Нижний Новгород – это столица Поволжья, знаменитый своими старинными улочками, роскошными храмами
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по городу. Стрелка. Нижегородский кремль. Музей «Усадьба Рукавишниковых»
Информация о контактах представителя в Н. Новгороде будет сообщена в смс (Wats App) за два дня до начала путешествия.
Телефон, с которого поступит смс-сообщении используется в качестве контактного по всем вопросам, связанным с пребыванием в Н. Новгороде.
Если приезжаете в Нижний Новгород рано, можно самостоятельно отвезти свои вещи в камеру хранения Вашей гостиницы и подъехать к 11:00 на железнодорожный вокзал или к 11:25 к месту сбора группы на площади Ленина у памятника Ленина.
Рекомендуем Вам поезда с прибытием в Нижний Новгород до 11:10.
11:00-11:20 Встреча с представителем туроператора на ж/д вокзале.
Место встречи с представителем туроператора в центральном зале вокзала, у киоска с сувенирами слева от выхода.
Посадка в автобус. Вещи в автобус.
Заселение после экскурсионной программы (возможно раннее заселение за доп. плату).
11:25 Самостоятельное прибытие на пл. Ленина.
Встреча с представителем туроператора. Посадка в автобус.
11:30 Выезд на экскурсионную программу.
Вас ждет автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу.
В ходе экскурсии Вы познакомитесь с одним из самых древних и живописных городов.
Вы увидите место, где сливаются две великих реки – Волга и Ока.
Место слияния называется Стрелкой.
Нижний Новгород известен как столица Нижегородско-Суздальского княжества, родина народного ополчения 1612 года, купеческая столица, символом которой остается Нижегородская ярмарка.
Недалеко от ярмарки вы увидите монументальный собор Александра Невского.
Во время экскурсии у Вас будет возможность полюбоваться купеческими особняками, доходными домами на Рождественской, Нижневолжской набережной, увидеть знаменитые площади города и памятники К. Минина и Д. Пожарскому, М. Горькому, В. Чкалову.
Наша экскурсия продолжится по территории Нижегородского Кремля.
Здесь вы перенесетесь в город-крепость и познакомитесь с историей создания древнего фортификационного сооружения, с легендами и преданиями, которыми овеяно строительство башен нижегородского кремля.
В ходе прогулки по территории кремля можно увидеть: памятник основателям города – Георгию Всеволодовичу и святителю Симону, знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, кадетский аракчеевский корпус, здание-самолет ("Дом советов"), Губернаторский дом, аллею-выставку военной техники под открытым небом "Горьковчане -фронту".
14:30 Обед в кафе города.
15:30 Пешеходная экскурсия по ул. Б. Покровская.
Совершить променад по Большой Покровской – разве можно отказать себе в этом удовольствии?
Сюда нижегородцы приходят больше двухсот лет, чтобы других посмотреть и себя показать, послушать уличных музыкантов, загадать желание у бронзовой Веселой Козы, полюбоваться старинными зданиями, а заодно прикупить подарков себе и всем домашним в уникальном центре «Художественные промыслы».
Большая Покровская улица – одна из самых старинных улиц Нижнего Новгорода.
Названа она так по церкви Покрова Пресвятой Богородицы, стоявшей на ней.
Улица связывает между собой 4 главные площади города: площадь Минина и Пожарского, Театральную площадь, площади Горького и Лядова.
Эту улицу можно назвать музеем под открытым небом, так как архитектура ее хранит память о купеческом Нижнем Новгороде.
Также на Большой Покровской находится величественное здание Центрального банка, больше похожее на замок.
"Покровка" – пешеходная улица, протяженностью 2 км 230 метров, закрытая для движения по ней транспорта.
16:30 Посещение музея «Усадьба Рукавишниковых».
Здание музея поистине царский дворец как снаружи, так и внутри.
Фасад украшен ангелочками и кариатидами.
Великолепная кованая решётка ворот ведущих во двор здания.
Внутри восхищает парадная лестница, бальный зал, декор потолка и стен.
17:30 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина.
Посадка в автобус.
Трансфер в гостиницу.
Самостоятельное заселение.
Свободное время.
