Поднимемся на смотровые площадки, с которых открывается живописный вид на город 🏙️ экскурсию ⛳ посещением нижегородского Кремля.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Аренда автомобиля (такси). Аренда легкового автомобиля - 800 руб. в час.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.