Вас ждет атмосферная экскурсия с посещением Серафимо-Дивеевского монастыря в сопровождении профессионального гида.
Мы посетим старинный Арзамас и легендарное Дивеево, где поклонитесь мощам Серафима Саровского и пройдете по Святой Канавке.
Вы узнаете историю основания монастыря, о его прошлом и настоящем, а также о судьбах людей, которые связаны с этим духовным местом.
Описание экскурсии
Экскурсионная программа: 08:00 — отправление из Нижнего Новгорода. Переезд в Арзамас 113 км. Путевая экскурсия Вы услышите рассказ о Четвертом и последнем Уделе Богородицы на Земле, о Серафиме Саровском, об основательницах Серафимо-Дивеевского монастыря и их жизни в обители, о Святой Канавке, по которой «стопочки Царицы Небесной прошли», о святых Дивеевских источниках. 10:00 — остановка в Арзамасе на Соборной Площади Небольшая экскурсия по Арзамасу и посещение Никольского женского монастыря. В Летнее время посещение Воскресенского собора и возможность приложиться к Животворящему кресту. (С ноября по май собор закрыт.) 12:00 — прибытие в Дивеево Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря. Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре. Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор. В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи. Свободное время для подачи записок и треб. Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима. Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших». Про Канавку завещал батюшка Серафим Саровский: «Когда век-то кончится, сначала станет антихрист с храмов кресты снимать да монастыри разорять, и все монастыри разорит! А к вашему-то подойдет, а Канавка-то и станет от земли до неба, ему и нельзя к вам взойти-то, нигде не допустит Канавка, так прочь и уйдет. Кто Канавку эту с молитвой пройдет, да полтораста «Богородиц» прочтет, тому всё тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев». Вы сможете зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить монастырские пироги, хлеб, блины. После этого вас ждет поездка на источник (Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию). Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам). 16:00 — выезд из Дивеево 19:00 — ориентировочное прибытие в Нижний Новгород (пл. Ленина) Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
На загородные поездки рекомендуем брать с собой сух. паёк и воду.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь
- Святая Канавка
- Никольский женский монастырь
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Площадь Ленина, Нижний Новгород
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
31 янв 2025
Несмотря на сумрачную погоду экскурсия удалась и ожидания от нее оправдались. Огромное спасибо гиду Марине Марковне за ее глубокое знание истории и увлекательное изложение событий далекой давности. Поразила красота Арзамаса,
О
Оксана
28 янв 2025
Замечательная экспозиция, прекрасный экскурсовод Ираида Михайловна 💖 Получили массу положительных эмоций и впечатлений. Спасибо!
Л
Людмила
26 янв 2025
Особая благодарность гиду Ираиде, хотелось слушать и слушать, просто браво!!!
Д
Дмитрий
25 янв 2025
Замечательная экскурсия, очень много интересного, информация об обители и Серафиме Саровском, комфортабельный автобус
О
Ольга
24 янв 2025
Потрясающая экскурсия, масса впечатлений, красивейшие храмы. Рекомендую к посещению
А
Анна
21 янв 2025
Удивительная поездка! Сложно описать, это можно только прочувствовать, оказавшись в этом благодатном месте. Мечтала о посещении Дивеево лет 10, рада, что спонтанно и быстро нашла Ваш сайт, не прогадала. Особенно
Е
Екатерина
14 янв 2025
Все отлично
Т
Татьяна
13 янв 2025
Заявку на поездку в Дивеево я отправила за сутки до поездки. К сожалению и не удивительно, что мест в эти светлые Рождественские дни(9 января) не было. Предоплату я внесла и,на
И
Илья
7 янв 2025
Понравилось почти все. Автобус комфортабельный, хороший гид. В целом прекрасные ощущения и впечатления. Единственное неудобство-нельзя перекусить в автобусе. Я понимаю эти требования, но для путешествия зимой для туриста неудобно, т. к. перекусить просто негде кроме улицы (но там холодно) и кафе. В остальном все очень хорошо. Спасибо.
С
Светлана
6 янв 2025
Все было замечательно, интересные гиды, приятно слушать.
Д
Дмитрий
5 янв 2025
Всё прошло отлично. Особенно хочется отметить великолепную работу экскурсовода.
Л
Лариса
5 янв 2025
Дивеево удивительное место, давно хотелось побывать, экскурсия дала эту возможность, Арзамас меня покорил, конечно эта экскурсия для поверхностного ознакомления, если хочется подробнее познакомиться с такими удивительными местами нужно будет приехать самостоятельно и в Арзамас и Дивеево. Гид Марина Викторовна профессионал своего дела, очень интересно преподнесла огромный объем информации, спасибо ей огромное!
Т
Татьяна
5 янв 2025
Спасибо,все понравилось, автобус удобный, водитель профессионал,в самом Девеево очень мало времени,плохо организовано,но это не к Вам,гид очень интересно рассказывал,даже не надо было брать экскурсию по самому Нижнему Новгороду, спасибо
С
Светлана
4 янв 2025
Огромная благодарность экскурсоводу Альбине. Экскурсия информативная, места чудесные. Автобус удобный. Спасибо
Е
Елизавета
3 янв 2025
Спасибо за отличную организацию поездки! Наш водитель Евгений очень классный профессионал своего дела! Довёз нас с комфортом и чутким отношением! Гид Марина Викторовна очень удивительный разказчик! Было всё очень здорово! Не пожалели что поехали, спасибо Вам! Вы хорошо подобрали нам группу и мы очень довольны! С наступающим Рождеством Христовым!!!!
