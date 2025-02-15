Трансфер из аэропорта «Чкалов» в Нижний Новгород - или обратно

Приветливый опытный водитель встретит вас в аэропорту в удобное вам время и отвезёт по вашему адресу в Нижнем Новгороде. Возможен также обратный трансфер. Поездка проходит на 7-местном или 4-местном автомобиле (Nissan Serena или Suzuki Vitara).
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание трансфер
Вам не потребуется дожидаться такси или искать автомобиль на большую компанию. Вас встретят и с комфортом доставят по назначению. Водитель владеет интересной информацией об истории и современной жизни Нижнего Новгорода. Приятный разговор — всегда на ваше усмотрение.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобилях Nissan Serena или Suzuki Vitara
- Если вам нужно детское кресло или бустер, сообщите, пожалуйста, об этом заранее
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 1017 туристов
Приветствую, друзья! Меня зовут Виктория, я аккредитованный гид по Нижнему Новгороду, переводчик и преподаватель иностранных языков. В своей работе я объединяю любовь к городу, огромный интерес к его истории, опытЗадать вопрос
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