Индивидуальная
до 6 чел.
Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
Погрузитесь в историю древних земель Поветлужья, узнайте о марийцах и чуде, посетите старообрядческий центр Семенов и сакральное озеро Светлояр
Начало: Большая Покровская, 2
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 15 800 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Конная прогулка в Нижнем Новгороде
Погрузитесь в мир природы и грации лошадей. Откройте для себя уникальные виды на берегу Оки и почувствуйте себя настоящим всадником
Начало: В п. Нагулино
Завтра в 10:30
11 дек в 10:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Нижегородскому краю
Проведите день в окружении волжской природы и архитектуры. Узнайте о Нижегородской ГЭС, посетите дом-музей Чкалова и насладитесь местными промыслами
Начало: По договоренности
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
Побывать в красивых природных местах, узнать о старообрядцах и получить новый гастрономический опыт
11 дек в 09:30
13 дек в 09:30
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария20 ноября 2025Дарили родителям «вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр» на 35 летнюю годовщину свадьбы.
Хочу выразить огромную благодарность Маргарите за проведенную экскурсию.
- ЮЮлия7 октября 2025Огромное спасибо Василию за проведенную экскурсию. Отлично провез нас по маршруту, ожидал при задержках, по просьбе добавил ещё музей Хохломы, за что отдельное спасибо! Мне и дочери подростку 14 лет очень понравилось!
- ДДарья6 октября 2025На лошадях катались впервые, нам очень понравилось!! Замечательный маршрут, красивый осенний лес 🍂🏇🏼
Спасибо за непередаваемые впечатления и за то, что
- ЕЕкатерина14 сентября 2025Ездили с Алексеем, экскурсия прошла на одном дыхании, место заповедное, музеи отличные. Рекомендую.
- ЕЕлизавета4 сентября 2025Все прошло отлично, спасибо!
- ООльга27 августа 2025Наше путешествие к озеру Светлояр останется в памяти надолго благодаря нашему гиду Елене! Невзирая на грустную погоду, серые тучи и
- ЕЕлена25 августа 2025Спасибо за веселую и легкую прогулку! Дочки и мы были в восторге! Однозначно рекомендуем🤗
- ЕЕлена20 августа 2025Невероятно захватывающая и интересная экскурсия! Маргарита - мега-профессионал, знаток темы и очень любит свой край, что очень заражает! Мы попали
- ООльга19 августа 2025Доброго дня, прогулка была на высоте! Лошадки профессионалы своего дела, каждая подстраивается под свое наездника, уверенно себя чувствуешь на коне,
- аанна18 августа 2025Сама прогулка отличная, мы были с детьми 12 и 11 лет. Опыт катания на лошадях ранее был, но было волнительно
- ККарина15 августа 2025Все было замечательно!
- ТТатьяна13 августа 2025Очень интересный опыт, очень советую попробовать каждому. Ушли с максимально приятными впечатлениями, хотелось бы вернуться и снова испытать эти эмоции. Спасибо за приятные воспоминания 🤍🤍🤍
- ЕЕлена7 августа 2025Отлично провели время! Спасибо!
- ААлена5 августа 2025Интересная поездка с гидом Еленой. Посещение музеев, озеро, легенды- необычно и завораживает.
- ВВиктор3 августа 2025Очень все понравилось, незабываемые ощущения и эмоции, спасибо инструктору за понятное объяснение
- ННиколь28 июля 2025По-настоящему волшебная экскурсия!
Елена — чудесный, сверхзнающий гид, которая рассказала не только историю озера Светлояр, но и ответила на все сопутствующие
- ИИрина28 июня 2025Мы были на экскурсии "Заповедный Светлояр или Русская Атлантида". Основная цель поездки- посетить сокральное место. Это была индивидуальная экскурсия для
- ББолдырева21 июня 2025Здравствуйте!
Спасибо большое за доставленное удовольствие от данной экскурсии с гидом -Еленой
Елена отличный рассказчик, оооочень хорошо знает историю всего Нижегородского края,
- ННаталья15 июня 2025Замечательная экскурсия. Спасибо нашему гиду Василию за подробное повествование. Много материала в доступном изложении. Всё понравилось.
- ААндрей3 мая 2025Прогулка огонь, даже галопом покатали
