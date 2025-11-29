Нижегородский кремль — это не просто центр старого города. Это настоящая боевая крепость 16 века, созданная с применением передовых технологий и западноевропейского опыта. Мы расскажем, в чём уникальность кремля, какие секреты скрывают его стены и башни, в чём он похож на итальянскую архитектуру и как связан с Леонардо да Винчи.

Описание экскурсии

Археологическая ниша. Место, где можно заглянуть в прошлое и увидеть основу кремля: его фундамент и стены. Мы расскажем, почему крепость построили именно здесь, кем были её древние зодчие, каменщики, плотники и подмастерья.

Панорама прясел и башен кремля. Мы пройдём по местам, где в 16 веке находился глубокий ров. Вы узнаете секреты оборонительной системы кремля, благодаря которой он ни разу не был взят врагом.

Никольская башня. Вы узнаете о жизни и боевой службе обитателей кремля. А также прикоснётесь к артефактам доисторического Девонского моря.

Схема кремля. Мы расскажем, как менялся внутренний и внешний облик крепости на протяжение истории.

Памятник князю Юрию Всеволодовичу. Вы узнаете, почему основатель нашего города был причислен к лику святых, в чём состоят его заслуги и какие подвиги он совершил.

Михайло-Архангельский собор. Вы увидите древнейший храм Нижнего Новгорода, в котором находится могила идейного вдохновителя и организатора нижегородского ополчения — Кузьмы Минина.

Площадь Памяти. Здесь мы поговорим о жизни нашего города в годы Великой Отечественной войны.

Приятным бонусом станет подъём на соборную колокольню в кремле. Мы посмотрим на исторический центр города с высоты птичьего полёта и послушаем перезвон 15 колоколов, расположенных на смотровой площадке.

Организационные детали