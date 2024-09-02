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Маршрут экскурсии понравится тем, кто впервые приезжает в город и тем, кто уже знаком с городом и хочет отыскать тот Нижний, который старались скрыть от высшего общества. А задания, которые я предложу выполнить по пути, подойдут как детям, так и взрослым. Я же тем временем расскажу, как жили здесь люди, покажу, как они выглядели и чем занимались.