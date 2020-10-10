3 отзыва оставили туристы

Увлекательное путешествие по Нижегородскому краю Вы насладитесь удивительными пейзажами нашего живописного региона и раскроете его богатую историю 📖. Посетите Феодоровский монастырь, где умер Александр Невский, и рассмотрите старинный список Феодоровской иконы Божьей Матери. Кроме того, отыщете на Земляном валу место, где когда-то стоял княжеский двор Юрия Долгорукого.
Городецкие ремесла Гуляя вдоль чудесного озера, вы услышите связанную с ним легенду о Малом Китеже и нашествии монголов. Следом побываете в историческом квартале, оцените народные промыслы в Городе Мастеров и узнаете самое интересное о местных музеях 🖼. А еще отведаете вкуснейшее мороженое и заглянете на дегустацию в Пряничную лавку!
Организационные детали
Если вас больше 5 человек, доплата за каждого участника составит 900 рублей с человека. Максимальное количество людей в группе — 10.
Мы можем поехать на вашем автомобиле 🚘 или арендовать транспорт: от 2500 руб. за 1-4 человек (легковой автомобиль), от 6000 руб. за 5-10 человек (минивэн или микроавтобус)
В программе предусмотрено время на обед (35-45 мин). Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день! Меня зовут Марина. Я профессиональный гид-экскурсовод по Нижнему Новгороду и Нижегородской области, член гильдии экскурсоводов. Коренная нижегородка, очень люблю свой родной край. И гостям нашей области хочу показать самые красивые и необычные места, рассказать интересное из истории нашего края.
Экскурсия нам очень понравилась. Марина очень интересно рассказывала, показала нам Городец - маленький, но очень удивительный городок. Дети поучаствовали в мастер классах в городе Мастеров. Спасибо огромное.
Марина
6 августа 2020
Хорошая экскурсия, много интересной информации. Первый гид, который увлек нашего шестилетнего непоседу. Также съездили в Чкаловск, произвел сильное впечатление музей Чкалова и музей скорости (по сути музей Алексеева). Брали дополнительные экскурсии в музеях.
Дарья
27 июля 2020
Марина интересно рассказывала разные истории про Нижний и Городец, но сам городок, скорее, интересен для посещения с детьми, где они поучаствовали бы в мастер классах. Для самостоятельного осмотра около полутора двух часов более чем достаточно