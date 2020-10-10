3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Увлекательное путешествие по Нижегородскому краю

Вы насладитесь удивительными пейзажами нашего живописного региона и раскроете его богатую историю 📖. Посетите Феодоровский монастырь, где умер Александр Невский, и рассмотрите старинный список Феодоровской иконы Божьей Матери. Кроме того, отыщете на Земляном валу место, где когда-то стоял княжеский двор Юрия Долгорукого.

Городецкие ремесла

Гуляя вдоль чудесного озера, вы услышите связанную с ним легенду о Малом Китеже и нашествии монголов. Следом побываете в историческом квартале, оцените народные промыслы в Городе Мастеров и узнаете самое интересное о местных музеях 🖼. А еще отведаете вкуснейшее мороженое и заглянете на дегустацию в Пряничную лавку!

Организационные детали