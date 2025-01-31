Мои заказы

Светлый праздник Рождества: Дивеево и Арзамас

Светлый праздник Рождества
Вас ждет атмосферная экскурсия с посещением Серафимо-Дивеевского монастыря в сопровождении профессионального гида.

Мы посетим старинный Арзамас и легендарное Дивеево, где поклонитесь мощам Серафима Саровского и пройдете по Святой Канавке.

Вы узнаете историю основания монастыря, о его прошлом и настоящем, а также о судьбах людей, которые связаны с этим духовным местом.
5
38 отзывов
Описание экскурсии

Экскурсионная программа: 08:00 — отправление из Нижнего Новгорода. Переезд в Арзамас 113 км. Путевая экскурсия Вы услышите рассказ о Четвертом и последнем Уделе Богородицы на Земле, о Серафиме Саровском, об основательницах Серафимо-Дивеевского монастыря и их жизни в обители, о Святой Канавке, по которой «стопочки Царицы Небесной прошли», о святых Дивеевских источниках. 10:00 — остановка в Арзамасе на Соборной Площади Небольшая экскурсия по Арзамасу и посещение Никольского женского монастыря. В Летнее время посещение Воскресенского собора и возможность приложиться к Животворящему кресту. (С ноября по май собор закрыт.) 12:00 — прибытие в Дивеево Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря. Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре. Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор. В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи. Свободное время для подачи записок и треб. Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима. Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших». Про Канавку завещал батюшка Серафим Саровский: «Когда век-то кончится, сначала станет антихрист с храмов кресты снимать да монастыри разорять, и все монастыри разорит! А к вашему-то подойдет, а Канавка-то и станет от земли до неба, ему и нельзя к вам взойти-то, нигде не допустит Канавка, так прочь и уйдет. Кто Канавку эту с молитвой пройдет, да полтораста «Богородиц» прочтет, тому всё тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев». Вы сможете зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить монастырские пироги, хлеб, блины. После этого вас ждет поездка на источник (Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию). Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам). 16:00 — выезд из Дивеево 19:00 — ориентировочное прибытие в Нижний Новгород (пл. Ленина) Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
На загородные поездки рекомендуем брать с собой сух. паёк и воду.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь
  • Святая Канавка
  • Никольский женский монастырь
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Питание
Место начала и завершения?
Площадь Ленина, Нижний Новгород
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
3
2
1
Н
Наталья
31 янв 2025
Несмотря на сумрачную погоду экскурсия удалась и ожидания от нее оправдались. Огромное спасибо гиду Марине Марковне за ее глубокое знание истории и увлекательное изложение событий далекой давности. Поразила красота Арзамаса,
в который хочется вернуться и походить там несколько дней. Нам повезло - в Дивеево было совсем мало посетителей, и мы смогли прочувствовать его во всех красках. Один минус - перенос компанией места и окончания экскурсии в другое место города, отличное от указанного в электронном билете. Так нельзя - люди специально выбирают отель рядом с местом встречи в раннее время.

О
Оксана
28 янв 2025
Замечательная экспозиция, прекрасный экскурсовод Ираида Михайловна 💖 Получили массу положительных эмоций и впечатлений. Спасибо!
Л
Людмила
26 янв 2025
Особая благодарность гиду Ираиде, хотелось слушать и слушать, просто браво!!!
Д
Дмитрий
25 янв 2025
Замечательная экскурсия, очень много интересного, информация об обители и Серафиме Саровском, комфортабельный автобус
О
Ольга
24 янв 2025
Потрясающая экскурсия, масса впечатлений, красивейшие храмы. Рекомендую к посещению
А
Анна
21 янв 2025
Удивительная поездка! Сложно описать, это можно только прочувствовать, оказавшись в этом благодатном месте. Мечтала о посещении Дивеево лет 10, рада, что спонтанно и быстро нашла Ваш сайт, не прогадала. Особенно
хочу отметить работу экскурсовода Владимира, человека, который знает историю области, имеет ответ на любой вопрос, интересуется изучением икон. Три часа мы слушали Владимира по дороге в Арзамас и Дивеево. Спасибо Вам за организацию, дальнейшего процветания!

Е
Екатерина
14 янв 2025
Все отлично
Т
Татьяна
13 янв 2025
Заявку на поездку в Дивеево я отправила за сутки до поездки. К сожалению и не удивительно, что мест в эти светлые Рождественские дни(9 января) не было. Предоплату я внесла и,на
предложение иных экскурсий, с удовольствием согласилась осмотреть наш прекрасный Нижний Новгород. Удивительной красоты храмы, зимний Кремль, строгая святость монастыря и "перелет"на канатной дороге👍. Все прекрасно организовано, комфортабельный автобус, гид словоохотный и многознающий☺️Владимир. И так много хочется еще увидеть, но времени всегда мало. Спасибо.

И
Илья
7 янв 2025
Понравилось почти все. Автобус комфортабельный, хороший гид. В целом прекрасные ощущения и впечатления. Единственное неудобство-нельзя перекусить в автобусе. Я понимаю эти требования, но для путешествия зимой для туриста неудобно, т. к. перекусить просто негде кроме улицы (но там холодно) и кафе. В остальном все очень хорошо. Спасибо.
С
Светлана
6 янв 2025
Все было замечательно, интересные гиды, приятно слушать.
Д
Дмитрий
5 янв 2025
Всё прошло отлично. Особенно хочется отметить великолепную работу экскурсовода.
Л
Лариса
5 янв 2025
Дивеево удивительное место, давно хотелось побывать, экскурсия дала эту возможность, Арзамас меня покорил, конечно эта экскурсия для поверхностного ознакомления, если хочется подробнее познакомиться с такими удивительными местами нужно будет приехать самостоятельно и в Арзамас и Дивеево. Гид Марина Викторовна профессионал своего дела, очень интересно преподнесла огромный объем информации, спасибо ей огромное!
Т
Татьяна
5 янв 2025
Спасибо,все понравилось, автобус удобный, водитель профессионал,в самом Девеево очень мало времени,плохо организовано,но это не к Вам,гид очень интересно рассказывал,даже не надо было брать экскурсию по самому Нижнему Новгороду, спасибо
С
Светлана
4 янв 2025
Огромная благодарность экскурсоводу Альбине. Экскурсия информативная, места чудесные. Автобус удобный. Спасибо
Е
Елизавета
3 янв 2025
Спасибо за отличную организацию поездки! Наш водитель Евгений очень классный профессионал своего дела! Довёз нас с комфортом и чутким отношением! Гид Марина Викторовна очень удивительный разказчик! Было всё очень здорово! Не пожалели что поехали, спасибо Вам! Вы хорошо подобрали нам группу и мы очень довольны! С наступающим Рождеством Христовым!!!!

