Водная прогулка до монастыря займёт около 40 минут.
За это время вы послушаете аудиогид и оцените виды с воды на такие достопримечательности, как церковь Бориса и Глеба в Плотниках, церковь Иоанна Богослова на Витке, Антониев монастырь и другие. Прибыв к Варлаамо-Хутынскому монастырю, вы высадитесь и сможете гулять по нему больше часа. После чего отправитесь в обратный путь на катамаране.
За это время вы послушаете аудиогид и оцените виды с воды на такие достопримечательности, как церковь Бориса и Глеба в Плотниках, церковь Иоанна Богослова на Витке, Антониев монастырь и другие. Прибыв к Варлаамо-Хутынскому монастырю, вы высадитесь и сможете гулять по нему больше часа. После чего отправитесь в обратный путь на катамаране.
Описание экскурсии
Варлаамо-Хутынский монастырь основан в 1192 году преподобным Варлаамом Хутынским. В Спасо-Преображенском соборе при монастыре хранятся его мощи, а также прах русского поэта Гавриила Романовича Державина и его супруги Дарьи. Вы услышите историю этой обители и по пути увидите следующие места:
- Церковь Бориса и Глеба в Плотниках
- Церковь Иоанна Богослова на Витке
- Церковь Петра и Павла в Кожевниках
- Зверин монастырь
- Антониев монастырь
- Церковь Успения Божьей Матери в Колмово
- Деревяницкий монастырь
- Церковь Святого Никиты
Организационные детали
- Путешествие пройдёт на экскурсионно-прогулочном катамаране с комфортабельным салоном, системой мультимедиа, зарядками для телефона
- Экскурсия проходит с аудиогидом на русском языке
- За дополнительную плату можно приобрести плед, дождевик, путеводитель, сувенирную продукцию, кофе или прохладительные напитки
- Прогулка может быть отменена из-за неблагоприятных погодных условий
- С вами будет опытный капитан
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый (10+)
|3200 ₽
|Детский (до 10 лет)
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Причале «Ярославово дворище»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 2844 туристов
Предлагаем увлекательные экскурсии по реке Волхов и озеру Ильмень. Благодаря организованной водной маршрутной сети у вас есть возможность по достоинству оценить разнообразие направлений одного из древнейших городов России.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Приятно провели время, спокойно и удобно добрались на катере до монастыря, вокруг столько красивых видов, большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Поездка была просто замечательной, погода в самый раз, а пейзажи поражали своей красотой! Большое спасибо тем, кто всё это устроил!
Вам был полезен этот отзыв?
Прогулка на катамаране по Волхову до монастыря и обратно под аудиогид. Час свободного времени в монастыре. Мне понравилось.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
М
Поездка была просто замечательная, погода радовала все время, а виды — невероятно красивые! Огромное спасибо тем, кто всё устроил!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Весьма классно получилось 👍 На катере удобно доплыли до монастыря, вокруг красивые виды, спасибо за такой день!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Великого Новгорода
Похожие экскурсии на «Экскурсия «Варлаамо - Хутынский монастырь»»
Индивидуальная
до 4 чел.
Древние храмы Новгородчины на авто
Варлаамо-Хутынский монастырь, Рюриково городище и церкви 12-14 веков с профессиональным гидом
Завтра в 09:00
28 июн в 09:00
7600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Музей «Витославлицы» и Свято-Юрьев монастырь
Оценить деревянное зодчество и увидеть первую православную обитель Новгородской земли
Начало: На Сенной пл
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9700 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Хутынский и Юрьев монастыри - древние святыни Великого Новгорода (на вашем авто)
Погрузитесь в историю Древней Руси, посетив Хутынский и Юрьев монастыри. Ощутите благодатную атмосферу и узнайте об их значимости
Начало: На Сенной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Старинные монастыри под Великим Новгородом (на вашем авто)
Исследуйте вековые святыни Великого Новгорода, посетив Хутынскую и Николо-Вяжищскую обители. Уникальный шанс прикоснуться к истории
Начало: Сенная площадь
Завтра в 09:30
28 июн в 09:30
9200 ₽ за всё до 5 чел.
3200 ₽ за человека