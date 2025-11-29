Мои заказы

Тайны Нижегородского кремля с подъёмом на колокольню (в группе)

Погулять по итальянской крепости на берегу Волги и раскрыть её секреты
Нижегородский кремль — это не просто центр старого города.

Это настоящая боевая крепость 16 века, созданная с применением передовых технологий и западноевропейского опыта.

Мы расскажем, в чём уникальность кремля, какие секреты скрывают его стены и башни, в чём он похож на итальянскую архитектуру и как связан с Леонардо да Винчи.
Описание экскурсии

Археологическая ниша. Место, где можно заглянуть в прошлое и увидеть основу кремля: его фундамент и стены. Мы расскажем, почему крепость построили именно здесь, кем были её древние зодчие, каменщики, плотники и подмастерья.

Панорама прясел и башен кремля. Мы пройдём по местам, где в 16 веке находился глубокий ров. Вы узнаете секреты оборонительной системы кремля, благодаря которой он ни разу не был взят врагом.

Никольская башня. Вы узнаете о жизни и боевой службе обитателей кремля. А также прикоснётесь к артефактам доисторического Девонского моря.

Схема кремля. Мы расскажем, как менялся внутренний и внешний облик крепости на протяжение истории.

Памятник князю Юрию Всеволодовичу. Вы узнаете, почему основатель нашего города был причислен к лику святых, в чём состоят его заслуги и какие подвиги он совершил.

Михайло-Архангельский собор. Вы увидите древнейший храм Нижнего Новгорода, в котором находится могила идейного вдохновителя и организатора нижегородского ополчения — Кузьмы Минина.

Площадь Памяти. Здесь мы поговорим о жизни нашего города в годы Великой Отечественной войны.

Приятным бонусом станет подъём на соборную колокольню в кремле. Мы посмотрим на исторический центр города с высоты птичьего полёта и послушаем перезвон 15 колоколов, расположенных на смотровой площадке.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость экскурсии включён подъём на соборную колокольню в кремле
  • В экскурсию не входят прогулка по кремлёвской стене и посещение музеев

в субботу и воскресенье в 10:30 и 13:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:30 и 13:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 848 туристов
Дорогие путешественники! Мы — творческий тандем двух гидов с историческим и профессиональным образованием, любящих свой город и увлечённых его историей. Умеем работать с детьми и имеем большой опыт в проведении интерактивных экскурсий. Будем рады видеть вас в Нижнем Новгороде!

