3 отзыва оставили туристы

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Из Нижнего Новгорода — в самобытный Городец!

Богатая история, главные достопримечательности и народные ремесла старинного русского города

4.4
3 отзыва
Марина
Марина – Гид из Нижнего Новгорода
Живописно расположенный на крутых горах ⛰️ и оврагах, Городец впечатлит вас деревянными домиками с затейливой резьбой, видами на Волгу и разнообразием ремесел.

Вы погуляете по историческому кварталу, посетите Феодоровский монастырь, оцените местные пряники и услышите о прошлом и настоящем города!
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👤 Для 1-1 человека

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Из Нижнего Новгорода — в самобытный Городец!
Из Нижнего Новгорода — в самобытный Городец!

Что вас ожидает

Увлекательное путешествие по Нижегородскому краю
Вы насладитесь удивительными пейзажами нашего живописного региона и раскроете его богатую историю 📖. Посетите Феодоровский монастырь, где умер Александр Невский, и рассмотрите старинный список Феодоровской иконы Божьей Матери. Кроме того, отыщете на Земляном валу место, где когда-то стоял княжеский двор Юрия Долгорукого.

Городецкие ремесла
Гуляя вдоль чудесного озера, вы услышите связанную с ним легенду о Малом Китеже и нашествии монголов. Следом побываете в историческом квартале, оцените народные промыслы в Городе Мастеров и узнаете самое интересное о местных музеях 🖼. А еще отведаете вкуснейшее мороженое и заглянете на дегустацию в Пряничную лавку!

Организационные детали

  • Если вас больше 5 человек, доплата за каждого участника составит 900 рублей с человека. Максимальное количество людей в группе — 10.
  • Мы можем поехать на вашем автомобиле 🚘 или арендовать транспорт: от 2500 руб. за 1-4 человек (легковой автомобиль), от 6000 руб. за 5-10 человек (минивэн или микроавтобус)
  • В программе предусмотрено время на обед (35-45 мин). Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Из Нижнего Новгорода — в самобытный Городец!
Из Нижнего Новгорода — в самобытный Городец!
Из Нижнего Новгорода — в самобытный Городец!
Из Нижнего Новгорода — в самобытный Городец!
Из Нижнего Новгорода — в самобытный Городец!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марина
Марина
Добрый день! Меня зовут Марина. Я профессиональный гид-экскурсовод по Нижнему Новгороду и Нижегородской области, член гильдии экскурсоводов. Коренная нижегородка, очень люблю свой родной край. И гостям нашей области хочу показать самые красивые и необычные места, рассказать интересное из истории нашего края.
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3 отзыва оставили туристы

10 октября 2020
Экскурсия нам очень понравилась. Марина очень интересно рассказывала, показала нам Городец - маленький, но очень удивительный городок. Дети поучаствовали в мастер классах в городе Мастеров. Спасибо огромное.
6 августа 2020
Хорошая экскурсия, много интересной информации. Первый гид, который увлек нашего шестилетнего непоседу. Также съездили в Чкаловск, произвел сильное впечатление музей Чкалова и музей скорости (по сути музей Алексеева). Брали дополнительные экскурсии в музеях.
27 июля 2020
Марина интересно рассказывала разные истории про Нижний и Городец, но сам городок, скорее, интересен для посещения с детьми, где они поучаствовали бы в мастер классах. Для самостоятельного осмотра около полутора двух часов более чем достаточно

Марина проводит ещё 3 экскурсии

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