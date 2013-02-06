Алексей проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Чем порадуешь, Гороховец

В старинном городке удивительным образом сочетаются образцы гражданской архитектуры, храмового зодчества и великолепные природные ландшафты. На автобусно-пешеходной экскурсии 🧭 по Гороховцу вы непременно отметите этот факт, а ещё не обойдёте вниманием уцелевшие каменные палаты — здесь их целых семь штук из двадцати во всей России.

Кому на Руси жилось хорошо

В доме купца Сапожникова, который стал Гороховецким историко-архитектурным музеем, вас ждет увлекательная экскурсия ⛳. Сама постройка — уникальный памятник архитектуры 17 века, образец гражданского строительства допетровской Руси. В доме воссозданы интерьеры времён купцов: хозяйские комнаты, красная палата, подклеты, в одном из которых размещена выставка «Русские самовары» — музейные экспонаты лучше книг расскажут об укладе купеческой жизни! Вы также узнаете о котельном промысле, строительстве мостов, кораблей и многое другое.

Потехи и кушанья в палатах царя

Как можно навестить Гороховец и не повидаться с легендарным царем? Никак нельзя! И потому финальным пунктом поездки будут его палаты. В сказочном доме вас встретит царь Горох и его веселая свита. Вы попадёте в театрализованную сказку, где вас не только накормят гороховой кашей, напоят душистым чаем из самовара, угостят домашними пирожками, но и расскажут о старинных купеческих обычаях, споют песни величальные, загадают хитроумные загадки и закружат в искрометных потешных плясках.

Около 17:00 сытые и довольные мы вернёмся в Нижний Новгород 😃

Организационные детали