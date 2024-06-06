Автомобильная прогулка по Великому Новгороду - это уникальная возможность за короткий период увидеть максимум достопримечательностей.
Погружение в эпоху Средневековья позволит узнать, на какие кварталы делился город, кто в нём жил и
Погружение в эпоху Средневековья позволит узнать, на какие кварталы делился город, кто в нём жил и
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
- 🏰 Уникальные исторические районы
- ⛪ Главные православные храмы
- 📸 Множество фотопауз
- 🌉 Вид на Новгородский кремль с реки Волхов
Что можно увидеть
- Неревский конец
- Плотницкий конец
- Новгородский кремль
- Софийский собор
- Ярославово дворище
- Аркада гостиных рядов
- Церковь Спаса Преображения на Ильине улице
- Знаменский собор
- Десятинный монастырь
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы ознакомитесь с территорией Неревского конца, где проживали самые богатые бояре древнего Новгорода, и увидите главные православные храмы города.
- Посетите Плотницкий конец — один из пяти исторических районов Новгорода. Узнаете, чем он примечателен.
- С противоположного берега реки Волхов взглянете на могучие стены Новгородского кремля и купола Софийского собора.
- Рассмотрите архитектурный ансамбль Ярославова дворища и полюбуетесь белоснежной аркадой гостиных рядов.
- Увидите церковь Спаса Преображения на Ильине улице, Знаменский собор и Десятинный монастырь, который тесно связан с важной новгородской святыней — иконой Знамения Божьей Матери.
Организационные детали
- Все архитектурные объекты мы осматриваем снаружи.
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Reno Kaptur или Lada Largus.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Великом Новгороде
Провёл экскурсии для 1775 туристов
Дорогие путешественники, приветствую вас! Меня зовут Максим, я гид в Великом Новгороде. С радостью познакомлю вас с любимым городом и расскажу о нём множество интересных фактов.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мариа
6 июня 2024
Ощущение что есть желание поделиться огромным багажом знаний
Л
Людмила
21 мая 2024
Экскурсия очень понравилась. Профессионально, интересно. Всем рекомендую
С
Сергей
20 мая 2024
Собирались давно, наконец решились заехать "прикоснуться к истории". Для краткосрочного визита вполне достойная экскурсия, дает основные представления о городе. Кремль посетили самостоятельно.
Светлана
26 апр 2024
Спасибо Максиму за краткое ёмкое знакомство с городом. Отличный формат для пребывающих в город на короткий срок, ограничение по времени и погодные качели. Мы проехали весь город, узнали основные события, повлиявшие на историю. Подготовлена почва для более глубокого изучения города. Спасибо, рекомендуем однозначно
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