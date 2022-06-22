С зубчатыми башнями и цветными витражами, он похож на средневековый и привлекает своей своеобразной красотой.
Отправимся на озеро Светлояр – это один из самых фантастических уголков Нижегородской области и памятник природы федерального значения.
мая
мая
мая
мая
мая
июн
июн
даты
Программа тура по дням
Город над Волгой и Окой
08:00 и 11:10 Встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина «Роспечать».
Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения.
Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00.
11:50 Сбор в холле гостиницы на экскурсию (возможно изменение времени сбора на экскурсию. Время уточняется при встрече).
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 4,5 часа).
Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду вы познакомитесь с историей города, основанного восемь веков назад.
Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М. Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.
Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города.
В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.
После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю.
Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города. За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.
Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина.
С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор».
Далее вас ожидает экскурсия в Вознесенский Печерский мужской монастырь.
Монастырь был основан в 1328 году. Богатая история ставит этот объект в число главных достопримечательностей города и страны, этот объект охраняется на федеральном уровне.
Сегодня ансамбль монастыря занимает более 5 гектар и включает в себя 5 храмов, колокольню и архиерейские палаты.
Колокольня монастыря - это редкий тип древнерусских звонниц ХVI века, и за время своего существования приобрела большой наклон подобно Пизанской башни.
В стенах монастыря был составлен древнейший из летописных сводов Лаврентьевская летопись.
Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород (по кругу без выхода).
Эта дорога примечательна по многим причинам.
Во-первых, она обладает самым большим в Европе безопорным пролётом над водной поверхностью (главным руслом Волги) - длиной около 800 метров.
Во-вторых, с самой высокой точки открываются великолепные виды на Нижний Новгород и заливные луга Борской поймы.
В-третьих, дорог такого масштаба в средней полосе России до этого никогда не строилось.
Экскурсия заканчивается на канатной дороге - свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно
Шереметевский замок и озеро Светлояр
Завтрак в гостинице.
07:00 Сбор в холле гостиницы «Ибис».
07:10 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».
Экскурсия по Шереметевскому замку.
Замок Шереметева называют «жемчужиной Поволжья».
С зубчатыми башнями и цветными витражами, он похож на средневековый и привлекает своей своеобразной красотой.
Замок, возведенный по проекту немецкого архитектора Рудольфа Мюллера в стиле поздней неоготики, имеет также черты готического, восточного, романского и древнерусского стилей.
Сочетание красного и черного кирпича с белокаменными деталями просто завораживает.
Южный вход ведет в зимний сад со стеклянным куполом.
Комнаты замка имели собственное назначение.
Среди них известный кабинет генерала Скобелева с богатейшей коллекцией оружия.
Интерьер другого зала, исполненного в восточном стиле, напоминал персидский.
В нем сохранились цветные мраморные колонны, привезенные из Италии, на инструктированном цветном мраморном полу — арабские росписи.
Есть также Картинная галерея, Дубовая комната.
Как правило, все бывшие господские комнаты связывали между собой специальные переходы с винтовыми лестницами.
В усадьбе Шереметевых большая парковая зона, на её территории находится Михайло-Архангельский собор, который восхищает своей архитектурой и убранством.
Свободное время для питания.
Переезд в с. Владимирское.
Озеро Светлояр – это один из самых фантастических уголков Нижегородской области, памятник природы федерального значения.
Его глубина достигает 36 метров, это самое глубокое озеро Нижегородской области.
Ученые до сих пор не могут определиться с точным происхождением объекта.
Одна из легенд – это загадочное погружение града Китежа, который упорно противостоял войскам хана.
Вы можете обойти озеро, загадав желание, погулять по территории или просто искупаться.
21:00 Ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.
Усадьбы Пашковых и Жомини
Завтрак в гостинице.
08:00 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».
08:10 Сбор в холле гостиницы «Ибис».
Экскурсия по усадьбе рода Пашковых.
В нижегородском селе Ветошкино, на правобережье реки Пьяны, расположилась любимая графская резиденция графов Пашковых, одних из богатейших дворян XIX века.
Особой гордостью усадьбы был возведенный в 1868 году главный дом-замок.
В нем было 150 залов, было проведено электричество, система отопления, водопровод.
В настоящее время главный дом усадьбы Пашковых в с. Ветошкино представляет собой остов уникального строения, не имеющий прямых аналогов среди современных архитектурных памятников.
Пятисотлетние дубы в парке, графский пруд, река Пьяна, руины дворца делают незабываемой каждую минуту пребывания в усадьбе рода гр. Пашковых.
Свободное время для питания.
