Когда: в будние дни в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, в субботу в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00, в воскресенье в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00

Экскурсия длится около 2 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала