Экскурсии в Макарьевский монастырь из Нижнего Новгорода

Найдено 4 экскурсии в категории «Макарьевский монастырь» в Нижнем Новгороде, цены от 5 340 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Нижнего Новгорода - в Макарьевский монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Из Нижнего Новгорода - в Макарьевский монастырь
Посетить древний монастырь на берегу Волги и раскрыть его многовековую историю
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 12 700 за всё до 6 чел.
Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
История, традиции и культовые места старожилов Заветлужья, марийцев и русских
12 июня в 08:00
23 июня в 08:00
5 340 за всё до 20 чел.
По стопам святого Макария: Желтоводский Макариев монастырь, ярмарка + канатка
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
По стопам святого Макария: Желтоводский Макариев монастырь, ярмарка + канатка
Отправиться вглубь Нижегородской области туда, где царит история
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Воскресная экскурсия в Макарьевскую обитель
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Воскресная экскурсия в Макарьевскую обитель
Посетить один из самых грандиозных храмовых комплексов Нижегородской области
Начало: Пл. Ленина
15 июня в 08:30
16 июня в 07:30
12 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    13 мая 2024
    Из Нижнего Новгорода - в Макарьевский монастырь
    Интересный рассказ, четкая организация, аккуратное вождение. По всем пунктам "отлично". Можно уверенно рекомендовать.
  • Н
    Наталья
    28 марта 2024
    По стопам святого Макария: Желтоводский Макариев монастырь, ярмарка + канатка
    Не смотря на ненастную погоду, поездка получилась интересной, познавательной. Удивительно, что когда мы попали на территорию монастыря, сразу появилась солнце,
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    голубое небо. И было очень весело и спокойно на душе. А когда мы покинули монастырь, солнце спряталось за тучи, заморосило. Мы отлично провели время. Спасибо огромное гиду Андрею.

  • В
    Вера
    24 августа 2023
    Из Нижнего Новгорода - в Макарьевский монастырь
    Замечательная получилась поездка! Алексей - интересная личность в полном смысле этого слова! А в самом монастыре монахиня Ольга провела очень содержательную экскурсию! Огромное спасибо!!! Успехов вам!
  • Е
    Елена
    14 сентября 2021
    Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
    Замечательная экскурсия: очень редкая информация, интересный рассказ, возможность увидеть своими глазами интересные места, задать любые вопросы. Константин очень внимательный и увлеченный своим делом гид, большое спасибо!
  • Е
    Евгения
    23 августа 2021
    Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
    Константин - экскурсовод от Бога. Он рассказал нам столько интересного не только по теме экскурсии, но и вообще из истории,
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    что я потом еще неделю всем всё пересказывала) А еще Константин очень-очень любит свои края - Нижегородскую область и в частности Заветлужье. А только влюбленный и увлеченный человек может увлечь других. Так что очень рекомендую сходить с ним на экскурсию

  • О
    Ольга
    27 июля 2021
    Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
    Спасибо, все понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Макарьевский монастырь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Нижнего Новгорода - в Макарьевский монастырь
  2. Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
  3. По стопам святого Макария: Желтоводский Макариев монастырь, ярмарка + канатка
  4. Воскресная экскурсия в Макарьевскую обитель
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Макарьевский монастырь" можно забронировать 4 экскурсии от 5 340 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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