Калейдоскоп своими руками: мастер-класс в Великом Новгороде

Вас ждёт уникальный опыт создания калейдоскопа под руководством мастера Сергея Яковлева. Подарите себе и близким незабываемые эмоции
Калейдоскоп - это не просто игрушка, а произведение искусства.

На мастер-классе в Великом Новгороде, который проводит известный мастер Сергей Яковлев, участники смогут создать свой уникальный калейдоскоп.

В мастерской оживают калейдоскопы самых разных форм и стилей: от миниатюрных до крупных, от классических до стимпанк.

Каждый участник узнает о различных типах калейдоскопов и создаст собственный шедевр, который может стать частью семейной коллекции или подарком
5
4 отзыва

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🎨 Уникальный опыт создания калейдоскопа
  • 👨‍🏫 Общение с мастером Сергеем Яковлевым
  • 👪 Подходит для семей с детьми
  • 💑 Идеально для романтического свидания
  • 🧳 Интересно для опытных путешественников
Калейдоскоп своими руками: мастер-класс в Великом Новгороде
Калейдоскоп своими руками: мастер-класс в Великом Новгороде
Калейдоскоп своими руками: мастер-класс в Великом Новгороде
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00

Что можно увидеть

  • Мастерская калейдоскопов

Описание мастер-класса

  • В мастерской калейдоскопов вы познакомитесь с профессиональным калейдоскопистом Сергеем Яковлевым
  • Под его рукой для вас оживут калейдоскопы размером с ладошку и подзорную трубу, приборы из борщевика и стимпанк-железа, устройства для вип-персон и ребятишек
  • Вы узнаете, что такое витражный и объектный, насыпной и масляный калейдоскопы
  • Заглянете в трубку и пропадёте в эмоциях от геометрии бликов и огней
  • Вы не просто увидите компоненты и механизмы приборов, но и сами соберёте чудо инженерной мысли с неповторимым орнаментом в линзе
  • А потом решите, пополнит ли ваша поделка семейную коллекцию или станет необычным handmade-подарком для близких

Кому понравится мастер-класс

Визит в мастерскую калейдоскопов будет интересен:

  • тем, кто любит мастер-классы и общение с носителем уникального знания
  • семьям с маленькими детьми — можно сделать один калейдоскоп на двоих
  • влюблённым парам — мастер-класс может стать отличным вариантом свидания, а калейдоскоп — первым совместным имуществом
  • опытным путешественникам — это ново и небанально

Организационные детали

  • Несовершеннолетние гости принимаются на мастер-класс только в сопровождении взрослого. Сопровождающий может взять билет по тарифу «только экскурсия» или полный и изготовить свой калейдоскоп
  • Мастер примет гостей в мастерской или, если группа большая, на дружественной площадке неподалёку
  • Можем провести мастер-класс только для вашей компании. Обсудим подробности в переписке
Остались вопросы?

в будние дни в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, в субботу в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00, в воскресенье в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный3200 ₽
тариф "только экскурсия" (без изготовления калейдоскопа)1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе проспекта Мира
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, в субботу в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00, в воскресенье в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
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1
Софья
17 фев 2025
Если вы хотите действительно что-то необычное и неизбитое, то это для вас!!!! Получили колоссальное удовольствие от экскурский и общения с творческим и влюбленным в своё ремесло человеком!!!! Дети заразились процессом, а взрослые открыли для себя новый вид искусства! Буквально новый мир!!!! Спасибо огромное!!! Процветания и новых творческих свершений!!!!
Если вы хотите действительно что-то необычное и неизбитое, то это для вас!!!! Получили колоссальное удовольствие отЕсли вы хотите действительно что-то необычное и неизбитое, то это для вас!!!! Получили колоссальное удовольствие от
Н
10 янв 2025
Мастер-класс однозначно рекомендую! Нам очень понравилось, особенно дочери! Я раньше думала, что калейдоскоп - это только детская игрушка. Оказалось, что это целый мир, который нам открыл единственный в России мастер-калейдоскопист Сергей. Он очень интересный рассказчик и неповторимый мастер своего дела. Спасибо за интересно проведанное время.
В
7 янв 2025
Очень информативный и увлекательный мастер-класс. Всегда интересно пообщаться с талантливым и незаурядным человеком!
Е
6 янв 2025
Настоящая сага о творчестве, любимом деле. Маэстро, пассионарий, энтузиаст - Сергей Яковлев - позволил нам прикоснуться к творениям на стыке науки и искусства, творчества и глубокого знания. Большое спасибо!

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