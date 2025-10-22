читать дальше

ещё за один завтрак заплатить… а начиналось всё хорошо… но… рассказывала гид Надежда Ивановна интересно, легко и старалась всем помочь, мы успели максимум в Дивеево, но потом она повздорила с водителем и началось… из интеллигентной женщины она превратилась в базарную, просто осыпала водителя ругательствами, первый раз я такое услышала на экскурсии, все 51 человек были в шоке, мягко сказано, мы не могли дождаться, когда покинем автобус, один из туристов не выдержал и попросил прекратить это, в результате наш гид обиделась на всех и покинула автобус первая, не попрощавшись ни с кем… это, конечно, за гранью понимания.. второй день получился значительно лучше, несмотря на то, что начинался с того, что в гостинице отключили холодную воду. . завтрак, немного исправил настроение, и дальше всё прекрасно получилось, экскурсия удалась, отличный гид Сергей рассказал нам о истории города, прекрасно, с юмором, за это ему большое спасибо!