1 чел.
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Индивидуальная
6 часов
Из Нижнего Новгорода - в Макарьевский монастырь
Посетить древний монастырь на берегу Волги и раскрыть его многовековую историю
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 12 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
История, традиции и культовые места старожилов Заветлужья, марийцев и русских
12 июня в 08:00
23 июня в 08:00
5 340₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
7 часов
По стопам святого Макария: Желтоводский Макариев монастырь, ярмарка + канатка
Отправиться вглубь Нижегородской области туда, где царит история
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Воскресная экскурсия в Макарьевскую обитель
Посетить один из самых грандиозных храмовых комплексов Нижегородской области
Начало: Пл. Ленина
15 июня в 08:30
16 июня в 07:30
12 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей13 мая 2024Интересный рассказ, четкая организация, аккуратное вождение. По всем пунктам "отлично". Можно уверенно рекомендовать.
- ННаталья28 марта 2024Не смотря на ненастную погоду, поездка получилась интересной, познавательной. Удивительно, что когда мы попали на территорию монастыря, сразу появилась солнце,
- ВВера24 августа 2023Замечательная получилась поездка! Алексей - интересная личность в полном смысле этого слова! А в самом монастыре монахиня Ольга провела очень содержательную экскурсию! Огромное спасибо!!! Успехов вам!
- ЕЕлена14 сентября 2021Замечательная экскурсия: очень редкая информация, интересный рассказ, возможность увидеть своими глазами интересные места, задать любые вопросы. Константин очень внимательный и увлеченный своим делом гид, большое спасибо!
- ЕЕвгения23 августа 2021Константин - экскурсовод от Бога. Он рассказал нам столько интересного не только по теме экскурсии, но и вообще из истории,
- ООльга27 июля 2021Спасибо, все понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Макарьевский монастырь»
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