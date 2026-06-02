3 отзыва оставили туристы

Городец, живописно расположенный на берегу Волги, приглашает вас в мир ремесел и истории.
Здесь вы сможете увидеть деревянные домики с резьбой, прогуляться по историческому кварталу и посетить Феодоровский монастырь, где покоится Александр Невский. Не упустите шанс попробовать знаменитые городецкие пряники и узнать легенды о Малом Китеже.
Эта экскурсия станет отличным выбором для тех, кто хочет узнать больше о культурном наследии Нижегородского края
Здесь вы сможете увидеть деревянные домики с резьбой, прогуляться по историческому кварталу и посетить Феодоровский монастырь, где покоится Александр Невский. Не упустите шанс попробовать знаменитые городецкие пряники и узнать легенды о Малом Китеже.
Эта экскурсия станет отличным выбором для тех, кто хочет узнать больше о культурном наследии Нижегородского края
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Живописные виды на Волгу
- 🏛️ Посещение Феодоровского монастыря
- 🍪 Дегустация городецких пряников
- 🎨 Знакомство с ремеслами в Городе Мастеров
- 🗺️ Исторический квартал и легенды
Лучшее время для посещения
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май
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Лучшее время для посещения Городца - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время можно насладиться видами на Волгу и уютными улочками. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но стоит учесть, что может быть прохладнее. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и ограниченному времени на улице.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Феодоровский монастырь
- Город Мастеров
- Исторический квартал
Описание экскурсии
Увлекательное путешествие по Нижегородскому краю
Вы насладитесь удивительными пейзажами нашего живописного региона и раскроете его богатую историю. Посетите Феодоровский монастырь, где умер Александр Невский, и рассмотрите старинный список Феодоровской иконы Божьей Матери. Кроме того, отыщете на Земляном валу место, где когда-то стоял княжеский двор Юрия Долгорукого.
Городецкие ремесла
Гуляя вдоль чудесного озера, вы услышите связанную с ним легенду о Малом Китеже и нашествии монголов. Следом побываете в историческом квартале, оцените народные промыслы в Городе Мастеров и узнаете самое интересное о местных музеях. А еще отведаете вкуснейшее мороженое и заглянете на дегустацию в Пряничную лавку!
Организационные детали
- Если вы на своем транспорте, то стоимость экскурсии будет уменьшена в зависимости от количества людей в группе
- По запросу эту экскурсию можно организовать на группу до 30 человек
- В программе предусмотрено время на обед (35-45 мин). Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 3076 туристов
Добрый день! Меня зовут Марина. Я работаю с командой экскурсоводов. Все мы профессиональные гиды-экскурсоводы по Нижнему Новгороду и Нижегородской области, члены гильдии экскурсоводов. Любим свой родной край и очень много о
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Экскурсия была великолепная! Удалось и погулять, и в музеи сходить, и про город многое узнать, и почувствовать совершенно уникальную атмосферу Городца! Марина — превосходный экскурсовод: рассказывает очень интересно и всегда
+2
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М
Большое спасибо гиду Марине за доставленное удовольствие от экскурсии. Прекрасный рассказчик, очень приятный, приветливый, знающий человек. Экскурсия проходила не как казенное мероприятие, а как встреча с другом, желающим поделиться своей любовью с чудесным городком с интереснейшей историей.
Еще раз - спасибо!
Еще раз - спасибо!
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Все понравилось. И город Городец и как ведет рассказ экскурсовод Елена. 6 часов пролетели совершенно незаметно.
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Прекрасная экскурсия,поездка комфортная,много интресного узнали,получили ответы на вопросы.
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Н
Поездка в Городец была очень познавательной. Спасибо большое гиду Марине, которая познакомила нас с чудесным, сказочным, провинциальным городом. А также рассказала о музеях, которые можно посетить, и увлекательных мастер классах. Будите в Городеце, обязательно посетите сувенирную лавку,где пролаются ёлочные игрушки ручной работы.
+2
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Спасибо Марине за весь материал, который мы услышали и увидели на экскурсии.
Посетить Городец -просто необходимо людям, кто любит историю и хочет увидеть небольшие города России.
Наша экскурсия была на автомобиле. Прекрасные виды берегов Волги, поля и рощи за окном.
Я желаю Марине успехов в труде, здоровья и увлечённых туристов.
Когда я буду в ННовгороде еще, я обращусь к этому экскурсоводу!
Посетить Городец -просто необходимо людям, кто любит историю и хочет увидеть небольшие города России.
Наша экскурсия была на автомобиле. Прекрасные виды берегов Волги, поля и рощи за окном.
Я желаю Марине успехов в труде, здоровья и увлечённых туристов.
Когда я буду в ННовгороде еще, я обращусь к этому экскурсоводу!
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