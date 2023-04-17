Нижегородские этюды. Осень и зима

Групповой тур в Нижнем Новгороде
4.7
3 отзыва
В этом туре мы встречаемся в Нижнем Новгороде и путешествуем по богатой на интересные места Нижегородской области! Мы посетим все главные достопримечательности Нижнего Новгорода и святые места в Дивеево и Арзамасе.

А один из дней тура вы можете провести, как вам захочется, выбрав одну из предложенных экскурсий на свой вкус.
Нижегородские этюды. Осень и зима
Нижегородские этюды. Осень и зима
Нижегородские этюды. Осень и зима
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Что вас ожидает:

Промыслы Нижегородской области
Промыслы Нижегородской области
Познакомимся с различными произведениями древней русской живописи, изделиями городецкой росписи и резьбой по дереву
Неприступный Нижегородский Кремль
Неприступный Нижегородский Кремль
Совершим увлекательную пешеходную прогулку по кремлю, который за всю историю существования ни разу не был захвачен
Дух старинного купеческого городка
Дух старинного купеческого городка
В Городце мы восхитимся уникальными домами, украшенными ажурной резьбой
Дивеево
Дивеево
Пройдем по территории Дивеевского монастыря, ознакомимся с его историей и обычаями

Программа тура по дням

1 день

Город над Волгой и Окой

08:00 и 11:10 Встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина «Роспечать».

Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения.

Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00.

11:50 – сбор в холле гостиницы на экскурсию (возможно изменение времени сбора на экскурсию. Время уточняется при встрече).

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 4,5 часа).

Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М. Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.

Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города.

В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.

После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю.

Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города.

За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.

Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина.

Далее вас ожидает экскурсия в Вознесенский Печерский мужской монастырь.

Монастырь был основан в 1328 году.

Сегодня ансамбль монастыря занимает более 5 гектар и включает в себя 5 храмов, колокольню и архиерейские палаты.

Колокольня монастыря - это редкий тип древнерусских звонниц ХVI века, и за время своего существования приобрела большой наклон подобно Пизанской башни.

В стенах монастыря был составлен древнейший из летописных сводов Лаврентьевская летопись.

Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород (по кругу без выхода).

С самой высокой точки открываются великолепные виды на Нижний Новгород и заливные луга Борской поймы. Дорог такого масштаба в средней полосе России до этого никогда не строилось.

Экскурсия заканчивается на канатной дороге - свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.

Город над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и Окой
2 день

Дивеево. Арзамас

Завтрак в гостинице

08:00 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».

08:10 Сбор в холле гостиницы «Ибис».

Обзорная экскурсия по Арзамасу. Основное средоточие религиозных сооружений Арзамаса находится на соборной площади, недаром она так называется. Величественный пятиглавый Воскресенский кафедральный собор и церковь живоносного источника, и комплекс Никольского женского монастыря, где находится чудотворная икона «избавление от бед».

Переезд в Дивеево

Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря. Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре. Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор. В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи. Свободное время для подачи записок и треб. Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима.

Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших». Про Канавку завещал батюшка Серафим Саровский: «Когда век-то кончится, сначала станет антихрист с храмов кресты снимать да монастыри разорять, и все монастыри разорит! А к вашему-то подойдет, а Канавка-то и станет от земли до неба, ему и нельзя к вам взойти-то, нигде не допустит Канавка, так прочь и уйдет. Кто Канавку эту с молитвой пройдет, да полтораста «Богородиц» прочтет, тому всё тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев».

Вы сможете зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить монастырские пироги, хлеб, блины.

Свободное время для питания

После этого вас ждет поездка на источник (Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию). Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам).

19:00 – ориентировочное возвращение в Нижний Новгород

Дивеево. АрзамасДивеево. АрзамасДивеево. АрзамасДивеево. Арзамас
3 день

Главные улицы Нижнего Новгорода

Завтрак в гостинице.

12:50 Сбор в холле гостиницы «Ибис»

13:00 Сбор по адресу ул. Большая Покровская, д. 52 (у скульптуры велосипедиста, для туристов из гостиницы «Courtyard»)

Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду.

