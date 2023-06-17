Экскурсия «Нижний Новгород - столица радио»

Нижний Новгород: Индивидуальная экскурсия для школьников в мир радио

Описание
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Экскурсия «Нижний Новгород - столица радио»
Экскурсия «Нижний Новгород - столица радио»
Экскурсия «Нижний Новгород - столица радио»
Экскурсия «Нижний Новгород - столица радио»
Экскурсия «Нижний Новгород - столица радио»
Экскурсия «Нижний Новгород - столица радио»
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Площадь Минина и Пожарского
  • Площадь Лядова
  • Сенная площадь
  • Верхне-Волжская набережная
  • Нижегородская ярмарка
  • Собора Александра Невского
  • Нижегородский Кремль
  • Музей «Нижегородская радиолаборатория»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

История Нижнего Новгорода тесно связана с радио. Именно здесь появилась первая лаборатория, которая положила начало развитию российского радиовещания. В рамках экскурсии по городским улицам вы посетите уникальный музей «Нижегородская радиолаборатория», а также познакомитесь с лучшими достопримечательностями и историческими памятниками города.

Главные площади Нижнего Новгорода

Мы пройдемся по основным площадям Нижнего Новгорода и полюбуемся их величественными архитектурными ансамблями. Первой посетим главную городскую площадь Минина и Пожарского, которая привлекает внимание башнями Нижегородского кремля, Дворцом труда, Выставочным комплексом с торговыми рядами. Далее отправимся на площадь Лядова и посмотрим на Крестовоздвиженский монастырь, а затем перейдем к Сенной площади и Верхне-Волжской набережной.

Прогулка по Нижегородской ярмарке

Прогулка по городу приведет нас к Нижегородской ярмарке – историческому району, где с XIV столетия активно велись торги. Вы увидите Главный ярмарочный дом, полюбуетесь архитектурой собора Александра Невского, осмотрите Староярмарочный собор с его монументальными колоннами и тремя куполами.

Нижегородский Кремль

Осмотрим Кремль, уникальное военно-инженерное сооружение, построенное в XVI веке. Увидим каменный ансамбль башен и крепостей, ни разу не сдавшихся неприятелю.

Посещение музея «Нижегородская радиолаборатория»

Увлекательным завершением экскурсии станет знакомство с коллекцией музея «Нижегородская радиолаборатория». Мы пройдемся по его залам, познакомиться с деятельностью знаменитого Александра Попова, который в 1889–1898 годах работал на электростанции Нижегородской ярмарки. Экспозиция музея включает в себя большое количество уникальных экспонатов, в том числе старинные передатчики, коротковолновые приемники, радиолампы. Во время экскурсии гид расскажет о развитии радиотехники в 1930–1990-х годах и покажет интересные образцы довоенных радиоприемников.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля оплачивается дополнительно - 800 руб. в час.
  • Дополнительно оплачиваются билеты в Музей “Нижегородская радиолаборатория”: Взрослый – 250 рублей, льготный – 200 рублей
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Для школьников
Необычные
Обзорные

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