Нижний Новгород: Индивидуальная экскурсия для школьников в мир радио
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Что вас ожидает:
- Площадь Минина и Пожарского
- Площадь Лядова
- Сенная площадь
- Верхне-Волжская набережная
- Нижегородская ярмарка
- Собора Александра Невского
- Нижегородский Кремль
- Музей «Нижегородская радиолаборатория»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
История Нижнего Новгорода тесно связана с радио. Именно здесь появилась первая лаборатория, которая положила начало развитию российского радиовещания. В рамках экскурсии по городским улицам вы посетите уникальный музей «Нижегородская радиолаборатория», а также познакомитесь с лучшими достопримечательностями и историческими памятниками города.
Главные площади Нижнего Новгорода
Мы пройдемся по основным площадям Нижнего Новгорода и полюбуемся их величественными архитектурными ансамблями. Первой посетим главную городскую площадь Минина и Пожарского, которая привлекает внимание башнями Нижегородского кремля, Дворцом труда, Выставочным комплексом с торговыми рядами. Далее отправимся на площадь Лядова и посмотрим на Крестовоздвиженский монастырь, а затем перейдем к Сенной площади и Верхне-Волжской набережной.
Прогулка по Нижегородской ярмарке
Прогулка по городу приведет нас к Нижегородской ярмарке – историческому району, где с XIV столетия активно велись торги. Вы увидите Главный ярмарочный дом, полюбуетесь архитектурой собора Александра Невского, осмотрите Староярмарочный собор с его монументальными колоннами и тремя куполами.
Нижегородский Кремль
Осмотрим Кремль, уникальное военно-инженерное сооружение, построенное в XVI веке. Увидим каменный ансамбль башен и крепостей, ни разу не сдавшихся неприятелю.
Посещение музея «Нижегородская радиолаборатория»
Увлекательным завершением экскурсии станет знакомство с коллекцией музея «Нижегородская радиолаборатория». Мы пройдемся по его залам, познакомиться с деятельностью знаменитого Александра Попова, который в 1889–1898 годах работал на электростанции Нижегородской ярмарки. Экспозиция музея включает в себя большое количество уникальных экспонатов, в том числе старинные передатчики, коротковолновые приемники, радиолампы. Во время экскурсии гид расскажет о развитии радиотехники в 1930–1990-х годах и покажет интересные образцы довоенных радиоприемников.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Аренда автомобиля оплачивается дополнительно - 800 руб. в час.
- Дополнительно оплачиваются билеты в Музей “Нижегородская радиолаборатория”: Взрослый – 250 рублей, льготный – 200 рублей
- Место начала и завершения?
- по согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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