Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду

Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду

Что вы увидите 🤩

  • В ходе экскурсии мы прогуляемся по главной пешеходной улице города Б. Покровская
  • познакомимся с её историей
  • увидим одно из красивейших зданий Нижнего – здание Государственного Банка
  • выстроенного к 300-летию Дома Романовых
  • дома
  • украсившие город к ВДНХ 1896 года
  • связанные с жизнью наших известных земляков М. Горького
  • Я. М. Свердлова
  • И. П. Кулибина. Пройдя по территории Кремля
  • сердца нашего города
  • увидим и узнаем историю не только крепости
  • но и самого Нижнего Новгорода. Подойдём к знаменитой Чкаловской лестнице и прогуляемся по Верхне-Волжской набережной
  • по которой прошли тысячи гостей нашего города
  • в том числе известных во всём мире и самих нижегородцев. Закончим экскурсию на улице
  • которая полностью сохранила облик улицы 19 века
  • на Рождественской. Увидим её дорогие и не очень доходные дома
  • небольшие улочки и переулки
  • хранящие историю Нижнего
  • и
  • конечно
  • украсившую наш город в конце 17 века
  • красавицу Строгановскую церковь.
Нижний Новгород - город, который я давно люблю и с удовольствием покажу вам его улицы и площади, постараюсь приоткрыть некоторые его тайны. Могучий, неприступный древний Кремль начала XVI века, построенный при участии итальянского зодчего Пьетро Франческо и вобравший в себя лучшие черты русских и европейских крепостей того времени, парадная пешеходная улица Б. Покровская с многочисленными магазинами и сувенирными лавками и коммерческая Рождественская улица с уникальной церковью Строгановского стиля начала XVIII века, прекрасные набережные Волги - всё это вы увидите в ходе обзорной экскурсии по Нижнему.

Цены на экскурсию

Для группы 1-30 человек
Стандартное предложение
3 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • Входные билеты (если потребуются)
  • питание.
Где начинаем и завершаем
Начало: пл. Горького
Завершение: ул. Рождественская
Когда и сколько длится?
Когда: По выходным с 10.00 до 20.00, будние дни с 10.00 до 20.00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выходным с 10.00 до 20.00, будние дни с 10.00 до 20.00

Александра Б.
Александра Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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