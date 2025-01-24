Вас ждет погружение в российскую историю, знакомство с обычаями монастырей и возможность приложиться к чудотворным иконам.
Описание тура
Экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой»
Программа экскурсии охватывает два насыщенных дня, полных впечатлений и открытий. Мы начнем с увлекательного знакомства с Нижним Новгородом, одним из самых красивых городов на Волге, основанным в 1221 году великим князем Юрием Всеволодовичем.
1 день: Обзорная экскурсия
Встреча на вокзале:
- 8:00 — при прибытии с петербургского направления
- 11:10 — при прибытии с московского направления
После трансфера в гостиницу, сбор в 11:50 или 13:50 в холле гостиницы для начала экскурсии. Мы отправимся на автобусную обзорную экскурсию по Нижнему Новгороду, где вы увидите:
- Площадь Минина и Пожарского
- Лядова, Сенную и Горького
- Улицы Малую Покровскую и Ильинскую
- Нижне- и Верхне-Волжскую набережные
- Нижегородскую ярмарку
- Собор Александра Невского
- Памятник А. М. Горькому, созданный Верой Мухиной
Вы также посетите смотровые площадки с великолепным видом на заречную часть города.
Пешеходная экскурсия по Нижегородскому Кремлю
Кремль Нижнего Новгорода — это уникальное военно-инженерное сооружение, которое ни разу не было захвачено за всю свою историю. Он является административным и культурным центром города и сохраняет облик средневековой крепости. Экскурсия завершится в Кремле, где у вас будет свободное время для самостоятельного изучения.
2 день: Шереметевский замок и озеро Светлояр
Завтрак в гостинице, сбор в 7:00 для отправления на экскурсию. Вы узнаете о Китежской Руси и загадочном озере Светлояр. После прибытия на озеро у вас будет свободное время:
- Прогулка вокруг озера
- Возможность загадать желание
- Купание в чистых водах
Затем мы отправимся в село Юрино, где вас ждет рассказ о судьбе рода Шереметьевых и посещение Шереметевского замка. Этот памятник архитектуры включает:
- Картинную галерею
- Восточный кабинет
- Дубовую комнату
- Скобелевский зал
Также вы сможете прогуляться по парку с прудами и увидеть Михайло-Архангельский собор.
3 день: Городец — древнейший город земли Нижегородской
Завтрак в гостинице, сбор в 8:30. Мы отправимся в Городец, который является настоящим городом-музеем с более чем 20 музеями. В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей этого древнего города и его народными промыслами.
Феодоровский монастырь
Вы посетите Феодоровский монастырь, где находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери. Здесь вы сможете насладиться красотой ухоженной территории и узнать интересные факты из истории этого места.
Обзорная экскурсия по Городцу
Во время пешеходной экскурсии вы увидите «музейный квартал», где каждый дом уникален и украшен резьбой. Также вы посетите:
- Музей Город Мастеров, посвященный деревянному зодчеству
- Музей Терема Русского самовара с крупнейшей коллекцией самоваров в России
Ориентировочное время прибытия обратно в Нижний Новгород — 17:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Трёхместное размещение
|20 050 ₽
|Двухместное размещение
|20 950 ₽
|Одноместное размещение
|28 500 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нижний Новгород
- Шереметевский замок
- Озеро Светлояр
- Городец
- Музей Русского самовара
- Город Мастеров
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Проживание в гостинице Ibis с завтраком шведский стол.
Что не входит в цену
- Дополнительные входные билеты
- Ж/д билеты Москва - Н. Новгород - Москва (приобретаются самостоятельно)
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
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Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- В первый день тура встреча туристов на ж/д вокзале осуществляется в 11:20 с последующим трансфером гостиницу. В 14:00 начинается тур по Нижнему Новгороду. Учитывайте это при приобретении посадочных билетов на поезд
- На загородные поездки рекомендуем брать с собой сух. паёк и воду