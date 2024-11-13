1.5 часа
Квест
до 10 чел.
Семейный квест в сердце Нижнего Новгорода
Узнать, чем жили и гордились нижегородцы и почему город стоял и стоять будет
Начало: На площади Минина
30 ноя в 09:00
3 дек в 18:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Семейный квест «По следам Кулибина»
Погулять по городу с картой и компасом и раскрыть секреты нижегородского изобретателя
Начало: На улице Ильинской
Завтра в 09:00
30 ноя в 09:00
5 600₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Квест
до 8 чел.
Семейный квест «Ключи от древнего кремля»
Познакомиться с нижегородским кремлём в интерактивном формате
Начало: У Нижегородского кремля
30 ноя в 09:30
2 дек в 09:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна13 ноября 2024Это была прекрасная, интересная интерактивная экскурсия для меня и детей (7 и 12 лет)! Вовлечение детей в повествование, использование наглядных материалов,
- ЕЕлена5 ноября 2024Экскурсию провёл Константин, сумел заинтересовать ребёнка 9 лет и троих взрослых. Если ищите экскурсию для отдыха с детьми, то однозначно рекомендую.
- ССветлана29 октября 2024Нам очень понравилась экскурсия! Дети были заинтересованы, почерпнули м
- ЕЕкатерина14 октября 2024Провели с гидом Анной удивительно приятные и познавательные полтора часа! Хоть квест рассчитан на детей поменьше, Анна адаптировала информацию и
- ТТатьяна21 августа 2024Прекрасная экскурсия-квест! Рекомендуем! Светлана - отличный экскурсовод, владеющий историей своего любимого города! Были с ребенком 8 лет, был вовлечен в экскурсию и остался доволен. Спасибо
- ВВадим20 августа 2024Мы были на экскурсии вчетвером - двое взрослых и двое детей 7 и 11 лет. Понравилось всем:) Видно, что Светлана любит свое дело, хорошо знает историю и старается сделать экскурсию интересной для всех. Рекомендуем:)
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Семейные»
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