Большая Покровская улица — главная улица Нижнего Новгорода. Расположена в историческом центре города. Связывает 4 площади: Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова. Оформилась как главная улица города к концу XVIII века. До 1917 года считалась дворянской. После революции улица была переименована и стала носить имя революционера Я. М. Свердлова и в народе именовалась просто «Свердловкой». До 1980-х годов улица была проезжей и в начале 80-х её сделали пешеходной. После распада Советского Союза улице было возвращено имя Большой Покровской. В 2004 году улица была полностью реконструирована. Её замостили брусчаткой, а вдоль обеих сторон установили бронзовые скульптуры. Наиболее популярными являются скульптура «Весёлой козы» напротив театра Драмы и скульптура Городового на площади Минина и Пожарского.

Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей, вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города. Улица Рождественская — одна из древнейших и красивейших в Нижнем Новгороде. Здесь сохранилось много больших и красивых каменных домов, история которых начинается ещё в середине XVIII века. По официальным данным, здесь насчитывается порядка 35 памятников архитектуры. Основная достопримечательность улицы — Рождественская церковь.

Улица Рождественская — вторая по значимости улица города после Большой Покровской, место сосредоточия ресторанов, кафе и ночной жизни Нижнего Новгорода вместе с прилегающей площадью Маркина и Нижневолжской набережной.

Улица соединяет площадь Народного единства перед Кремлём с площадью перед Благовещенским монастырём.

16:00 – экскурсия заканчивается на ул. Рождественская - свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.

Главные улицы Нижнего НовгородаГлавные улицы Нижнего НовгородаГлавные улицы Нижнего Новгорода
4 день

Одна из двух экскурсий на выбор Гороховец или Шереметевский замок + оз. Светлояр

Необходимо сообщать о выборе экскурсии при бронировании тура.

«Гороховец – город-музей».

Завтрак в гостинице.

07:30 Сбор в холле гостиницы «Ибис».

07:40 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Гороховцу.

Экскурсия по городу начнется с Никольского Монастыря.

Гора, на которой стоит Николо-Троицкий мужской монастырь, называется Пужаловой.

В старинном Гороховце удивительным образом сочетаются образцы гражданской архитектуры, храмового зодчества и великолепные природные ландшафты.

В городе сохранились семь из двадцати уцелевших по всей России зданий купеческих палат.

Экскурсия в Гороховецком историко-архитектурном музее.

Сам дом - это уникальный памятник архитектуры XVII столетия, удивительный образец гражданского строительства допетровской Руси.

Музейные экспонаты повествуют об укладе купеческой жизни, здесь воссозданы интерьеры того времени: хозяйские комнаты, красная палата, подклеты, гороховецкая игрушка, резные изделия, рукоделие и многое другое.

Экскурсия в палатах Царя Гороха.

Дом М. И. Шорина, известный также как «Палаты Царя Гороха» - деревянный особняк, который является представителей самых колоритных произведений гороховецкого модерна и неорусского стиля.

Архитектор придумал невероятный по форме деревянный терем, вместивший в себя сразу несколько архитектурных направлений.

Построенный в начале прошлого века, он принадлежал фабриканту и судостроителю Михаилу Ивановичу Шорину, человеку деловому и хваткому.

Сегодня в стенах дома фабриканта Шорина располагается Дом народного творчества и ремесел.

Здесь проходят выставки предметов прошлого и экспонатов декоративно-прикладного творчества, выполненные гороховецкими мастерами.

Свободное время для питания.

17:00 - ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.

ИЛИ

Экскурсия Шереметевский замок + оз. Светлояр.

Завтрак в гостинице.

07:00 - сбор в холле гостиницы «Ибис».

07:10 – сбор в холле гостиницы «Courtyard».

Экскурсия в Шереметевский замок + оз. Светлояр.

Экскурсия по Шереметевскому замку.

Замок Шереметева называют «жемчужиной Поволжья».

С зубчатыми башнями и цветными витражами, он похож на средневековый и привлекает своей своеобразной красотой.

Этот замок удивителен, прежде всего, своей родословной.

Его владельцами были Василий Петрович и Ольга Дмитриевна Шереметевы — потомки известного рода.

