Экскурсии для всей семьи

Найдено 3 экскурсии в категории «Семейные» в Нижнем Новгороде, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Семейный квест в сердце Нижнего Новгорода
Пешая
3 отзыва
1.5 часа
Квест
до 10 чел.
Семейный квест в сердце Нижнего Новгорода
Узнать, чем жили и гордились нижегородцы и почему город стоял и стоять будет
Начало: На площади Минина
30 ноя в 09:00
3 дек в 18:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Семейный квест «По следам Кулибина»
Пешая
14 отзывов
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Семейный квест «По следам Кулибина»
Погулять по городу с картой и компасом и раскрыть секреты нижегородского изобретателя
Начало: На улице Ильинской
Завтра в 09:00
30 ноя в 09:00
5 600 за всё до 6 чел.
Семейный квест «Ключи от древнего кремля»
Пешая
1.5 часа
Квест
до 8 чел.
Семейный квест «Ключи от древнего кремля»
Познакомиться с нижегородским кремлём в интерактивном формате
Начало: У Нижегородского кремля
30 ноя в 09:30
2 дек в 09:00
7 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    13 ноября 2024
    Семейный квест «По следам Кулибина»
    Это была прекрасная, интересная интерактивная экскурсия для меня и детей (7 и 12 лет)! Вовлечение детей в повествование, использование наглядных материалов,
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    рассказ доступным и понятным для детей языком - на это сразу обращаешь внимание с благодарностью к организатору. Узнали много нового и познавательного, расширили кругозор, интересно провели время. Искренне рекомендую такой формат и такую экскурсию в качестве семейного досуга при визите в Нижний Новгород! Когда подобные экскурсии вызывают у детей желание узнавать что-то дальше и еще глубже на основе услышанного - считаю, это лучшая обратная связь гиду! Так как не просто рассказать, а заинтересовать и вызвать дальнейший интерес в детях к разным темам, услышанным во время экскурсии, дорогого стоит!

    Это была прекрасная, интересная интерактивная экскурсия для меня и детей (7 и 12 лет)!Это была прекрасная, интересная интерактивная экскурсия для меня и детей (7 и 12 лет)!Это была прекрасная, интересная интерактивная экскурсия для меня и детей (7 и 12 лет)!Это была прекрасная, интересная интерактивная экскурсия для меня и детей (7 и 12 лет)!Это была прекрасная, интересная интерактивная экскурсия для меня и детей (7 и 12 лет)!Это была прекрасная, интересная интерактивная экскурсия для меня и детей (7 и 12 лет)!Это была прекрасная, интересная интерактивная экскурсия для меня и детей (7 и 12 лет)!Это была прекрасная, интересная интерактивная экскурсия для меня и детей (7 и 12 лет)!
  • Е
    Елена
    5 ноября 2024
    Семейный квест «По следам Кулибина»
    Экскурсию провёл Константин, сумел заинтересовать ребёнка 9 лет и троих взрослых. Если ищите экскурсию для отдыха с детьми, то однозначно рекомендую.
  • С
    Светлана
    29 октября 2024
    Семейный квест в сердце Нижнего Новгорода
    Нам очень понравилась экскурсия! Дети были заинтересованы, почерпнули м
  • Е
    Екатерина
    14 октября 2024
    Семейный квест «По следам Кулибина»
    Провели с гидом Анной удивительно приятные и познавательные полтора часа! Хоть квест рассчитан на детей поменьше, Анна адаптировала информацию и
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    мои 2 сына, 17 и 12 лет остались ооочень довольны! И я тоже почерпнула для себя много нового и интересного как про историю Нижнего Новгорода, так и про Кулибина. Большая благодарность! С удовольствием пойдем на ваши новые программы!

    Провели с гидом Анной удивительно приятные и познавательные полтора часа! Хоть квест рассчитан на детей поменьше
  • Т
    Татьяна
    21 августа 2024
    Семейный квест в сердце Нижнего Новгорода
    Прекрасная экскурсия-квест! Рекомендуем! Светлана - отличный экскурсовод, владеющий историей своего любимого города! Были с ребенком 8 лет, был вовлечен в экскурсию и остался доволен. Спасибо
  • В
    Вадим
    20 августа 2024
    Семейный квест в сердце Нижнего Новгорода
    Мы были на экскурсии вчетвером - двое взрослых и двое детей 7 и 11 лет. Понравилось всем:) Видно, что Светлана любит свое дело, хорошо знает историю и старается сделать экскурсию интересной для всех. Рекомендуем:)

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Семейные»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Семейный квест в сердце Нижнего Новгорода
  2. Семейный квест «По следам Кулибина»
  3. Семейный квест «Ключи от древнего кремля»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Нижегородский Кремль
  3. Рождественская улица
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Кремль
  7. Набережная
  8. Верхневолжская Набережная
  9. Старый город
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в ноябре 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Семейные" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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