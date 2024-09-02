Маршрут экскурсии понравится тем, кто впервые приезжает в город и тем, кто уже знаком с городом и хочет отыскать тот Нижний, который старались скрыть от высшего общества. А задания, которые я предложу выполнить по пути, подойдут как детям, так и взрослым. Я же тем временем расскажу, как жили здесь люди, покажу, как они выглядели и чем занимались.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00
Описание квеста
В одном из самых атмосферных районов Нижнего Новгорода вы узнаете, как жилось городской бедноте и купечеству. Вы удивитесь, сколько ярких событий скрывают тёмные закоулки Мильошки — и это не только тайны и аферы, но и душевные истории. Их расскажут местные достопримечательности:
- Столовая у Красных казарм — что ели бурлаки и босяки
- Ночлежка купца Брылина — подробности быта в ночлежном доме
- Полицмейстерские номера Антона Махотина — лайфхак от скромного военного, ставшего нескромным взяточником: как на небольшое жалование купить имения и крепостных
- Рыбный переулок — торговля на рынке с хитрецой
- Чайная «Столбы» — здание, получившее высокую оценку со стороны императора Николая I за свою красоту
- Ночлежный дом Бугровых — пример того, как работает благотворительность для самых опустившихся
- Дом Переплётчикова — в нём останавливался детский писатель, которого считали странным при жизни, но его книгами зачитываются и сегодня
- Соляная контора — как соляные короли продавали соль с центрального входа по всем законам, а с заднего двора шла основная торговля в обход государства
- Церковь Рождественская — как купец Строганов обошёл самого императора Петра I
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт детям от 8 лет и взрослым, которым интересно поучаствовать в разгадывании загадок
- Выбирайте максимально удобную обувь — ходить будем по пилёно-колотой брусчатке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Зачатьевской башни Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 221 туриста
Я люблю исслледовать Нижний Новгород, узнавать про людей, живших здесь и творивших историю. Я умею интересно рассказывать о событиях, героях, простых людях, изобретениях. Больше всего люблю проводить квесты для детейЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Оксана
2 сен 2024
Посетила данную экскурсию, так получилось, в мини группе, было нас всего трое слушателей и экскурсовод) Светлана очень милая, приятная, очень воодушевленно, с горящими глазами рассказывала нам о жизни горожан разных
Н
Наталья
2 сен 2024
Светлана хороший экскурсовод, интересно преподносит тематику детям. Мой ребёнок остался доволен.
Ольга
29 авг 2024
Хочу написать слова благодарности, признательности, восхищения в адрес экскурсовода Светланы. Экскурсию она провела вдохновенно,с душой, так, что экскурсия прошла на одном дыхании. Вроде небольшой маршрут,но как была прекрасно подана информация!
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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