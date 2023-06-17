История Нижнего Новгорода тесно связана с радио. Именно здесь появилась первая лаборатория, которая положила начало развитию российского радиовещания. В рамках экскурсии по городским улицам вы посетите уникальный музей «Нижегородская радиолаборатория», а также познакомитесь с лучшими достопримечательностями и историческими памятниками города.

Главные площади Нижнего Новгорода

Мы пройдемся по основным площадям Нижнего Новгорода и полюбуемся их величественными архитектурными ансамблями. Первой посетим главную городскую площадь Минина и Пожарского, которая привлекает внимание башнями Нижегородского кремля, Дворцом труда, Выставочным комплексом с торговыми рядами. Далее отправимся на площадь Лядова и посмотрим на Крестовоздвиженский монастырь, а затем перейдем к Сенной площади и Верхне-Волжской набережной.

Прогулка по Нижегородской ярмарке

Прогулка по городу приведет нас к Нижегородской ярмарке – историческому району, где с XIV столетия активно велись торги. Вы увидите Главный ярмарочный дом, полюбуетесь архитектурой собора Александра Невского, осмотрите Староярмарочный собор с его монументальными колоннами и тремя куполами.

Нижегородский Кремль

Осмотрим Кремль, уникальное военно-инженерное сооружение, построенное в XVI веке. Увидим каменный ансамбль башен и крепостей, ни разу не сдавшихся неприятелю.

Посещение музея «Нижегородская радиолаборатория»

Увлекательным завершением экскурсии станет знакомство с коллекцией музея «Нижегородская радиолаборатория». Мы пройдемся по его залам, познакомиться с деятельностью знаменитого Александра Попова, который в 1889–1898 годах работал на электростанции Нижегородской ярмарки. Экспозиция музея включает в себя большое количество уникальных экспонатов, в том числе старинные передатчики, коротковолновые приемники, радиолампы. Во время экскурсии гид расскажет о развитии радиотехники в 1930–1990-х годах и покажет интересные образцы довоенных радиоприемников.