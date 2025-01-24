В Нижегородском крае сохранились исторические памятники, посмотреть на которые приезжают со всей России. Здесь находится знаменитое Дивеево со святым источником. Город-музей Городец с резными ставнями и росписью по дереву. Никольский женский монастырь и музей самоваров. Вас ждет погружение в российскую историю, знакомство с обычаями монастырей и возможность приложиться к чудотворным иконам.

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Описание тура

Экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой»

Программа экскурсии охватывает два насыщенных дня, полных впечатлений и открытий. Мы начнем с увлекательного знакомства с Нижним Новгородом, одним из самых красивых городов на Волге, основанным в 1221 году великим князем Юрием Всеволодовичем.

1 день: Обзорная экскурсия

Встреча на вокзале:

8:00 — при прибытии с петербургского направления

11:10 — при прибытии с московского направления

После трансфера в гостиницу, сбор в 11:50 или 13:50 в холле гостиницы для начала экскурсии. Мы отправимся на автобусную обзорную экскурсию по Нижнему Новгороду, где вы увидите:

Площадь Минина и Пожарского

Лядова, Сенную и Горького

Улицы Малую Покровскую и Ильинскую

Нижне- и Верхне-Волжскую набережные

Нижегородскую ярмарку

Собор Александра Невского

Памятник А. М. Горькому, созданный Верой Мухиной

Вы также посетите смотровые площадки с великолепным видом на заречную часть города.

Пешеходная экскурсия по Нижегородскому Кремлю

Кремль Нижнего Новгорода — это уникальное военно-инженерное сооружение, которое ни разу не было захвачено за всю свою историю. Он является административным и культурным центром города и сохраняет облик средневековой крепости. Экскурсия завершится в Кремле, где у вас будет свободное время для самостоятельного изучения.

2 день: Шереметевский замок и озеро Светлояр

Завтрак в гостинице, сбор в 7:00 для отправления на экскурсию. Вы узнаете о Китежской Руси и загадочном озере Светлояр. После прибытия на озеро у вас будет свободное время:

Прогулка вокруг озера

Возможность загадать желание

Купание в чистых водах

Затем мы отправимся в село Юрино, где вас ждет рассказ о судьбе рода Шереметьевых и посещение Шереметевского замка. Этот памятник архитектуры включает:

Картинную галерею

Восточный кабинет

Дубовую комнату

Скобелевский зал

Также вы сможете прогуляться по парку с прудами и увидеть Михайло-Архангельский собор.

3 день: Городец — древнейший город земли Нижегородской

Завтрак в гостинице, сбор в 8:30. Мы отправимся в Городец, который является настоящим городом-музеем с более чем 20 музеями. В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей этого древнего города и его народными промыслами.

Феодоровский монастырь

Вы посетите Феодоровский монастырь, где находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери. Здесь вы сможете насладиться красотой ухоженной территории и узнать интересные факты из истории этого места.

Обзорная экскурсия по Городцу

Во время пешеходной экскурсии вы увидите «музейный квартал», где каждый дом уникален и украшен резьбой. Также вы посетите:

Музей Город Мастеров, посвященный деревянному зодчеству

Музей Терема Русского самовара с крупнейшей коллекцией самоваров в России

Ориентировочное время прибытия обратно в Нижний Новгород — 17:00.