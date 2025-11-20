Мои заказы

Найдено 4 экскурсии в категории «Перезагрузка» в Нижнем Новгороде, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
На машине
7 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
Погрузитесь в историю древних земель Поветлужья, узнайте о марийцах и чуде, посетите старообрядческий центр Семенов и сакральное озеро Светлояр
Начало: Большая Покровская, 2
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 15 800 ₽ за всё до 6 чел.
Конная прогулка в Нижнем Новгороде
Конные прогулки
1 час
11 отзывов
Водная прогулка
Конная прогулка в Нижнем Новгороде
Погрузитесь в мир природы и грации лошадей. Откройте для себя уникальные виды на берегу Оки и почувствуйте себя настоящим всадником
Начало: В п. Нагулино
Завтра в 10:30
11 дек в 10:00
2000 ₽ за человека
Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец
На машине
7.5 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Нижегородскому краю
Проведите день в окружении волжской природы и архитектуры. Узнайте о Нижегородской ГЭС, посетите дом-музей Чкалова и насладитесь местными промыслами
Начало: По договоренности
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
7.5 часов
5 отзывов
Водная прогулка
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
Побывать в красивых природных местах, узнать о старообрядцах и получить новый гастрономический опыт
11 дек в 09:30
13 дек в 09:30
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    20 ноября 2025
    Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
    Дарили родителям «вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр» на 35 летнюю годовщину свадьбы.
    Хочу выразить огромную благодарность Маргарите за проведенную экскурсию.
    читать дальше

    Родителям все очень понравилось, необычный формат для них, было познавательно и красиво.
    Повезло с погодой, мороз и солнце.
    Маргарита понравилась глубиной знаний об истории. Так же отметили, что даже в мороз, родители замёрзнуть не успевали! Маргарита так выстраивала маршрут, что на пути всегда было место куда зайти, выпить чаю, сходить в туалет, пообедать. С собой привезли интересную книгу и фермерские сыры.

    Спасибо!
    Теперь захотелось устроить такое путешествие для себя!

  • Ю
    Юлия
    7 октября 2025
    Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
    Огромное спасибо Василию за проведенную экскурсию. Отлично провез нас по маршруту, ожидал при задержках, по просьбе добавил ещё музей Хохломы, за что отдельное спасибо! Мне и дочери подростку 14 лет очень понравилось!
  • Д
    Дарья
    6 октября 2025
    Конная прогулка в Нижнем Новгороде
    На лошадях катались впервые, нам очень понравилось!! Замечательный маршрут, красивый осенний лес 🍂🏇🏼
    Спасибо за непередаваемые впечатления и за то, что
    читать дальше

    Ольга любезно согласилась сделать нам фотографии и видео на память!
    Мы катались на лошадках по имени Мэри и Бам 🤎
    Наши пожелания для улучшения организации конной прогулки:
    проводить инструктаж для всех участников, чтобы каждый услышал важную информацию (если кто-то не понял что сейчас проводится инструктаж и все ещё умиляется своей лошадью в стороне, лучше позвать 😆)

  • Е
    Екатерина
    14 сентября 2025
    Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
    Ездили с Алексеем, экскурсия прошла на одном дыхании, место заповедное, музеи отличные. Рекомендую.
  • Е
    Елизавета
    4 сентября 2025
    Конная прогулка в Нижнем Новгороде
    Все прошло отлично, спасибо!
  • О
    Ольга
    27 августа 2025
    Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
    Наше путешествие к озеру Светлояр останется в памяти надолго благодаря нашему гиду Елене! Невзирая на грустную погоду, серые тучи и
    читать дальше

    постоянно срывающийся дождь все было просто замечательно! Мы побывали в двух маленьких, но очень самобытных музеях села Владимирское. Ну и, конечно, прогулялись вокруг прекрасного, чистейшего озера, услышали много интересного об озере, старообрядцах, местных промыслах. Елена очень интересный рассказчик и собеседник! Спасибо огромное за это приключение! Придется приехать еще хотя бы раз, чтобы искупаться в Светлояре, потому что в этот раз из-за погоды не взяли с собрй купальные принадлежности, о чем очень пожалели!

  • Е
    Елена
    25 августа 2025
    Конная прогулка в Нижнем Новгороде
    Спасибо за веселую и легкую прогулку! Дочки и мы были в восторге! Однозначно рекомендуем🤗
  • Е
    Елена
    20 августа 2025
    Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
    Невероятно захватывающая и интересная экскурсия! Маргарита - мега-профессионал, знаток темы и очень любит свой край, что очень заражает! Мы попали
    читать дальше

    на обряд освящения плодов на яблочный спас, отведали домашний обед в глубинке, посмотрели всё изнутри. И невероятное озеро Светлояр! В общем у нас от всего восторг и мы однозначно рекомендуем!

  • О
    Ольга
    19 августа 2025
    Конная прогулка в Нижнем Новгороде
    Доброго дня, прогулка была на высоте! Лошадки профессионалы своего дела, каждая подстраивается под свое наездника, уверенно себя чувствуешь на коне,
    читать дальше

    хозяйка добрейший человек, встретила нас, супругу предоставила лошадь под стать, резвую как он и хотел!, мне дали лошадь поспокойней, как я и люблю! и всегда была рядом! Лошадок покормили вкусняшками, фото красивые получились, место шикарное для прогулок,красота. Рекомендуем Конную ферму.

  • а
    анна
    18 августа 2025
    Конная прогулка в Нижнем Новгороде
    Сама прогулка отличная, мы были с детьми 12 и 11 лет. Опыт катания на лошадях ранее был, но было волнительно
    читать дальше

    за детей. НО все справились. Лошади ОЧЕНЬ послушные и спокойные, легко управляемые, ухоженные. Дали нам немного самим покататься на открытом участке (но хотелось бы побольше). А так мы всю прогулку шли гуськом за впереди идущим инструкотором))) НО что бы больше насладиться катанием надо брать прогулку на два часа,так что если вернемся еще в Нижний обязательно возьмем))) Там же остались после прогулки немного искупнуться.
    Из минусов: не очень доброжелательно нас встретили, связь в городе плохая, мы ехали до конюшни на такси и таксист не совсем понимал, где именно нас надо высадить)) когда звонили организатору, что бы нас сориентировали, водителю крепко досталось! В общем очень нервной организатор этой экскурсии оказалась, с водителем поругалась, но потом успокоилась и с нами уже нормально общалась. НО первое впечатление подпортило. Вещи лишние оставить совсем негде и об этом нам сразу сказали. А т. к. мы были в Нижнем проездом, то приехали со всеми вещами (чемоданами)))) этому организатор тоже была не очень то рада)))

  • К
    Карина
    15 августа 2025
    Конная прогулка в Нижнем Новгороде
    Все было замечательно!
  • Т
    Татьяна
    13 августа 2025
    Конная прогулка в Нижнем Новгороде
    Очень интересный опыт, очень советую попробовать каждому. Ушли с максимально приятными впечатлениями, хотелось бы вернуться и снова испытать эти эмоции. Спасибо за приятные воспоминания 🤍🤍🤍
  • Е
    Елена
    7 августа 2025
    Конная прогулка в Нижнем Новгороде
    Отлично провели время! Спасибо!
  • А
    Алена
    5 августа 2025
    Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
    Интересная поездка с гидом Еленой. Посещение музеев, озеро, легенды- необычно и завораживает.
  • В
    Виктор
    3 августа 2025
    Конная прогулка в Нижнем Новгороде
    Очень все понравилось, незабываемые ощущения и эмоции, спасибо инструктору за понятное объяснение
  • Н
    Николь
    28 июля 2025
    Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
    По-настоящему волшебная экскурсия!

    Елена — чудесный, сверхзнающий гид, которая рассказала не только историю озера Светлояр, но и ответила на все сопутствующие
    читать дальше

    вопросы, даже не совсем относящиеся к теме нашего путешествия.

    Все часы экскурсии прошли без остановок в повествовании. И в пути, и на локациях Елена делилась множеством интересных фактов, которые не оставляли нас равнодушными. Целый день пролетел мгновенно — даже 3 часа дороги от Новгорода до озера никто не заметил, потому что было очень увлекательно.

    Елена — наглядный пример того, что значит быть профессионалом в своём деле и получать истинное удовольствие от работы. Теперь нам хочется вернуться в Нижний Новгород снова, чтобы вместе с ней узнать и другие истории чудесного края!

  • И
    Ирина
    28 июня 2025
    Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
    Мы были на экскурсии "Заповедный Светлояр или Русская Атлантида". Основная цель поездки- посетить сокральное место. Это была индивидуальная экскурсия для
    читать дальше

    2 человек. Поездка прошла просто великолепно. Без спешки и суеты, на легковой машине с отличным рассказчиком, водителем-экскурсоводом Еленой, мы посетили небольшие, но очень интересные музеи:"Китеж" и музей керамики "Светлый город". К сожалению, не попали в музей Хохломы (по независящим от организаторов причинам), пришлось довольствоваться осмотром того, что было в магазине при музее, но и этого оказалось достаточно, чтобы прикоснуться к красоте и изяществу созданных вещей. А уж озеро с его сильной энергетикой и легендой о Граде Китеже… Это путешествие для Души. Огромное спасибо ее организатору Василию и Елене, за доставленное нам удовольствие.

  • Б
    Болдырева
    21 июня 2025
    Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
    Здравствуйте!
    Спасибо большое за доставленное удовольствие от данной экскурсии с гидом -Еленой
    Елена отличный рассказчик, оооочень хорошо знает историю всего Нижегородского края,
    читать дальше

    не только по данной теме. На все, интересующие нас вопросы, моментальный и очень полноценный ответ. Мы остались очень довольны экскурсией с Еленой! Это, мне кажется, незабываемо, т. к. интересно! Спасибо огромное, Лена!

  • Н
    Наталья
    15 июня 2025
    Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
    Замечательная экскурсия. Спасибо нашему гиду Василию за подробное повествование. Много материала в доступном изложении. Всё понравилось.
  • А
    Андрей
    3 мая 2025
    Конная прогулка в Нижнем Новгороде
    Прогулка огонь, даже галопом покатали
    Прогулка огонь, даже галопом покатали

