2 дня 7 часов
Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
Начало: Г. Нижний Новгород, ул. Площадь Революции, 2а
Завтра в 11:00
29 ноя в 11:00
от 18 300₽ за человека
3 дня 8 часов
Нижний Новгород новогодний (4 дня/ 3 ночи)
Начало: Ж/д вокзал (площадь Революции, 2)
30 дек в 11:30
от 30 000₽ за человека
2 дня
Новый Год 2025 в Нижнем Новгороде: экскурсионная программа на 2 дня
Начало: Пл. Революции, 2 Царский павильон
Расписание: 31 декабря 2024 в 11:00.
31 дек в 11:00
от 14 800₽ за человека
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Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «От площади Революции»
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