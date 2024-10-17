Мастер-класс «Шоколадная картина»

Погрузитесь в мир творчества и шоколада! Создайте уникальную картину из натуральных ингредиентов. Подходит для детей и взрослых всех возрастов
Уникальный мастер-класс, где каждый участник сможет создать свою шоколадную картину из натуральных ингредиентов.

Ремесленный шоколад без сахара и глютена, натуральные красители и возможность почувствовать себя настоящим художником.

Участники узнают о различиях ремесленного и промышленного шоколада, научатся темперировать и украшать свои творения. В завершение чаепитие с полезными сладостями. Отличный выбор для семейного отдыха и творческого досуга
5
4 отзыва

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🎨 Создание уникальной шоколадной картины
  • 🍫 Использование натуральных ингредиентов
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🧑‍🎨 Ощущение себя художником
  • ☕ Чаепитие с полезными сладостями
Мастер-класс «Шоколадная картина»
Мастер-класс «Шоколадная картина»
Мастер-класс «Шоколадная картина»
Ближайшие даты:
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янв
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Мастерская шоколада

Описание мастер-класса

На мастер-классе вы:

  • Узнаете всё о какао и настоящем шоколаде, и, конечно, попробуете его.
  • Выясните, чем отличается ремесленный шоколад от промышленного (не только способом производства!).
  • Перевоплотитесь в художников и раскрасите выбранную форму натуральными природными красителями.
  • Зальёте форму вкуснейшим шоколадом без белого сахара и лактозы.
  • Украсите работу различными вкусными добавками.
  • Пока шоколад будет стабилизироваться, выпьете ароматный чай с полезными сладостями.
  • Оформите коробку под своё творение и упакуете его.

Для росписи шоколада мы будет использовать исключительно натуральные красители, которые можно есть:

  • Белый — кокосовое молоко.
  • Жёлтый — куркумин.
  • Красный — сок свеклы.
  • Чёрный — бамбуковый уголь.
  • Зелёный — сок ячменя.
  • Синий — матча.

Организационные детали

  • В стоимость программы включены мастер-класс и чаепитие.
  • Дети от 6 лет справятся с работой самостоятельно. Малыши 3–5 лет будут помогать своему сопровождающему, отдельный билет для них не нужен.
  • Возможно провести экскурсию для группы 4-15 человек за доплату — 1450 руб. /чел.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
И
17 окт 2024
Очень понравился мастер-класс. Анастасия так понятно и доступно обьяснила нам задание и помогала по мере выполнения. Процесс очень интересный, завораживающий, особенно когда видишь что получается. Напоила нас вкусным чаем с батончиками, выполненными своими руками и печеньем. Время пролетело незаметно и плодотворно, в итоге получили свои шоколадные творения. Всем советую побывать на этом мастер- классе. Получите истинное удовольствие!
Очень понравился мастер-класс. Анастасия так понятно и доступно обьяснила нам задание и помогала по мере выполнения.Очень понравился мастер-класс. Анастасия так понятно и доступно обьяснила нам задание и помогала по мере выполнения.Очень понравился мастер-класс. Анастасия так понятно и доступно обьяснила нам задание и помогала по мере выполнения.Очень понравился мастер-класс. Анастасия так понятно и доступно обьяснила нам задание и помогала по мере выполнения.Очень понравился мастер-класс. Анастасия так понятно и доступно обьяснила нам задание и помогала по мере выполнения.Очень понравился мастер-класс. Анастасия так понятно и доступно обьяснила нам задание и помогала по мере выполнения.Очень понравился мастер-класс. Анастасия так понятно и доступно обьяснила нам задание и помогала по мере выполнения.Очень понравился мастер-класс. Анастасия так понятно и доступно обьяснила нам задание и помогала по мере выполнения.Очень понравился мастер-класс. Анастасия так понятно и доступно обьяснила нам задание и помогала по мере выполнения.Очень понравился мастер-класс. Анастасия так понятно и доступно обьяснила нам задание и помогала по мере выполнения.
Ю
4 авг 2024
Были всей семьей в Великом Новгороде на мастер-классе "Шоколадная картина". Отлична идея - рассказать, как делают шоколад и самим сделать шоколад ручной работы. Всем очень понравилось. Анастасия прекрасно всё рассказала. А какие вкусные получились шоколадки без сахара и аллергенов!!! В теплой атмосфере прошло чаепитие. В следующую поездку обязательно посетим мастер-класс по изготовлению шоколадных батончиков.
Анастасия
1 мая 2024
Ходили с сыном 15 лет, нам очень понравилось. Девочки прекрасно все объясняют, получились замечательные наборчики шоколадок. Нас напоили чаем с разными полезными вкусняшками. Мы в восторге!!! Спасибо Вам!!!
И
4 апр 2024
Очень понравился мастеркласс, много интересной информации про шоколад, в производстве шоколада не используется белый сахар. Можно выбрать для мастеркласс сливочный или горький шоколад. Натуральные красители на какао масле. Очень интересно и полезно.
Очень понравился мастеркласс, много интересной информации про шоколад, в производстве шоколада не используется белый сахар. Можно

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