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Водная прогулка до монастыря займёт около 40 минут.



За это время вы послушаете аудиогид и оцените виды с воды на такие достопримечательности, как церковь Бориса и Глеба в Плотниках, церковь Иоанна Богослова на Витке, Антониев монастырь и другие. Прибыв к Варлаамо-Хутынскому монастырю, вы высадитесь и сможете гулять по нему больше часа. После чего отправитесь в обратный путь на катамаране.