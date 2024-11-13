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рассказ доступным и понятным для детей языком - на это сразу обращаешь внимание с благодарностью к организатору. Узнали много нового и познавательного, расширили кругозор, интересно провели время. Искренне рекомендую такой формат и такую экскурсию в качестве семейного досуга при визите в Нижний Новгород! Когда подобные экскурсии вызывают у детей желание узнавать что-то дальше и еще глубже на основе услышанного - считаю, это лучшая обратная связь гиду! Так как не просто рассказать, а заинтересовать и вызвать дальнейший интерес в детях к разным темам, услышанным во время экскурсии, дорогого стоит!