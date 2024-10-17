Уникальный мастер-класс, где каждый участник сможет создать свою шоколадную картину из натуральных ингредиентов.
Ремесленный шоколад без сахара и глютена, натуральные красители и возможность почувствовать себя настоящим художником.
Участники узнают о различиях ремесленного и промышленного шоколада, научатся темперировать и украшать свои творения. В завершение чаепитие с полезными сладостями. Отличный выбор для семейного отдыха и творческого досуга
Ремесленный шоколад без сахара и глютена, натуральные красители и возможность почувствовать себя настоящим художником.
Участники узнают о различиях ремесленного и промышленного шоколада, научатся темперировать и украшать свои творения. В завершение чаепитие с полезными сладостями. Отличный выбор для семейного отдыха и творческого досуга
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Создание уникальной шоколадной картины
- 🍫 Использование натуральных ингредиентов
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🧑🎨 Ощущение себя художником
- ☕ Чаепитие с полезными сладостями
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Мастерская шоколада
Описание мастер-класса
На мастер-классе вы:
- Узнаете всё о какао и настоящем шоколаде, и, конечно, попробуете его.
- Выясните, чем отличается ремесленный шоколад от промышленного (не только способом производства!).
- Перевоплотитесь в художников и раскрасите выбранную форму натуральными природными красителями.
- Зальёте форму вкуснейшим шоколадом без белого сахара и лактозы.
- Украсите работу различными вкусными добавками.
- Пока шоколад будет стабилизироваться, выпьете ароматный чай с полезными сладостями.
- Оформите коробку под своё творение и упакуете его.
Для росписи шоколада мы будет использовать исключительно натуральные красители, которые можно есть:
- Белый — кокосовое молоко.
- Жёлтый — куркумин.
- Красный — сок свеклы.
- Чёрный — бамбуковый уголь.
- Зелёный — сок ячменя.
- Синий — матча.
Организационные детали
- В стоимость программы включены мастер-класс и чаепитие.
- Дети от 6 лет справятся с работой самостоятельно. Малыши 3–5 лет будут помогать своему сопровождающему, отдельный билет для них не нужен.
- Возможно провести экскурсию для группы 4-15 человек за доплату — 1450 руб. /чел.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 149 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я представляю первую и единственную мастерскую полезных сладостей в Великом Новгороде. В наших продуктах вы не найдёте ни грамма белого сахара, красителей, ароматизаторов и прочей химии. Приглашаю вас на уютные шоколадные мастер-классы.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
17 окт 2024
Очень понравился мастер-класс. Анастасия так понятно и доступно обьяснила нам задание и помогала по мере выполнения. Процесс очень интересный, завораживающий, особенно когда видишь что получается. Напоила нас вкусным чаем с батончиками, выполненными своими руками и печеньем. Время пролетело незаметно и плодотворно, в итоге получили свои шоколадные творения. Всем советую побывать на этом мастер- классе. Получите истинное удовольствие!
Ю
Юлия
4 авг 2024
Были всей семьей в Великом Новгороде на мастер-классе "Шоколадная картина". Отлична идея - рассказать, как делают шоколад и самим сделать шоколад ручной работы. Всем очень понравилось. Анастасия прекрасно всё рассказала. А какие вкусные получились шоколадки без сахара и аллергенов!!! В теплой атмосфере прошло чаепитие. В следующую поездку обязательно посетим мастер-класс по изготовлению шоколадных батончиков.
Анастасия
1 мая 2024
Ходили с сыном 15 лет, нам очень понравилось. Девочки прекрасно все объясняют, получились замечательные наборчики шоколадок. Нас напоили чаем с разными полезными вкусняшками. Мы в восторге!!! Спасибо Вам!!!
И
Ирина
4 апр 2024
Очень понравился мастеркласс, много интересной информации про шоколад, в производстве шоколада не используется белый сахар. Можно выбрать для мастеркласс сливочный или горький шоколад. Натуральные красители на какао масле. Очень интересно и полезно.
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