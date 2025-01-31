Экскурсионная программа: 08:00 — отправление из Нижнего Новгорода. Переезд в Арзамас 113 км. Путевая экскурсия Вы услышите рассказ о Четвертом и последнем Уделе Богородицы на Земле, о Серафиме Саровском, об основательницах Серафимо-Дивеевского монастыря и их жизни в обители, о Святой Канавке, по которой «стопочки Царицы Небесной прошли», о святых Дивеевских источниках. 10:00 — остановка в Арзамасе на Соборной Площади Небольшая экскурсия по Арзамасу и посещение Никольского женского монастыря. В Летнее время посещение Воскресенского собора и возможность приложиться к Животворящему кресту. (С ноября по май собор закрыт.) 12:00 — прибытие в Дивеево Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря. Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре. Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор. В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи. Свободное время для подачи записок и треб. Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима. Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших». Про Канавку завещал батюшка Серафим Саровский: «Когда век-то кончится, сначала станет антихрист с храмов кресты снимать да монастыри разорять, и все монастыри разорит! А к вашему-то подойдет, а Канавка-то и станет от земли до неба, ему и нельзя к вам взойти-то, нигде не допустит Канавка, так прочь и уйдет. Кто Канавку эту с молитвой пройдет, да полтораста «Богородиц» прочтет, тому всё тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев». Вы сможете зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить монастырские пироги, хлеб, блины. После этого вас ждет поездка на источник (Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию). Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам). 16:00 — выезд из Дивеево 19:00 — ориентировочное прибытие в Нижний Новгород (пл. Ленина) Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;

На загородные поездки рекомендуем брать с собой сух. паёк и воду.