Калейдоскоп - это не просто игрушка, а произведение искусства.
На мастер-классе в Великом Новгороде, который проводит известный мастер Сергей Яковлев, участники смогут создать свой уникальный калейдоскоп.
В мастерской оживают калейдоскопы самых разных форм и стилей: от миниатюрных до крупных, от классических до стимпанк.
Каждый участник узнает о различных типах калейдоскопов и создаст собственный шедевр, который может стать частью семейной коллекции или подарком
На мастер-классе в Великом Новгороде, который проводит известный мастер Сергей Яковлев, участники смогут создать свой уникальный калейдоскоп.
В мастерской оживают калейдоскопы самых разных форм и стилей: от миниатюрных до крупных, от классических до стимпанк.
Каждый участник узнает о различных типах калейдоскопов и создаст собственный шедевр, который может стать частью семейной коллекции или подарком
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Уникальный опыт создания калейдоскопа
- 👨🏫 Общение с мастером Сергеем Яковлевым
- 👪 Подходит для семей с детьми
- 💑 Идеально для романтического свидания
- 🧳 Интересно для опытных путешественников
Что можно увидеть
- Мастерская калейдоскопов
Описание мастер-класса
- В мастерской калейдоскопов вы познакомитесь с профессиональным калейдоскопистом Сергеем Яковлевым
- Под его рукой для вас оживут калейдоскопы размером с ладошку и подзорную трубу, приборы из борщевика и стимпанк-железа, устройства для вип-персон и ребятишек
- Вы узнаете, что такое витражный и объектный, насыпной и масляный калейдоскопы
- Заглянете в трубку и пропадёте в эмоциях от геометрии бликов и огней
- Вы не просто увидите компоненты и механизмы приборов, но и сами соберёте чудо инженерной мысли с неповторимым орнаментом в линзе
- А потом решите, пополнит ли ваша поделка семейную коллекцию или станет необычным handmade-подарком для близких
Кому понравится мастер-класс
Визит в мастерскую калейдоскопов будет интересен:
- тем, кто любит мастер-классы и общение с носителем уникального знания
- семьям с маленькими детьми — можно сделать один калейдоскоп на двоих
- влюблённым парам — мастер-класс может стать отличным вариантом свидания, а калейдоскоп — первым совместным имуществом
- опытным путешественникам — это ново и небанально
Организационные детали
- Несовершеннолетние гости принимаются на мастер-класс только в сопровождении взрослого. Сопровождающий может взять билет по тарифу «только экскурсия» или полный и изготовить свой калейдоскоп
- Мастер примет гостей в мастерской или, если группа большая, на дружественной площадке неподалёку
- Можем провести мастер-класс только для вашей компании. Обсудим подробности в переписке
в будние дни в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, в субботу в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00, в воскресенье в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3200 ₽
|тариф "только экскурсия" (без изготовления калейдоскопа)
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе проспекта Мира
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, в субботу в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00, в воскресенье в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Провели экскурсии для 1642 туристов
Меня зовут Елена, я хозяйка единственного на планете частного семейного Музея каменных жерновов. Кандидат наук и мама троих детей. Ещё интереснее наш рыжебородый мельник Владимир — самый знаменитый блогер Новгородчины и знаток ЖКХ. Байки и правду о быте предков и хлебе мы рассказываем веселее всех. В нашей команде ещё мастер калейдоскопов и знаток Рюрика. Ждём вас!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Софья
17 фев 2025
Если вы хотите действительно что-то необычное и неизбитое, то это для вас!!!! Получили колоссальное удовольствие от экскурский и общения с творческим и влюбленным в своё ремесло человеком!!!! Дети заразились процессом, а взрослые открыли для себя новый вид искусства! Буквально новый мир!!!! Спасибо огромное!!! Процветания и новых творческих свершений!!!!
Н
Наталья
10 янв 2025
Мастер-класс однозначно рекомендую! Нам очень понравилось, особенно дочери! Я раньше думала, что калейдоскоп - это только детская игрушка. Оказалось, что это целый мир, который нам открыл единственный в России мастер-калейдоскопист Сергей. Он очень интересный рассказчик и неповторимый мастер своего дела. Спасибо за интересно проведанное время.
В
Вера
7 янв 2025
Очень информативный и увлекательный мастер-класс. Всегда интересно пообщаться с талантливым и незаурядным человеком!
Е
Елена
6 янв 2025
Настоящая сага о творчестве, любимом деле. Маэстро, пассионарий, энтузиаст - Сергей Яковлев - позволил нам прикоснуться к творениям на стыке науки и искусства, творчества и глубокого знания. Большое спасибо!
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