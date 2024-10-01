Великий Новгород и окрестности на авто

Познакомьтесь с историей Великого Новгорода и его окрестностей на индивидуальной экскурсии. Увидите кремль, Софийский собор и древние монастыри
Великий Новгород и его окрестности на авто - это возможность оценить главные достопримечательности города и его окрестностей.

Кремль, Софийский собор 11 века и Ярославово дворище на Торговой стороне погрузят вас в атмосферу древней Руси.

Три монастыря - Варлаамо-Хутынский, Николо-Вяжищский и Свято-Юрьев - откроют свои тайны и расскажут о богатой истории. Профессиональный гид обеспечит увлекательное путешествие на комфортабельном минивэне Fiat Scudo
3
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидите Новгородский кремль
  • ⛪ Посетите Софийский собор 11 века
  • 🏛️ Исследуете Ярославово дворище
  • 🕍 Откроете для себя древние монастыри
  • 🚗 Комфортное путешествие на авто
    • Великий Новгород и окрестности на авто
    Великий Новгород и окрестности на авто
    Великий Новгород и окрестности на авто
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

    Что можно увидеть

  • Новгородский кремль
  • Софийский собор
  • Ярославово дворище
  • Варлаамо-Хутынский монастырь
  • Николо-Вяжищский монастырь
  • Свято-Юрьев монастырь
  • Перынский скит

    • Описание экскурсии

    Вы увидите:

    • Новгородский кремль и Софийский собор
    • Ярославово дворище на Торговой стороне
    • Монастыри: Варлаамо-Хутынский, Николо-Вяжищский и Свято-Юрьев
    • Перынский скит на древнем урочище

    Наш профессиональный гид расскажет, когда и кем были основаны эти места, какие исторические события и великие люди с ними связаны.

    Организационные детали

    • Экскурсия проходит на минивэне Fiat Scudо
    • Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В районе кремля
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    3
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    1
    А
    1 окт 2024
    Хотим сказать отдельное спасибо водителю, он спасал сложившуюся ситуацию как мог, за него можно было бы поставить оценку отдельно. Не достоверная информация на сайте. В заявленную экскурсия на 8 человек,
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    как оказалось не входит гид или экскурсовод, сообщили, что мы сами должны были продумать этот вопрос и посадочное место на него. Зачем писать на сайте, что экскурсия на 3 часа и подразумевает Новгородский кремль и Софийский собор, Ярославово дворище на Торговой стороне, Монастыри: Варлаамо-Хутынский, Николо-Вяжищский и Свято-Юрьев, Перынский скит на древнем урочище? Какой смысл ставить экскурсию на 17 часов с продолжительностью 3 часа? Хотя больше половины посещено не будет! Великий Новгород в экскурсию не входит, после 18 часов все места в окрестностях закрыты, за 3 часа до Николо-Вяжищтского монастыря не доехали. Посетили только два монастыря Варлаамо-Хутынский, Свято-Юрьев и Перынский скит. А так же Марина пыталась нам объяснить, что предоплату платим сайту, и им кроме оставшейся суммы должны еще какую-то сумму денег. В итоге преподнесли это так, что мы якобы по скидке поедем. Алина представитель агентства на связь так и не выходила. Если бы не эти организационные моменты, возможно эмоции от увиденной красоты были бы выше.

    Алина
    Алина
    Ответ организатора:
    Здравствуйте, спасибо за ваш отзыв. Действительно, во время этой экскурсии я находилась на больничном с пневмонией, поэтому не смогла присутствовать
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    лично. По информации, полученной от организаторов, все вопросы, включая программу экскурсии, обговаривались заранее.

    В минивэне было 8 мест, которые были полностью заняты экскурсионной группой. Также заранее обсуждалось, что экскурсовод не сможет сопровождать группу в минивэне по причине ограничения мест. Понимаю, что вы хотели изменить программу и добавить посещение дополнительных монастырей, однако, это не входило в план экскурсии, и, к сожалению, мы не всегда можем удовлетворить все пожелания вне рамок программы.

    Что касается предоплаты, она была внесена на сайте Трипстер, как это предусмотрено правилами.

    Ж
    6 сен 2024
    I

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