Семенов. Городец
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы: 07:20 Ибис 3*, 07:30 Кортьярд 4*.
Трансфер на пл. Ленина.
07:45 начало посадки на пл. Ленина (для туристов, проживающих в гостинице Маринс парк Отель 4*).
08:00 Выезд из Н. Новгорода в Семенов от пл. Ленина.
Ориентировочное время в пути 1.5 часа (86 км).
09:30 Прибытие в Семенов.
Город Семенов имеет многовековую историю, которая начинается с XVII века.
Здесь сохранилось много интересных старинных зданий и архитектурных сооружений.
Яркие страницы истории Семеновского края неразрывно связаны с историей старообрядчества.
Одним из главных занятий старообрядцев было изготовление деревянной посуды, ложек.
Именно со старообрядчеством связано возникновение хохломского искусства росписи по дереву.
В настоящее время Семенов называет себя столицей Золотой хохломы.
10:00 Посещение с экскурсией фабрики «Хохломская роспись».
Посетив фабрику, Вы приоткроете для себя волшебную тайну уникальной технологии "получения золота из серебра" и подивитесь мастерству росписи да резьбы.
Во время экскурсии Вы услышите легенду о зарождении Хохломы и увидите весь цикл производства хохломских изделий и русской матрешки.
Участие в мастер-классе по росписи деревянного изделия под руководством мастера.
12:00 Переезд в Городец.
Ориентировочное время в пути 1 час. (73 км).
13:00 Обед в кафе г. Городца.
14:00 Обзорная экскурсия по исторической части Городца.
Вы пройдете по центральным улицам этого яркого сказочного городка с его неповторимыми каменными купеческими домами и деревянными избами с затейливой резьбой, ставнями и наличниками.
Вы памятник Александру Невскому на набережной, охватите взором Волжские просторы с высокого берега.
Прогуляетесь по лестнице вниз к роскошному Городу мастеров.
15:00 Посещение музея деревянного зодчества "Город Мастеров".
Городецкий Город мастеров - это комплекс деревянных сооружений.
Он посвящен истории деревянного зодчества Нижегородской области периода XVI-XIX веков.
В этом комплексе представлены разом и роскошный княжеский терем, и деревянные дома зажиточных купцов, и скромные крестьянские избы.
Вы осмотрите экспозиции и мастерские, посвященные народным художественным промыслам Городецкого района: лозоплетение, городецкая роспись, изготовление изделий на гончарном круге и других.
16:00 Организованное посещение магазина Городецкого пряника, где вы сможете приобрести свежие городецкие пряники разнообразной формы с различными начинками.
Свободное время для самостоятельной прогулки по городу.
17:00 Отъезд домой.
Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород - 18 часов.
Окончание программы.
Трансфер на ж/д вокзал.
Рекомендованное время для приобретения железнодорожных билетов: после 18 часов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура в зависимости от размещения и выбранной даты, руб:
|Гостиница
|Стоимость тура
|Стоимость доп. суток проживания с человека
|Ибис 3* / Ботаника лофт 3* / отель Нижний 3* или аналогичная (2-местный с удобствами)
|13 500
|4000
Ибис 3* / Ботаника лофт 3* / отель Нижний 3* или аналогичная (1-местный с удобствами)
|16 000
|6000
|Ибис 3*, Ботаника лофт 3*, Нижний 3* (3-местный с удобствами - 3-местный номер с 3-мя раздельными кроватями или номер повышенной категории с отдельным спальным местом по запросу)
|12 800
|3000
|Маринс Парк отель 4* / Кортьярд 4* / Азимут 4* или аналогичная (2-местный с удобствами)
|14 800
|6000
Маринс Парк отель 4* / Кортьярд 4* / Азимут 4* или аналогичная (1-местный с удобствами)
|18 200
|8000
Маринс Парк отель 4*, Азимут 4*, Кортьярд 4* (3-местный с удобствами - номер повышенной категории с отдельным спальным местом по запросу)
|14 000
|4000
Варианты проживания
Гостиница Ибис 3
Современный отель "Ибис", международного уровня, находится в Нижнем Новгороде, недалеко от центра, где в нескольких минутах ходьбы расположены основные достопримечательности. Для личного авто предоставляется охраняемая паркова, доступен трансфер.
