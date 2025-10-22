Откройте для себя жемчужины Нижегородского края! Наша экскурсия включает погружение в историю и архитектуру Нижнего Новгорода с посещением Кремля и слияния Волги и Оки.
По вашему выбору, маршрут дополнится духовным центром в Дивеево с его святынями или сказочным Городцом с резными домами, монастырем и уникальными музеями.
По вашему выбору, маршрут дополнится духовным центром в Дивеево с его святынями или сказочным Городцом с резными домами, монастырем и уникальными музеями.
Описание тураЗа время нашего тура вы увидите достопримечательности, познакомитесь с историей и культурой трех городов Нижегородского края — Нижнего Новгорода, Дивеево и Городца. Первый день мы посвятим Нижнему Новгороду. Экскурсия по нему позволит вам познакомиться с одним из древнейших и красивейших городов России. Вы увидите уникальное место слияния двух крупнейших рек страны — Волги и Оки, прогуляетесь по территории Нижегородского Кремля и Большой Покровской улице, а также посетите музей «Усадьба Рукавишниковых». На следующий день мы отправимся в Дивеево, а по пути заглянем в Арзамас. Вы побываете в Дивеевском монастыре, узнаете его историю, изучите царящие там традиции. Затем посетите Троицкий собор, в котором хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор. В третий день вы прогуляетесь по центральным улицам Городца — этого яркого и сказочного старинного городка, с его уникальными каменными купеческими домами и деревянными избами, украшенными затейливой резьбой и яркими ставнями. Вы увидите памятник Александру Невскому, расположенный на набережной, и сможете насладиться видом на Волгу с высоты. Также в программе — Феодоровский монастырь, «Город мастеров» и «Терем русского самовара». Важная информация:
- Тур оплачивается заранее в размере 100% предоплаты (обусловлено необходимостью предварительного заказа и оплаты гостиницы).
- Гостиницы категории 3*, в которые возможно заселение: Ибис 3*, Нижний 3*, Ботаника Лофт 3*, Ока 3*.
- Гостиницы 4*, в которых возможно заселение: Кортьярд 4*, Марианс Парк отель 4*, Хемптон 4*, Азимут 4*.
- По запросу стоимость тура можно рассчитать с проживанием в номерах категории «Люкс» и «Полулюкс».
- Заселение будет возможно по окончании экскурсионной программы в первый день. За доп. плату возможно раннее заселение.
- К туру можно добавить дополнительные ночи проживания до или после тура.
Начало экскурсионной программы в пятницу, за исключение праздничных дней К туру можно добавить дополнительные ночи проживания до или после тура
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Список мест зависит от выбранного варианта тура
- Улица Рождественская
- Печерский монастырь
- Большая Покровская
- Нижегородская Ярмарка
- Собор Александра Невского
- Рождественская церковь
- Нижегородский Кремль
- Верхне-Волжская набережная
- Усадьба Рукавишникова
- Чкаловская лестница
- Соборная площадь г. Арзамаса
- Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь
- Город Мастеров
- Музейный квартал Города Мастеров
Что включено
- Транспортное обслуживание (на автобусе/минивэне/автомобиле в зависимости от количества человек в группе)
- Проживание в гостинице в номерах с удобствами (2 ночи)
- Питание: 2 завтрака (шведский стол), 3 обеда в кафе города
- Экскурсионное обслуживание по программе с гидом
- Входные билеты во все музеи, указанные в программе
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Ужины
- Посещение музеев, не заявленных в программе
- Прогулка на теплоходе (оплачивается дополнительно)
Место начала и завершения?
Г. Нижний Новгород, ул. Площадь Революции, 2а
Когда и сколько длится?
Когда: Начало экскурсионной программы в пятницу, за исключение праздничных дней К туру можно добавить дополнительные ночи проживания до или после тура
Экскурсия длится около 2 дней 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- Тур оплачивается заранее в размере 100% предоплаты (обусловлено необходимостью предварительного заказа и оплаты гостиницы)
- Гостиницы категории 3*, в которые возможно заселение: Ибис 3*, Нижний 3*, Ботаника Лофт 3*, Ока 3*
- Гостиницы 4*, в которых возможно заселение: Кортьярд 4*, Марианс Парк отель 4*, Хемптон 4*, Азимут 4*
- По запросу стоимость тура можно рассчитать с проживанием в номерах категории "Люкс" и "Полулюкс"
- Заселение будет возможно по окончании экскурсионной программы в первый день. За доп. плату возможно раннее заселение
- К туру можно добавить дополнительные ночи проживания до или после тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Natalya
22 окт 2025
Всё сложилось: погода, автобус. Дивеево: много слышать о нём и увидеть -это, конечно, грандиозное событие. Гид, многознающий, терпелив и деликатен, я смогла потеряться:(, вот такая я непутевая оказалась. Спасибо, Спутник!
