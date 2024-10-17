И Ирина Очень понравился мастер-класс. Анастасия так понятно и доступно обьяснила нам задание и помогала по мере выполнения. Процесс очень интересный, завораживающий, особенно когда видишь что получается. Напоила нас вкусным чаем с батончиками, выполненными своими руками и печеньем. Время пролетело незаметно и плодотворно, в итоге получили свои шоколадные творения. Всем советую побывать на этом мастер- классе. Получите истинное удовольствие!

Ю Юлия Были всей семьей в Великом Новгороде на мастер-классе "Шоколадная картина". Отлична идея - рассказать, как делают шоколад и самим сделать шоколад ручной работы. Всем очень понравилось. Анастасия прекрасно всё рассказала. А какие вкусные получились шоколадки без сахара и аллергенов!!! В теплой атмосфере прошло чаепитие. В следующую поездку обязательно посетим мастер-класс по изготовлению шоколадных батончиков.

Анастасия Ходили с сыном 15 лет, нам очень понравилось. Девочки прекрасно все объясняют, получились замечательные наборчики шоколадок. Нас напоили чаем с разными полезными вкусняшками. Мы в восторге!!! Спасибо Вам!!!