Нижний Новгород родился там, где две реки становятся одной. И именно с воды он читается лучше всего.
За час мы затронем разные вехи истории — от первой деревянной крепости на Дятловых горах до современного инновационного центра, который сегодня называют третьей столицей России. Вы увидите все ключевые точки города и узнаете о его прошлом и настоящем.
За час мы затронем разные вехи истории — от первой деревянной крепости на Дятловых горах до современного инновационного центра, который сегодня называют третьей столицей России. Вы увидите все ключевые точки города и узнаете о его прошлом и настоящем.
Описание экскурсии
Слияние Оки и Волги — знаменитая Стрелка, с которой начинается Нижний Новгород.
Три окских моста, которые соединяют берега великой реки.
Собор Александра Невского — одна из главных архитектурных доминант города.
Волжские набережные — от исторического центра до современных прогулочных зон.
Чкаловская лестница — гигантская лестница-памятник, спускающийся к воде.
Канатная дорога через Волгу — необычный транспортный и видовой объект.
Печерский монастырь — древняя обитель на крутом берегу.
Нижегородский кремль, промышленное Заречье и Дятловы горы с нового ракурса.
Организационные детали
Важно! Приходите на посадку заблаговременно. Желательно быть за 20 минут до отправления
- Идём на тихоходном электрокатамаране. Он оснащён салоном с баром, столиками и мягкими стульями, открытой верхней палубой с навесом и зонами отдыха, кондиционерами, розетками, туалетными комнатами
- Перед выходом проводим инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира есть спасательный жилет
- С вами будет гид из нашей команды
в пятницу, субботу и воскресенье в 15:30, 17:00 и 18:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Детский до 5 лет
|Бесплатно
|Стандартный
|1400 ₽
|Детский 6-12 лет
|1200 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Речном вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 15:30, 17:00 и 18:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 130 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ВодоходЪ — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 580 туристов
Мы крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. Организуем круизы с посещением самых интересных городов и уголков страны, а также путешествия в труднодоступные регионы: круизы по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур
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