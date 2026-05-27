Легенды и байки Нижнего прошли проверку временем и до сих пор остаются в топе.
На первый взгляд, они — сплошная выдумка, но не торопитесь осуждать их за недостоверность! По тому, что люди говорят из века в век о своём городе, можно сделать интересные антропологические выводы. Например, что перед нами — не фейки, а реальные истории людей, которые видели мир немного иначе.
Описание экскурсии
Пройдём по Ильинской улице — одной из самых старых в городе. На ней обнаружим сразу два дома с привидениями.
Заглянем в переулок, где столкнулись две эпохи.
Посмотрим на домик Петра, где, поговаривают, останавливался будущий император во время одного из военных походов.
Увидим, но не посетим Нижегородский кремль и погрузимся в несколько легенд о нём.
У здания Государственного банка посмеёмся над сложенной о нём байкой.
Разберёмся, откуда берутся легенды. Некоторые типичны для всех городов, например, попсовая история о Коромысловой башне (выясним, почему). А некоторые — уникальны, и я долго подслушивал и копался в черновиках истории, чтобы всё это собрать и предложить вам.
Организационные детали
Для лучшей слышимости предложу вам радиогиды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1700 ₽
|Дети до 16 лет
|1000 ₽
|Пенсионеры
|1000 ₽
|Студенты
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Место начала и завершения?
На улице Ильинской
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 1160 туристов
Создатель и автор сообщества о Нижнем Новгороде, в котором я рассказываю историю моего города в маленьких сюжетах. Моя цель — показать, что находилось раньше на привычных всем местах. А на экскурсиях я описываю, как жили нижегородцы много лет назад.