Е
Елена
18 сен 2024
Никого не хочется обижать, но… когда запрашивают какие вам кровати, уточняют и … делают всё наоборот… оплачиваешь две путевки за неделю, приходишь на рецепшен и тебе говорят, что ты должна
Т
Татьяна
10 сен 2024
По названию заявлена 2-х дневная экскурсия в Дивеево. Однако на деле она однодневная. В этот же день туристов привозят обратно в Н. Новгород, предлагают самостоятельно разместиться в забронированной турфирмой гостинице.
Т
Татьяна
26 авг 2024
Заказывал тур для мамы через Ваше агентство. Сервисом и сопровождением очень доволен. Благодарен за качественную услугу
Ю
Юрлова
28 авг 2023
Понравилась пешая экскурсия по городу с гидом Дмитрием. Спасибо ему большое.
В
Валентина
31 июл 2023
Здравствуйте!
Впечатление от Дивеево, положительное. От самой поездки плохое. В целом на троечку. На сайте написано 2 дня м 1 ночь. Нижний Новгород -Дивеево. Так как я искала специально экскурсию с
Впечатление от Дивеево, положительное. От самой поездки плохое. В целом на троечку. На сайте написано 2 дня м 1 ночь. Нижний Новгород -Дивеево. Так как я искала специально экскурсию с
И
Ирина
19 мар 2022
19 марта 2022 мы были на экскурсии Арзамас-Дивеево. Экскурсовод Ираида Михайловна и водитель Александр (к сожалению не знаю фамилии). Экскурсовод очень интересно и грамотно провела экскурсию, много исторических фактов. Время
а
анна
15 мар 2022
Посетили на выходных Арзамас и Дивеево. Честно говоря, когда брали экскурсию, боялись, что все будет на бегу, скомканно, не хватит времени. Но все прошло на 5+. Все успели, было достаточно
О
Оля
26 фев 2022
"Добрый день! 26 февраля 2022 года ездили в Дивеево с НижегородИнТур, до сих пор на душе праздник! Нам очень повезло с гидом, Ираида Михайловна - просто СУПЕР ГИД! С первых
М
Марина
21 фев 2022
4.01.2022 ездили в однодневный тур в Дивеево. Очень понравилась поездка! Все отлично организовано! Огромное спасибо экскурсоводу Людмиле Николаевне! Прекрасный человек! Спасибо туроператору!
И
Инна
14 фев 2022
Ездили одним днем на экскурсию в Дивеево, прекрасная экскурсия на комфортном микроавтобусе, экскурсию проводила Александра Александровна, очень много рассказала о Нижнем Новгороде, пока ехали через него и о известных нежегородцах,
Т
Татьяна
12 фев 2022
"Добрый день.
Хочу поблагодарить за поездку в Дивеево!
Экскурсия получилась очень интересной и насыщенной благодаря экскурсоводу Людмиле Николаевне! Отдельное спасибо водителю Владимиру, очень аккуратный и внимательный человек!
"
Хочу поблагодарить за поездку в Дивеево!
Экскурсия получилась очень интересной и насыщенной благодаря экскурсоводу Людмиле Николаевне! Отдельное спасибо водителю Владимиру, очень аккуратный и внимательный человек!
"
В
Виктория
5 фев 2022
5 февраля 2022 брала экскурсию Нижний Новгород - Дивеево. Экскурсовод Владимир, водитель Алексей. Были в поездке с 8 утра и до 19 часов. При этом все на бегу, быстро, но
О
Ольга
22 янв 2022
Добрый день. Хотим выразить вам огромную благодарность за экскурсию в Дивеево в прошедшие праздники. Это был настолько эмоциональный, познавательный и полностью оправдавший надежды тур. Во многом благодаря опытному, тактичному, с огромным багажом знаний гиду Владимиру. Настолько неутомительная подача материала! Большое спасибо вам и экскурсоводу за этот день!!!
Н
Наталья
15 янв 2022
Спасибо большое турфирме за увлекательное путешествие! 15.01.2022 года ездили в Дивеево! Приятное впечатление производит экскурсовод Владимир! Великолепный разказчик, благодаря которому экскурсия запомниться на долго!!!
Тур входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие туры из Нижнего Новгорода
Нижний Новгород, Арзамас, Дивеево и Городец: обзорный тур по городам Нижегородской области
Увидеть слияние Волги и Оки, познакомиться с народными промыслами и посетить главные святыни
Начало: В центральном здании ж/д вокзала Нижнего Новгорода...
26 дек в 11:00
22 800 ₽ за человека
Январские праздники в Нижнем Новгороде
Начало: Нижний Новгород
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 21 000 ₽ за человека
-
4%
Классика Нижегородского края. Нижний Новгород - Дивеево - Городец
Начало: Нижний Новгород
30 апр в 10:00
1 мая в 10:00
24 900 ₽
26 000 ₽ за человека