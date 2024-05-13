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что я потом еще неделю всем всё пересказывала) А еще Константин очень-очень любит свои края - Нижегородскую область и в частности Заветлужье. А только влюбленный и увлеченный человек может увлечь других. Так что очень рекомендую сходить с ним на экскурсию