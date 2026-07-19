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Нижний Новгород родился там, где две реки становятся одной. И именно с воды он читается лучше всего.



За час мы затронем разные вехи истории — от первой деревянной крепости на Дятловых горах до современного инновационного центра, который сегодня называют третьей столицей России. Вы увидите все ключевые точки города и узнаете о его прошлом и настоящем.