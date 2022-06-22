Нижегородские усадьбы

Групповой тур в Нижнем Новгороде
4.7
3 отзыва
Пожалуй, нигде так хорошо не отдыхается, как здесь, в старинных дворянских усадьбах, где ничто не нарушает дыхание природы и все вокруг хранит следы истории. Прогуляемся по главным улицам Нижнего Новгорода. Вас ждет экскурсия по поместью барона Антуана-Анри Жомини и по усадьбе рода Пашковых. Посмотрим замок Шереметева, который называют «жемчужиной Поволжья».

С зубчатыми башнями и цветными витражами, он похож на средневековый и привлекает своей своеобразной красотой.

Отправимся на озеро Светлояр – это один из самых фантастических уголков Нижегородской области и памятник природы федерального значения.
Нижегородские усадьбы
Нижегородские усадьбы
Нижегородские усадьбы
Ближайшие даты:
3
мая
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мая
17
мая
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мая
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даты

Программа тура по дням

1 день

Город над Волгой и Окой

08:00 и 11:10 Встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина «Роспечать».

Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения.

Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00.

11:50 Сбор в холле гостиницы на экскурсию (возможно изменение времени сбора на экскурсию. Время уточняется при встрече).

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 4,5 часа).

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду вы познакомитесь с историей города, основанного восемь веков назад.

Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М. Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.

Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города.

В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.

После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю.

Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города. За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.

Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина.

С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор».

Далее вас ожидает экскурсия в Вознесенский Печерский мужской монастырь.

Монастырь был основан в 1328 году. Богатая история ставит этот объект в число главных достопримечательностей города и страны, этот объект охраняется на федеральном уровне.

Сегодня ансамбль монастыря занимает более 5 гектар и включает в себя 5 храмов, колокольню и архиерейские палаты.

Колокольня монастыря - это редкий тип древнерусских звонниц ХVI века, и за время своего существования приобрела большой наклон подобно Пизанской башни.

В стенах монастыря был составлен древнейший из летописных сводов Лаврентьевская летопись.

Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород (по кругу без выхода).

Эта дорога примечательна по многим причинам.

Во-первых, она обладает самым большим в Европе безопорным пролётом над водной поверхностью (главным руслом Волги) - длиной около 800 метров.

Во-вторых, с самой высокой точки открываются великолепные виды на Нижний Новгород и заливные луга Борской поймы.

В-третьих, дорог такого масштаба в средней полосе России до этого никогда не строилось.

Экскурсия заканчивается на канатной дороге - свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно

Город над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и Окой
2 день

Шереметевский замок и озеро Светлояр

Завтрак в гостинице.

07:00 Сбор в холле гостиницы «Ибис».

07:10 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».

Экскурсия по Шереметевскому замку.

Замок Шереметева называют «жемчужиной Поволжья».

С зубчатыми башнями и цветными витражами, он похож на средневековый и привлекает своей своеобразной красотой.

Замок, возведенный по проекту немецкого архитектора Рудольфа Мюллера в стиле поздней неоготики, имеет также черты готического, восточного, романского и древнерусского стилей.

Сочетание красного и черного кирпича с белокаменными деталями просто завораживает.

Южный вход ведет в зимний сад со стеклянным куполом.

Комнаты замка имели собственное назначение.

Среди них известный кабинет генерала Скобелева с богатейшей коллекцией оружия.

Интерьер другого зала, исполненного в восточном стиле, напоминал персидский.

В нем сохранились цветные мраморные колонны, привезенные из Италии, на инструктированном цветном мраморном полу — арабские росписи.

Есть также Картинная галерея, Дубовая комната.

Как правило, все бывшие господские комнаты связывали между собой специальные переходы с винтовыми лестницами.

В усадьбе Шереметевых большая парковая зона, на её территории находится Михайло-Архангельский собор, который восхищает своей архитектурой и убранством.

Свободное время для питания.

Переезд в с. Владимирское.

Озеро Светлояр – это один из самых фантастических уголков Нижегородской области, памятник природы федерального значения.

Его глубина достигает 36 метров, это самое глубокое озеро Нижегородской области.

Ученые до сих пор не могут определиться с точным происхождением объекта.

Одна из легенд – это загадочное погружение града Китежа, который упорно противостоял войскам хана.

Вы можете обойти озеро, загадав желание, погулять по территории или просто искупаться.

21:00 Ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.

Шереметевский замок и озеро СветлоярШереметевский замок и озеро СветлоярШереметевский замок и озеро Светлояр
3 день

Усадьбы Пашковых и Жомини

Завтрак в гостинице.

08:00 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».

08:10 Сбор в холле гостиницы «Ибис».

Экскурсия по усадьбе рода Пашковых.

В нижегородском селе Ветошкино, на правобережье реки Пьяны, расположилась любимая графская резиденция графов Пашковых, одних из богатейших дворян XIX века.

Особой гордостью усадьбы был возведенный в 1868 году главный дом-замок.

В нем было 150 залов, было проведено электричество, система отопления, водопровод.

В настоящее время главный дом усадьбы Пашковых в с. Ветошкино представляет собой остов уникального строения, не имеющий прямых аналогов среди современных архитектурных памятников.

Пятисотлетние дубы в парке, графский пруд, река Пьяна, руины дворца делают незабываемой каждую минуту пребывания в усадьбе рода гр. Пашковых.

Свободное время для питания.

Прибытие в усадьбу барона Жомини.

Экскурсия по поместью барона Антуана-Анри Жомини.

Прежде чем попасть в барскую усадьбу, вы посетите Этническую деревню.

