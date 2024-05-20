Влюбиться в Нижний

Узнать про биржу невест, утонувшую башню, Дюма и ночлежку (групповая экскурсия)
Приглашаем на прогулку по Старому городу — неприступному кремлю и нарядной улице Рождественской. Вы услышите захватывающие истории, похожие на сказки, но при этом совершенно правдивые.

Узнаете, что Льюис Кэрролл думал о Нижегородской ярмарке, какая любовная драма разыгралась при строительстве кремля и как мордовские племена по ошибке подарили русскому князю земли.
5
3 отзыва
Влюбиться в Нижний
Влюбиться в Нижний
Влюбиться в Нижний
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка по территории Нижегородского кремля

  • Вы увидите памятник лётчику Валерию Чкалову — человеку неба
  • Найдёте башню, которая утонула, и здание, где однажды принимали Александра Дюма
  • Подниметесь на смотровую площадку на вершине титанической Чкаловской лестницы
  • Рассмотрите манеж, где бегали и кони, и дети, и трамваи
  • Убедитесь, что и династические браки бывают счастливыми

Променад по Рождественской улице

  • Вы осмотрите здание Бугровской ночлежки, где в 19 веке сотни бездомных получали хлеб и кров
  • Отыщите чайную, которую открыли по инициативе Максима Горького для борьбы с пьянством
  • Полюбуетесь архитектурой банка Рукавишниковых — великолепным образцом провинциального модерна
  • Увидите «Блиновский пассаж» — прадедушку современных торговых центров
  • Узнаете, что из себя представляла купеческая биржа невест 19 столетия

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

в субботу в 13:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный900 ₽
Школьники700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
20 мая 2024
Экскурсия очень насыщена информацией. Для первого знакомства с городом это очень хорошо, хотя, конечно, запомнить всё очень сложно. Факты интересные, подача материала хорошая, речь экскурсовода Светланы поставлена хорошо и легко воспринимается. Много времени провели на территории кремля, но последняя треть экскурсии проходит уже по улицам города. В целом мы очень довольны, цель экскурсии достигнута:))
Ю
20 апр 2024
Классный экскурсовод и много хороших локаций для фото, думаю, на другие экскурсии тоже пойду
Анастасия
20 апр 2024
Отличная экскурсия! как раз правильный баланс серьезных тем и юмора, как я люблю. Если бы не гид, мимо многих интересных штук прошла бы, и не догадалась, что они интересные. Ставлю 5!

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