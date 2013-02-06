Алексей проводит ещё 6 экскурсий

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Уголок купеческой России: Гороховец

Палаты царя Гороха, быт знатных торговцев, пирожки и чай из самовара — колоритная поездка из Нижнего

Алексей
Алексей – экскурсионное агентство из Нижнего Новгорода
В Гороховце ощущается самобытный русский характер — сохранившиеся с прошлых веков каменные церквушки, монастыри, добротные дома купцов! Вы не только прогуляетесь 👣 по городу, но и заглянете в один из таких домов, чтобы послушать, как на Руси жилось торговцам.

А в гостях у царя Гороха для вас разыграют целое представление, напоят душистым чаем и угостят гороховой кашей.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 2 200 ₽ за человека

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Уголок купеческой России: Гороховец
Уголок купеческой России: Гороховец

Что вас ожидает

Чем порадуешь, Гороховец
В старинном городке удивительным образом сочетаются образцы гражданской архитектуры, храмового зодчества и великолепные природные ландшафты. На автобусно-пешеходной экскурсии 🧭 по Гороховцу вы непременно отметите этот факт, а ещё не обойдёте вниманием уцелевшие каменные палаты — здесь их целых семь штук из двадцати во всей России.

Кому на Руси жилось хорошо
В доме купца Сапожникова, который стал Гороховецким историко-архитектурным музеем, вас ждет увлекательная экскурсия ⛳. Сама постройка — уникальный памятник архитектуры 17 века, образец гражданского строительства допетровской Руси. В доме воссозданы интерьеры времён купцов: хозяйские комнаты, красная палата, подклеты, в одном из которых размещена выставка «Русские самовары» — музейные экспонаты лучше книг расскажут об укладе купеческой жизни! Вы также узнаете о котельном промысле, строительстве мостов, кораблей и многое другое.

Потехи и кушанья в палатах царя
Как можно навестить Гороховец и не повидаться с легендарным царем? Никак нельзя! И потому финальным пунктом поездки будут его палаты. В сказочном доме вас встретит царь Горох и его веселая свита. Вы попадёте в театрализованную сказку, где вас не только накормят гороховой кашей, напоят душистым чаем из самовара, угостят домашними пирожками, но и расскажут о старинных купеческих обычаях, споют песни величальные, загадают хитроумные загадки и закружат в искрометных потешных плясках.

Около 17:00 сытые и довольные мы вернёмся в Нижний Новгород 😃

Организационные детали

  • Путешествие пройдёт на комфортабельном автобусе
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
Начало и место завершения
🚩 — пл. Ленина
Уголок купеческой России: Гороховец
Уголок купеческой России: Гороховец
Уголок купеческой России: Гороховец
Уголок купеческой России: Гороховец
Уголок купеческой России: Гороховец
Уголок купеческой России: Гороховец

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Я — организатор экскурсий. Наша команда работает на туристическом рынке с 1990 года и за это время успела получить множество наград и призов. Лучшие гиды города расскажут вам о жизни, культуре и традициях Нижнего Новгорода, покажут вам все его достопримечательности и помогут оставить самые приятные впечатления о поездке!
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Алексей проводит ещё 6 экскурсий

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