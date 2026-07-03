Представьте: вы стоите на палубе, свежий речной ветер играет в волосах, а над головой развиваются самые настоящие алые паруса. Это не декорация к фильму — это реальность, доступная в Нижнем Новгороде.
Я приглашаю вас на прогулку, где классический сюжет о любви и мечте переплетается с величием закатов над Стрелкой и монументальной мощью Нижегородского кремля.
Я приглашаю вас на прогулку, где классический сюжет о любви и мечте переплетается с величием закатов над Стрелкой и монументальной мощью Нижегородского кремля.
Описание экскурсии
Нижегородский кремль с воды. Его мощные стены и башни с реки выглядят особенно величественно.
Чкаловская лестница. 560 ступеней соединяют две набережные и создают тот самый кадр, который стал визитной карточкой Нижнего.
Стрелка. Место, где две великие реки сливаются воедино. Именно здесь началась история города-стража на перекрёстке торговых путей.
Организационные детали
- Идём на яхте с алым парусом вместимостью до 6 гостей. На борту: каюта с большим столом и мягкими диванчиками, гальюн, тент от слабого дождя и солнца. Возможна аренда двух яхт одновременно — подробности в переписке
- Перед выходом провожу инструктаж по технике безопасности и предоставляю спасательные жилеты
- Это водная прогулка, которая не предполагает сопровождения гида
- Можно взять с собой фрукты, напитки и бокалы
- Ребёнок любого возраста считается за одного человека. Дети до 16 лет допускаются на борт в сопровождении взрослого
- Лицам в состоянии алкогольного опьянения и с неадекватным поведением может быть отказано в предоставлении услуг
- Если погода не подходит для безопасного плавания, предложу перенести или отменить прогулку
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У остановки «Площадь Ленина»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я капитан яхт с парусами в Нижнем Новгороде. За 20 лет на воде я понял: величие слияния Волги и Оки раскрывается только с палубы. И я хочу вам это показать.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо за незабываемую экскурсию! Прогулка получилась по-настоящему атмосферной: Андрей чётко и быстро провёл инструктаж по безопасности, а потом мы любовались завораживающими огнями ночного города. Всё было на высшем уровне — очень понравилось! 😊
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А
Получилась отличная прогулка!
Все очень понравилось!
Рекомендую прогулки на яхте именно с Андреем.
Все очень понравилось!
Рекомендую прогулки на яхте именно с Андреем.
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Отличная прогулка, отличная яхта, отличный капитан!!!
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