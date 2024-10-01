Великий Новгород и его окрестности на авто - это возможность оценить главные достопримечательности города и его окрестностей.
Кремль, Софийский собор 11 века и Ярославово дворище на Торговой стороне погрузят вас в атмосферу древней Руси.
Три монастыря - Варлаамо-Хутынский, Николо-Вяжищский и Свято-Юрьев - откроют свои тайны и расскажут о богатой истории. Профессиональный гид обеспечит увлекательное путешествие на комфортабельном минивэне Fiat Scudo
Кремль, Софийский собор 11 века и Ярославово дворище на Торговой стороне погрузят вас в атмосферу древней Руси.
Три монастыря - Варлаамо-Хутынский, Николо-Вяжищский и Свято-Юрьев - откроют свои тайны и расскажут о богатой истории. Профессиональный гид обеспечит увлекательное путешествие на комфортабельном минивэне Fiat Scudo
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Новгородский кремль и Софийский собор
- Ярославово дворище на Торговой стороне
- Монастыри: Варлаамо-Хутынский, Николо-Вяжищский и Свято-Юрьев
- Перынский скит на древнем урочище
Наш профессиональный гид расскажет, когда и кем были основаны эти места, какие исторические события и великие люди с ними связаны.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на минивэне Fiat Scudо
- Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — Организатор в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 23 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Алина, я представляю официальное туристическое агентство в Великом Новгороде. Мы проводим экскурсии по всем классическим маршрутам в городе и окрестностях. Ждём вас.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
1 окт 2024
Хотим сказать отдельное спасибо водителю, он спасал сложившуюся ситуацию как мог, за него можно было бы поставить оценку отдельно. Не достоверная информация на сайте. В заявленную экскурсия на 8 человек,
Алина
Ответ организатора:
Здравствуйте, спасибо за ваш отзыв. Действительно, во время этой экскурсии я находилась на больничном с пневмонией, поэтому не смогла присутствовать
Ж
Жаркова
6 сен 2024
I
Входит в следующие категории Великого Новгорода
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