Ольга приходилась родной сестрой Михаилу Скобелеву — генералу, знаменитому герою Шипки.

Замок, возведенный по проекту немецкого архитектора Рудольфа Мюллера в стиле поздней неоготики, имеет также черты готического, восточного, романского и древнерусского стилей.

Сочетание красного и черного кирпича с белокаменными деталями просто завораживает.

Южный вход ведет в зимний сад со стеклянным куполом.

Комнаты замка имели собственное назначение.

Среди них известный кабинет генерала Скобелева с богатейшей коллекцией оружия.

Интерьер другого зала, исполненного в восточном стиле, напоминал персидский.

В нем сохранились цветные мраморные колонны, привезенные из Италии, на инструктированном цветном мраморном полу — арабские росписи.

Есть также Картинная галерея, Дубовая комната.

Как правило, все бывшие господские комнаты связывали между собой специальные переходы с винтовыми лестницами.

В усадьбе Шереметевых большая парковая зона, на её территории находится Михайло-Архангельский собор, который восхищает своей архитектурой и убранством.

Свободное время для питания.

Переезд в с. Владимирское, посещение озера Светлояр (в период с апреля по ноябрь).

Озеро Светлояр – это один из самых фантастических уголков Нижегородской области, памятник природы федерального значения.

Его глубина достигает 36 метров, это самое глубокое озеро Нижегородской области.

Ученые до сих пор не могут определиться с точным происхождением объекта.

Одна из легенд – это загадочное погружение града Китежа, который упорно противостоял войскам хана.

Вы можете обойти озеро, загадав желание, погулять по территории.

ИЛИ

Посещение Историко-художественнного музея "КИТЕЖ" (в период с ноября по апрель).

Историко-художественный музей «Китеж» находится на краю с. Владимирского, недалеко от озера Светлояр.

Экспозиции музея занимают здание бывшей сельской школы и второй этаж детского центра.

Образ праведного града Китежа сделал озеро Светлояр ярким образом в мировой культуре, а тайна его происхождения, уникальный химический состав воды и удивительная ее чистота являются предметом многочисленных научных исследований.

В зале музея, посвященном Светлояру, собраны все материалы экспедиций и представлены художественные образы загадочного озера.

21:00 – ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.

5 день

Городец - древнейший город земли Нижегородской

Завтрак в гостинице.

08:20 Сбор в холле гостиницы «Ибис»

08:40 Сбор в холле гостиницы «Courtyard»

Сдача номеров, вещи с собой и после экскурсии сразу трансфер на ж/д вокзал.

Экскурсия в Городец.

Экскурсия начинается с посещения древнейшего памятника русского оборонного зодчества XII века – земляных валов.

Этот памятник был сохранён по указанию Екатерины II с помощью высадки на них субтропических сосен, которые обладают мощной корневой системой.

Во время обзорной экскурсии по Городцу вы побываете в так называемом «музейном квартале» Городца, где едва ли не каждый дом уникален, украшен ажурной резьбой, а все вместе эти улочки воссоздают дух старинного купеческого городка.

Посещение территории Феодоровского монастыря.

Феодоровский монастырь – мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери.

В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России.

Вы прогуляетесь по красивой ухоженной территории монастыря, познакомитесь с его историей и традициями.

Экскурсия в музейно-туристическом комплексе «Город Мастеров».

Музейно-туристический комплекс «Город Мастеров» открыл свои двери в январе 2010 года.

В ходе экскурсии вы познакомитесь с различными промыслами Нижегородской области: произведениями древней русской живописи, изделиями городецкой росписи, золотной вышивкой, вышивкой в стиле гипюр, резьбой по дереву, гончарными изделиями и жбанниковской свистулькой.

Особая ценность архитектурных сооружений в том, что они представляют историю «глухой» домовой резьбы во всем ее богатстве и красоте, с присущей городецким мастерам-резчикам манере.

Экскурсия в музее «Терем русского самовара».

Музей открылся в 2008 году.

Основу коллекции составило собрание самоваров Николая Полякова.

В настоящее время в экспозиции музея более 1000 экспонатов (453самовара и другие чайные предметы).

