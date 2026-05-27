Легенды и байки Нижнего прошли проверку временем и до сих пор остаются в топе. На первый взгляд, они — сплошная выдумка, но не торопитесь осуждать их за недостоверность! По тому, что люди говорят из века в век о своём городе, можно сделать интересные антропологические выводы. Например, что перед нами — не фейки, а реальные истории людей, которые видели мир немного иначе.

Описание экскурсии

Пройдём по Ильинской улице — одной из самых старых в городе. На ней обнаружим сразу два дома с привидениями.

Заглянем в переулок, где столкнулись две эпохи.

Посмотрим на домик Петра, где, поговаривают, останавливался будущий император во время одного из военных походов.

Увидим, но не посетим Нижегородский кремль и погрузимся в несколько легенд о нём.

У здания Государственного банка посмеёмся над сложенной о нём байкой.

Разберёмся, откуда берутся легенды. Некоторые типичны для всех городов, например, попсовая история о Коромысловой башне (выясним, почему). А некоторые — уникальны, и я долго подслушивал и копался в черновиках истории, чтобы всё это собрать и предложить вам.

Организационные детали

Для лучшей слышимости предложу вам радиогиды.