Прибытие в усадьбу барона Жомини.
Экскурсия по поместью барона Антуана-Анри Жомини.
Прежде чем попасть в барскую усадьбу, вы посетите Этническую деревню.
Этническая деревня - это, попросту говоря, деревенская улица с несколькими деревянными домиками, стилизованными под «Шинок», «Дом пчеловода», «Дом охотника», «Дом травницы-знахарки».
Вы познакомитесь с особенностями быта русских крестьян, можно прогуляться по территории, погреться на солнышке, посидеть у пруда, осмотреть почти что настоящую мельницу.
Пройдя деревню, гости попадают в усадьбу французского барона Жомини, которая является объектом исторического и культурного наследия.
В центре усадьбы стоит барский дом: никакой вычурности, дом очень простой и стильный, украшением является большой резной балкон, с которого, говорят, видно всю округу.
Вокруг дома разбит великолепный парк в 22 гектара с беседками, лавочками, усыпанными гравием дорожками.
Рядом - огромный виноградник, разбиты прекрасные яблоневые и грушевые сады, особенно прекрасные весной и осенью, старинный пруд, каньоны с перекидными мостиками и пляж, на который ведет одна из аллей парка.
Пожалуй, нигде так хорошо не отдыхается, как здесь, в старинной дворянской усадьбе, где ничто не нарушает дыхание природы и все вокруг хранит следы истории.
20:00 Ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.
Главные улицы Нижнего Новгорода
Завтрак в гостинице.
12:50 Сбор в холле гостиницы «Ибис».
13:00 Сбор по адресу ул. Большая Покровская, д. 52 (у скульптуры велосипедиста, для туристов из гостиницы «Courtyard»).
Освобождение номеров, вещи сдаются в камеру хранения.
Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду.
Большая Покровская улица — главная улица Нижнего Новгорода.
Расположена в историческом центре города.
Наиболее популярными являются скульптура «Весёлой козы» напротив театра Драмы и скульптура Городового на площади Минина и Пожарского.
Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей, вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.
Улица Рождественская — одна из древнейших и красивейших в Нижнем Новгороде.
Здесь сохранилось много больших и красивых каменных домов, история которых начинается ещё в середине XVIII века.
По официальным данным, здесь насчитывается порядка 35 памятников архитектуры.
Основная достопримечательность улицы — Рождественская церковь.
Улица Рождественская — вторая по значимости улица города после Большой Покровской, место сосредоточия ресторанов, кафе и ночной жизни Нижнего Новгорода вместе с прилегающей площадью Маркина и Нижневолжской набережной.
Улица соединяет площадь Народного единства перед Кремлём с площадью перед Благовещенским монастырём.
16:00 Экскурсия заканчивается на ул. Рождественская.
Свободное время, до ж/д вокзала туристы добираются самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|гостиница
|1-номестное
|2-хместное
|3-хместное
|Ibis 3*
|36 000
|27 300
|25 900
|Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4*
|46 500
|36 000
|34 100
Подселения нет. Если Вы путешествуете один/одна необходимо выбрать одноместное размещение.
Варианты проживания
Отель Ibis
Современный отель расположен в Нижнем Новгороде, всего в 5 минутах ходьбы от Покровской улицы, исторического торгового центра города. К услугам гостей звукоизолированные номера с телевизором с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, а также круглосуточный снэк-бар.
В каждом номере отеля «Ibis Нижний Новгород» с элегантным деревянным полом установлен кондиционер и обустроена ванная комната с просторным душем.
В ресторане Ibis Kitchen, оформленном в средиземноморском стиле, для гостей сервируют различные виды завтрака и подают блюда по меню. В ресторане также предлагают блюда традиционной китайской кухни. Бар Ibis Kitchen работает круглосуточно.
В лобби отеля «Ibis Нижний Новгород» можно воспользоваться бесплатными компьютерами с доступом в интернет. Стойка регистрации открыта круглосуточно.
Нижегородский кремль находится всего в 1,5 км от отеля «Ibis Нижний Новгород». До знаменитой художественной галереи Нижнего Новгорода — менее 2 км.
Отель Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр
Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» с фитнес-центром находится в 20 минутах ходьбы от Нижегородского кремля. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi и оборудована бесплатная частная парковка.
В числе удобств всех номеров кондиционер, электрический чайник, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами и место для работы. Ванные комнаты укомплектованы феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
К услугам гостей отеля ресторан и круглосуточная стойка регистрации.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Проживание в гостинице Ibis 3* или Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4* с завтраком шведский стол
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Нижнего Новгорода и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги и экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.