Самый большой в коллекции самовар – на 53 литра, а самый маленький – на 75 грамм.

Свободное время для питания.

17:00 – туристы прибывают на Московский вокзал.

Городец - древнейший город земли НижегородскойГородец - древнейший город земли НижегородскойГородец - древнейший город земли НижегородскойГородец - древнейший город земли Нижегородской

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Нижнем Новгороде.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница1-номестное2-хместное3-хместное
Ibis 3*46 00034 90032 800
Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4* 60 00042 50040 000

Подселения нет. Если Вы путешествуете один/одна необходимо выбрать одноместное размещение.

Варианты проживания

Отель «Ibis» 3

4 ночи

Современный отель расположен в Нижнем Новгороде, всего в 5 минутах ходьбы от Покровской улицы, исторического торгового центра города. К услугам гостей звукоизолированные номера с телевизором с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, а также круглосуточный снэк-бар.

В каждом номере отеля «Ibis Нижний Новгород» с элегантным деревянным полом установлен кондиционер и обустроена ванная комната с просторным душем.

В лобби отеля «Ibis Нижний Новгород» можно воспользоваться бесплатными компьютерами с доступом в интернет. Стойка регистрации открыта круглосуточно.

Нижегородский кремль находится всего в 1,5 км от отеля «Ibis Нижний Новгород». До знаменитой художественной галереи Нижнего Новгорода — менее 2 км.

Отель «Ibis» 3Отель «Ibis» 3Отель «Ibis» 3Отель «Ibis» 3Отель «Ibis» 3Отель «Ibis» 3

Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» 4

4 ночи

Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» с фитнес-центром находится в 20 минутах ходьбы от Нижегородского кремля. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi и оборудована бесплатная частная парковка.

В числе удобств всех номеров кондиционер, электрический чайник, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами и место для работы. Ванные комнаты укомплектованы феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

К услугам гостей отеля ресторан и круглосуточная стойка регистрации.

Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» 4Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» 4Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» 4Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» 4Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» 4Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» 4

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в гостинице Ibis 3* или Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4* с завтраком шведский стол
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Нижнего Новгорода и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги и экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Нижний Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Г
17 апр 2023
Всём привет! С 12 по 16 апреля у меня был тур по Нижегородской земле от т/о " Большая страна". В общем и целом впечатление от поездки хорошее, очень понравились гиды,экскурсоводы, все места, где я побывала в этот раз, были очень интересны.
Ф
12 окт 2022
Путешествовали с "Большой страной" с 5-го по 9-е октября 2022г. Наш тур назывался "Нижегородские этюды". Неожиданно для себя открыли прекрасный город с многовековой историей. Городу 800 лет. Интересные исторические события на каждом шагу. Особняки нижегородских купцов, театры, музеи, великолепный Нижегородский кремль, множество парков, монастырей…. Восторг!!! Кроме того в рамках тура мы побывали в Болдино, Дивеево, в Городце. Всё экскурсии очень понравились. Впечатления самые положительные. О каждой экскурсии можно долго рассказывать, но лучше лично проверить мои впечатления. Однозначно рекомендую тур в Нижний Новгород. И гостиница (у нас была "Ибис"), и транспорт- всё понравилось.
М
5 апр 2022
Наше 5-дневное путешествие "Нижегородские этюды" прошел, вернее, пролетел очень быстро!!! Гостиница Ibis 3*- вполне приличная гостиница,все необходимое есть. Нет холодильника, но обошлись.
Приличные завтраки, шведский стол. Расположена очень удачно. Все экскурсии прекрасно организованы. Гиды,влюбленные в свое дело и свой город!!! Марина Викторовна - нас встречала в первый обзорный день и провожала посещением Городца. Ольга Владимировна - экскурсия в Дивеево. Забота о каждом туристе - ее жизненное кредо! Если не ошибаюсь, Мария Владимировна, провела нас по главным улицам города. Болдино - конечно далековато, но хотя бы один раз в жизни побывать там, где ходил, творил Пушкин, надо!!! Столько много информации за пять дней!!!! Мы тоже влюбились в город и конечно приедем вновь!!!

Тур входит в следующие категории Нижнего Новгорода

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