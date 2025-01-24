Трёхдневный тур «Нижегородские загадки»

Экскурсии по Нижнему Новгороду на автобусе: знакомство с историей города
В Нижегородском крае сохранились исторические памятники, посмотреть на которые приезжают со всей России. Здесь находится знаменитое Дивеево со святым источником. Город-музей Городец с резными ставнями и росписью по дереву. Никольский женский монастырь и музей самоваров.

Вас ждет погружение в российскую историю, знакомство с обычаями монастырей и возможность приложиться к чудотворным иконам.
Трёхдневный тур «Нижегородские загадки»
Трёхдневный тур «Нижегородские загадки»
Трёхдневный тур «Нижегородские загадки»
Ближайшие даты:
24
янв31
янв7
фев14
фев21
фев28
фев7
мар
Время начала: 11:00

Описание тура

Экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой»

Программа экскурсии охватывает два насыщенных дня, полных впечатлений и открытий. Мы начнем с увлекательного знакомства с Нижним Новгородом, одним из самых красивых городов на Волге, основанным в 1221 году великим князем Юрием Всеволодовичем.

1 день: Обзорная экскурсия

Встреча на вокзале:

  • 8:00 — при прибытии с петербургского направления
  • 11:10 — при прибытии с московского направления

После трансфера в гостиницу, сбор в 11:50 или 13:50 в холле гостиницы для начала экскурсии. Мы отправимся на автобусную обзорную экскурсию по Нижнему Новгороду, где вы увидите:

  • Площадь Минина и Пожарского
  • Лядова, Сенную и Горького
  • Улицы Малую Покровскую и Ильинскую
  • Нижне- и Верхне-Волжскую набережные
  • Нижегородскую ярмарку
  • Собор Александра Невского
  • Памятник А. М. Горькому, созданный Верой Мухиной

Вы также посетите смотровые площадки с великолепным видом на заречную часть города.

Пешеходная экскурсия по Нижегородскому Кремлю

Кремль Нижнего Новгорода — это уникальное военно-инженерное сооружение, которое ни разу не было захвачено за всю свою историю. Он является административным и культурным центром города и сохраняет облик средневековой крепости. Экскурсия завершится в Кремле, где у вас будет свободное время для самостоятельного изучения.

2 день: Шереметевский замок и озеро Светлояр

Завтрак в гостинице, сбор в 7:00 для отправления на экскурсию. Вы узнаете о Китежской Руси и загадочном озере Светлояр. После прибытия на озеро у вас будет свободное время:

  • Прогулка вокруг озера
  • Возможность загадать желание
  • Купание в чистых водах

Затем мы отправимся в село Юрино, где вас ждет рассказ о судьбе рода Шереметьевых и посещение Шереметевского замка. Этот памятник архитектуры включает:

  • Картинную галерею
  • Восточный кабинет
  • Дубовую комнату
  • Скобелевский зал

Также вы сможете прогуляться по парку с прудами и увидеть Михайло-Архангельский собор.

3 день: Городец — древнейший город земли Нижегородской

Завтрак в гостинице, сбор в 8:30. Мы отправимся в Городец, который является настоящим городом-музеем с более чем 20 музеями. В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей этого древнего города и его народными промыслами.

Феодоровский монастырь

Вы посетите Феодоровский монастырь, где находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери. Здесь вы сможете насладиться красотой ухоженной территории и узнать интересные факты из истории этого места.

Обзорная экскурсия по Городцу

Во время пешеходной экскурсии вы увидите «музейный квартал», где каждый дом уникален и украшен резьбой. Также вы посетите:

  • Музей Город Мастеров, посвященный деревянному зодчеству
  • Музей Терема Русского самовара с крупнейшей коллекцией самоваров в России

Ориентировочное время прибытия обратно в Нижний Новгород — 17:00.

Смотрите свободные даты

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Трёхместное размещение20 050 ₽
Двухместное размещение20 950 ₽
Одноместное размещение28 500 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Нижний Новгород
  • Шереметевский замок
  • Озеро Светлояр
  • Городец
  • Музей Русского самовара
  • Город Мастеров
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в гостинице Ibis с завтраком шведский стол.
Что не входит в цену
  • Дополнительные входные билеты
  • Ж/д билеты Москва - Н. Новгород - Москва (приобретаются самостоятельно)
Место начала и завершения?
Пл. Минина и пл. Ленина, Нижний Новгород
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
  • В первый день тура встреча туристов на ж/д вокзале осуществляется в 11:20 с последующим трансфером гостиницу. В 14:00 начинается тур по Нижнему Новгороду. Учитывайте это при приобретении посадочных билетов на поезд
  • На загородные поездки рекомендуем брать с собой сух. паёк и воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Нижнего Новгорода

Двухдневный тур «Нижегородские просторы»
На автобусе
1 отзыв
2 дня
Двухдневный тур «Нижегородские просторы»
Начало: Площадь Минина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 11:00
21 янв в 11:00
от 11 800 за человека
Трёхдневный тур «Нижегородская история»
На автобусе
2 отзыва
3 дня
Трёхдневный тур «Нижегородская история»
Начало: Пл. Минина и пл. Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
24 янв в 11:00
31 янв в 11:00
от 21 250 за человека
Трёхдневный тур «По Нижегородскому краю»
На автобусе
1 отзыв
3 дня
Трёхдневный тур «По Нижегородскому краю»
Начало: Пл. Минина и пл. Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
24 янв в 11:00
31 янв в 11:00
от 19 700 за человека