Этническая деревня - это, попросту говоря, деревенская улица с несколькими деревянными домиками, стилизованными под «Шинок», «Дом пчеловода», «Дом охотника», «Дом травницы-знахарки».

Вы познакомитесь с особенностями быта русских крестьян, можно прогуляться по территории, погреться на солнышке, посидеть у пруда, осмотреть почти что настоящую мельницу.

Пройдя деревню, гости попадают в усадьбу французского барона Жомини, которая является объектом исторического и культурного наследия.

В центре усадьбы стоит барский дом: никакой вычурности, дом очень простой и стильный, украшением является большой резной балкон, с которого, говорят, видно всю округу.

Вокруг дома разбит великолепный парк в 22 гектара с беседками, лавочками, усыпанными гравием дорожками.

Рядом - огромный виноградник, разбиты прекрасные яблоневые и грушевые сады, особенно прекрасные весной и осенью, старинный пруд, каньоны с перекидными мостиками и пляж, на который ведет одна из аллей парка.

Пожалуй, нигде так хорошо не отдыхается, как здесь, в старинной дворянской усадьбе, где ничто не нарушает дыхание природы и все вокруг хранит следы истории.

20:00 Ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.

Усадьбы Пашковых и ЖоминиУсадьбы Пашковых и ЖоминиУсадьбы Пашковых и Жомини
4 день

Главные улицы Нижнего Новгорода

Завтрак в гостинице.

12:50 Сбор в холле гостиницы «Ибис».

13:00 Сбор по адресу ул. Большая Покровская, д. 52 (у скульптуры велосипедиста, для туристов из гостиницы «Courtyard»).

Освобождение номеров, вещи сдаются в камеру хранения.

Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду.

Большая Покровская улица — главная улица Нижнего Новгорода.

Расположена в историческом центре города.

Наиболее популярными являются скульптура «Весёлой козы» напротив театра Драмы и скульптура Городового на площади Минина и Пожарского.

Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей, вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.

Улица Рождественская — одна из древнейших и красивейших в Нижнем Новгороде.

Здесь сохранилось много больших и красивых каменных домов, история которых начинается ещё в середине XVIII века.

По официальным данным, здесь насчитывается порядка 35 памятников архитектуры.

Основная достопримечательность улицы — Рождественская церковь.

Улица Рождественская — вторая по значимости улица города после Большой Покровской, место сосредоточия ресторанов, кафе и ночной жизни Нижнего Новгорода вместе с прилегающей площадью Маркина и Нижневолжской набережной.

Улица соединяет площадь Народного единства перед Кремлём с площадью перед Благовещенским монастырём.

16:00 Экскурсия заканчивается на ул. Рождественская.

Свободное время, до ж/д вокзала туристы добираются самостоятельно.

Главные улицы Нижнего НовгородаГлавные улицы Нижнего НовгородаГлавные улицы Нижнего Новгорода

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

гостиница1-номестное2-хместное3-хместное
Ibis 3*36 00027 30025 900
Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4* 46 50036 00034 100

Подселения нет. Если Вы путешествуете один/одна необходимо выбрать одноместное размещение.

Варианты проживания

Отель Ibis

3 ночи

Современный отель расположен в Нижнем Новгороде, всего в 5 минутах ходьбы от Покровской улицы, исторического торгового центра города. К услугам гостей звукоизолированные номера с телевизором с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, а также круглосуточный снэк-бар.

В каждом номере отеля «Ibis Нижний Новгород» с элегантным деревянным полом установлен кондиционер и обустроена ванная комната с просторным душем.

В ресторане Ibis Kitchen, оформленном в средиземноморском стиле, для гостей сервируют различные виды завтрака и подают блюда по меню. В ресторане также предлагают блюда традиционной китайской кухни. Бар Ibis Kitchen работает круглосуточно.

В лобби отеля «Ibis Нижний Новгород» можно воспользоваться бесплатными компьютерами с доступом в интернет. Стойка регистрации открыта круглосуточно.

Нижегородский кремль находится всего в 1,5 км от отеля «Ibis Нижний Новгород». До знаменитой художественной галереи Нижнего Новгорода — менее 2 км.

Отель IbisОтель IbisОтель IbisОтель IbisОтель IbisОтель Ibis

Отель Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр

3 ночи

Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» с фитнес-центром находится в 20 минутах ходьбы от Нижегородского кремля. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi и оборудована бесплатная частная парковка.

В числе удобств всех номеров кондиционер, электрический чайник, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами и место для работы. Ванные комнаты укомплектованы феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

К услугам гостей отеля ресторан и круглосуточная стойка регистрации.

Отель Кортъярд Нижний Новгород Сити ЦентрОтель Кортъярд Нижний Новгород Сити ЦентрОтель Кортъярд Нижний Новгород Сити ЦентрОтель Кортъярд Нижний Новгород Сити ЦентрОтель Кортъярд Нижний Новгород Сити ЦентрОтель Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в гостинице Ibis 3* или Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4* с завтраком шведский стол
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Нижнего Новгорода и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги и экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Нижний Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
22 июня 2022
Тур интересный, но в первый дерь обзорная автобусно пешеходная экскуисия при группе в 53 человека воспринималась плохо из- за плохой слышимости на улице. В последний день очерь хорошая прогулка по Покровке и Рождественской, группа всего 11 человек, но время выбрано не удачно(в 12-50, а номер освободить в 12 часов). День не сплонируешь, а занято всего 3 чсса.
О
24 апр 2024
Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.
Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.
У
9 апр 2024
Я приехала в город одна из моей группы, и все же для меня одной организован трансфер. Спасибо большое.

Тур входит в следующие категории Нижнего Новгорода

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