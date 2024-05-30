Романтические экскурсии по Великому Новгороду

Найдено 4 экскурсии в категории «Романтические» в Великом Новгороде, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Водная прогулка на Ильменский закат
Мини-группа
1 час
3 отзыва
Водная прогулка на Ильменский закат в Великом Новгороде
Озеро Ильмень в Великом Новгороде - живописные берега, старинные церкви и уютные деревни. Насладитесь закатом и интересными рассказами аудиогида
Начало: Центральный причал Ярославово Дворище
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
800 за человека
Водная прогулка «Великий Новгород - Рюриково Городище» (в группе)
⛴ На теплоходе
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Водная прогулка «Великий Новгород - Рюриково Городище» (в группе)
Насладиться видами реки Волхов и сделать живописные кадры с воды
Начало: У причала Ярославово Дворище
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 100 за человека
Групповая водная прогулка по святым местам реки Волхов
⛴ На теплоходе
Мини-группа
1 час
Групповая водная прогулка по святым местам реки Волхов
Увидеть восемь церквей и храмов Великого Новгорода за 1 час
Начало: У причала Ярославово Дворище
Расписание: ежедневно в 10:30, 11:30, 12:30, 15:30, 16:30 и 17:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 100 за человека
На катамаране с капитаном - вдоль берегов Великого Новгорода
Индивидуальная
1 час
На катамаране с капитаном - вдоль берегов Великого Новгорода
Отправиться в атмосферное водное путешествие своей компанией
Начало: У центрального причала «Ярославово Дворище»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
12 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • а
    александра
    30 мая 2024
    Водная прогулка на Ильменский закат
    очень понравилась экскурсия, насладились закатом. катались действительно долго, понравилось мне и ребенку 6 лет а вот агрегаторов не люблю по прежнему, никакие детали нельзя было уточнить до экскурсии, и гид был другой, вообщн не совсем было понятно, поедем либо нет
  • К
    Карина
    24 мая 2024
    Водная прогулка на Ильменский закат
    Удобная лодка с мягкими сиденьями Хороший красивый маршрут Половина лодки закрыта плёнкой, что мешает фото и закрывает обзор. Очень не повезло с пьющий компанией, отмечающей др
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Водная прогулка на Ильменский закат
    Прекрасный сервис, можно сказать пример для других работников сферы внутреннего туризма. Новые, чистенькие, приятные кораблики. Причал - стильный, красивый, приятный
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    глазу. Все сотрудники - молодые, энергичные, опрятные и вежливые. Мы были приятно удивлены, потому что часто встречали на таких экскурсиях уровень «и так сойдет» - большой поток желающих, можно не стараться. Но здесь не смотря на высокий спрос - все сделано прекрасно. Рекомендуем бронировать заранее - на месте слишком много желающих. Рады, что купили на Трипстере, а не понадеялись взять на месте.

    Прекрасный сервис, можно сказать пример для других работников сферы внутреннего туризма. Новые, чистенькие, приятные кораблики. Причал
  • А
    Александр
    19 мая 2024
    Водная прогулка «Великий Новгород - Рюриково Городище» (в группе)
    Отличный катамаран и комфортное передвижение.
    Отличный катамаран и комфортное передвижениеОтличный катамаран и комфортное передвижениеОтличный катамаран и комфортное передвижениеОтличный катамаран и комфортное передвижениеОтличный катамаран и комфортное передвижениеОтличный катамаран и комфортное передвижениеОтличный катамаран и комфортное передвижениеОтличный катамаран и комфортное передвижение

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Водная прогулка на Ильменский закат
  2. Водная прогулка «Великий Новгород - Рюриково Городище» (в группе)
  3. Групповая водная прогулка по святым местам реки Волхов
  4. На катамаране с капитаном - вдоль берегов Великого Новгорода
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Романтические" можно забронировать 4 экскурсии от 800 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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