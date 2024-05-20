Приглашаем на прогулку по Старому городу — неприступному кремлю и нарядной улице Рождественской. Вы услышите захватывающие истории, похожие на сказки, но при этом совершенно правдивые.
Узнаете, что Льюис Кэрролл думал о Нижегородской ярмарке, какая любовная драма разыгралась при строительстве кремля и как мордовские племена по ошибке подарили русскому князю земли.
Узнаете, что Льюис Кэрролл думал о Нижегородской ярмарке, какая любовная драма разыгралась при строительстве кремля и как мордовские племена по ошибке подарили русскому князю земли.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Прогулка по территории Нижегородского кремля
- Вы увидите памятник лётчику Валерию Чкалову — человеку неба
- Найдёте башню, которая утонула, и здание, где однажды принимали Александра Дюма
- Подниметесь на смотровую площадку на вершине титанической Чкаловской лестницы
- Рассмотрите манеж, где бегали и кони, и дети, и трамваи
- Убедитесь, что и династические браки бывают счастливыми
Променад по Рождественской улице
- Вы осмотрите здание Бугровской ночлежки, где в 19 веке сотни бездомных получали хлеб и кров
- Отыщите чайную, которую открыли по инициативе Максима Горького для борьбы с пьянством
- Полюбуетесь архитектурой банка Рукавишниковых — великолепным образцом провинциального модерна
- Увидите «Блиновский пассаж» — прадедушку современных торговых центров
- Узнаете, что из себя представляла купеческая биржа невест 19 столетия
Организационные детали
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
в субботу в 13:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|900 ₽
|Школьники
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 567 туристов
Мы открылись в 2012 году как городское бюро небанальных экскурсий. С тех пор обслужили десятки тысяч гостей — индивидуальных путешественников и групп. Сегодня мы — зарегистрированный туроператор внутреннего туризма. У нас есть собственный учебный центр для подготовки гидов. Все эти годы наш подход к работе остаётся неизменным — экскурсии должны быть профессиональными и нескучными. Будем рады видеть вас в Нижнем!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
20 мая 2024
Экскурсия очень насыщена информацией. Для первого знакомства с городом это очень хорошо, хотя, конечно, запомнить всё очень сложно. Факты интересные, подача материала хорошая, речь экскурсовода Светланы поставлена хорошо и легко воспринимается. Много времени провели на территории кремля, но последняя треть экскурсии проходит уже по улицам города. В целом мы очень довольны, цель экскурсии достигнута:))
Ю
Юрий
20 апр 2024
Классный экскурсовод и много хороших локаций для фото, думаю, на другие экскурсии тоже пойду
Анастасия
20 апр 2024
Отличная экскурсия! как раз правильный баланс серьезных тем и юмора, как я люблю. Если бы не гид, мимо многих интересных штук прошла бы, и не догадалась, что они интересные. Ставлю 5!
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