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читать дальше уменьшить Поверьте, привычные виды кремля и Стрелки заиграют новыми красками под плеск волн и шелест парусов. Могу устроить короткую прогулку вдоль кремлёвских стен, круиз с заходом в тихие заливы или тематическую экскурсию с рассказом о речном флоте. Я расскажу, как город жил благодаря реке, объясню устройство такелажа, научу простым командам и под своим контролем доверю вам штурвал. В моем флоте три уникальных судна: элегантная Helena, манёвренный катамаран Martin и стильная Афина — можно подобрать под любое настроение. Все яхты проходят регулярное техническое обслуживание, команда имеет необходимую квалификацию, а маршруты прокладываются с учётом погоды. Потому что безопасность — главный приоритет. Приглашаю вас открыть Нижний Новгород по-новому, почувствовать его особую атмосферу и унести в сердце частичку волжского ветра.

Я капитан яхт с парусами в Нижнем Новгороде. За 20 лет на воде я понял: величие слияния Волги и Оки раскрывается только с палубы. И я хочу вам это показать.