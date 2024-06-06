читать дальше

как это отразилось на современном Новгороде.



Во время экскурсии можно полюбоваться самыми живописными местами и сделать столько фотопауз, сколько потребуется.



Вы ознакомитесь с территорией Неревского конца, где проживали самые богатые бояре древнего Новгорода, и увидите главные православные храмы города.



Посетите Плотницкий конец - один из пяти исторических районов Новгорода, узнаете, чем он примечателен.



С противоположного берега реки Волхов взглянете на могучие стены Новгородского кремля и купола Софийского собора.



Рассмотрите архитектурный ансамбль Ярославова дворища и полюбуетесь белоснежной аркадой гостиных рядов.



Увидите церковь Спаса Преображения на Ильине улице, Знаменский собор и Десятинный монастырь, который тесно связан с важной новгородской святыней - иконой Знамения Божьей Матери.



Все архитектурные объекты осматриваются снаружи, поездка проходит на комфортабельном автомобиле Reno Kaptur или Lada Largus