Нижний Новгород - город, который я давно люблю и с удовольствием покажу вам его улицы и площади, постараюсь приоткрыть некоторые его тайны. Могучий, неприступный древний Кремль начала XVI века, построенный при участии итальянского зодчего Пьетро Франческо и вобравший в себя лучшие черты русских и европейских крепостей того времени, парадная пешеходная улица Б. Покровская с многочисленными магазинами и сувенирными лавками и коммерческая Рождественская улица с уникальной церковью Строгановского стиля начала XVIII века, прекрасные набережные Волги - всё это вы увидите в ходе обзорной экскурсии по Нижнему.