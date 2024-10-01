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как оказалось не входит гид или экскурсовод, сообщили, что мы сами должны были продумать этот вопрос и посадочное место на него. Зачем писать на сайте, что экскурсия на 3 часа и подразумевает Новгородский кремль и Софийский собор, Ярославово дворище на Торговой стороне, Монастыри: Варлаамо-Хутынский, Николо-Вяжищский и Свято-Юрьев, Перынский скит на древнем урочище? Какой смысл ставить экскурсию на 17 часов с продолжительностью 3 часа? Хотя больше половины посещено не будет! Великий Новгород в экскурсию не входит, после 18 часов все места в окрестностях закрыты, за 3 часа до Николо-Вяжищтского монастыря не доехали. Посетили только два монастыря Варлаамо-Хутынский, Свято-Юрьев и Перынский скит. А так же Марина пыталась нам объяснить, что предоплату платим сайту, и им кроме оставшейся суммы должны еще какую-то сумму денег. В итоге преподнесли это так, что мы якобы по скидке поедем. Алина представитель агентства на связь так и не выходила. Если бы не эти организационные моменты, возможно эмоции от увиденной красоты были бы выше.