Гости могут расположиться в комфортабельных номерах с собственной ванной комнатой, кондиционером, телевизором, и всей необходимой мебелью.
Здесь работает ресторан со средиземноморской кухней и бар с элегантным интерьером. Каждое утро сервируется завтрак в виде «шведского стола».
Гостиница Ботаника лофт 3
Современный отель «Ботаника Лофт» расположилась в Нижнем Новгороде. Недалеко находится железнодорожный вокзал и станция метро Московская. К услугам гостей бесплатная парковка и трансфер от/до аэропорта.
К размещению подготовлены номера разного уровня комфорта и вместимости. В каждом обустроена новая мебель и необходимая техника. Для удобства гостей все номера оборудованы телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой.
Маринс Парк отель 4
«Marins Park Hotel Нижний Новгород» находится на площади Ленина в Нижнем Новгороде, рядом с набережной реки Оки. Для размещения приготовлены недорогие номера с кондиционером, холодильником, телевизором, ортопедическим матрасом, рабочей зоной. Предоставлены тарифы как с питанием, так и без. По утрам сервируется завтрак «Шведский стол». Предоставляются переговорные комнаты и конференц-залы. Отель находится в 400 м от выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка», ЖД вокзала и Стадиона. Это один из немногих отелей, который приветствует размещение с любимыми, домашними питомцами. В дождливую погоду гости могут бесплатно воспользоваться зонтиком.
Для комфортного размещения гостей приготовлены недорогие уютные номера с большим набором услуг. Для постояльцев представлены номера различных категорий в зависимости от предпочтений и желаний гостей. Современные номера гостиницы оснащены кондиционером, холодильником, большим телевизором с плоским экраном, ортопедическим матрасом, удобной рабочей зоной, подушками из лебяжьего пуха и гипоаллергенным постельным бельем. Из окон открывается живописный вид на реку Волгу. В ванной комнате предоставляются средства личной гигиены от фирмы Challet, махровые халаты и фен.
Гостиница Кортьярд 4
Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити центр» находится в одноименном городе. Гостям доступен широкий спектр услуг.
Для проживания предоставляются номера, выполненные в различных категориях. Комнаты выдержаны в европейском сдержанном стиле и приятной цветовой гамме, каждая из которых обставлена необходимым набором мебели и техники.
Гостиница Азимут 4
«АЗИМУТ Отель Нижний Новгород» расположен в центре Нижнего Новгорода. В числе удобств Wi-Fi, паркинг, вызов такси, прачечная и гладильные принадлежности, библиотека. На территории оборудован фитнес-центр. Имеется сувенирный магазин. В каждом номере установлена мебель и удобные кровати с ортопедическим матрасом, имеется телевизор, кондиционер, телефон. На первом этаже располагается SMART Living Lobby, где ежедневно сервируется завтрак «Шведский стол».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории 1 ночь экскурсионное обслуживание
- Питание: 1 завтрак (в гостинице по системе шведский стол), 2 обеда (в кафе города)
- Экскурсия по Г.Н. Новгороду
- Посещение музея «Усадьба Рукавишниковых»
- Экскурсия по г. Семенову, посещение с экскурсией фабрики Хохломской росписи
- Экскурсия по г. Городцу
- Посещение с экскурсией Музея деревянного зодчества «Город Мастеров»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Нижний Новгород и обратно
- Питание: завтрак в первый день, ужины
- Личные расходы
- Посещение объектов, не заявленных в программе
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем передвигаться?
- если едет 1-2 человека, то легковой автомобиль;
- 3-5 человек – минивен;
- 6-15 человек – микроавтобус (мерседес спринтер или вольксваген крафтер);
- группы больше 15 человек – на автобусах 31-55 мест.
Какие организационные детали тура?
- смс-информирование осуществляется в мессенджере WatsApp за 1-2 дня до начала тура, если у Васснет данного мессенджера, просим указать альтернативные способы информирования;
- в автобусе предварительное распределение мест -в случае опоздания ко времени встречи в гостинице более, чем на 5 минут, туристы добираются к месту посадки на пл. Ленина самостоятельно.