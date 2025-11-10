Серафимо-Дивеевский монастырь — единственный в России земной удел Пресвятой Богородицы и место упокоения великого Серафима Саровского. Приглашаю вас посетить эту удивительную обитель! У вас будет возможность приложиться к мощам преподобного Серафима, пройтись по Святой Канавке, искупаться в чудотворных источниках и побывать на литургии.

Ваш гид в Нижнем Новгороде

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Мы пройдём по Дивеевской обители, зайдём в храмы и поговорим об удивительных фактах из биографии Серафима Саровского и жизни монастыря.

Итак, в нашей программе:

Троицкий собор с мощами великого святого-чудотворца Серафима Саровского

Благовещенский собор, украшенный мозаикой из смальты и мрамора с 12 пределами

Канавка Пресвятой Богородицы, которую, как говорил батюшка Серафим, «Сама Царица Небесная Своим пояском измерила»

Казанский собор, воздвигнутый при жизни устроительницы монастыря матушки Александры

Чудотворные родники с купелями

Верующим христианам от 7 лет и до глубокой старости.

