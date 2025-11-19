Лепка - это не просто ремесло, а настоящее искусство, существующее веками. В частном музее лепки в Великом Новгороде представлено множество экспонатов, собранных за 15 лет. Здесь можно увидеть работы мастеров

из разных уголков России, включая героев сказок и мультфильмов. Особое внимание привлекает мастер-класс по лепке из полимерной глины, где каждый сможет создать свой сувенир. Это увлекательное занятие понравится как детям, так и взрослым, ведь каждый найдет что-то по душе

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Экскурсия проходит в помещении, поэтому лучше всего подходит для посещения в холодные месяцы с ноября по март, когда погода не всегда благоприятствует прогулкам на свежем воздухе. В это время можно насладиться уютной атмосферой музея. В апреле и октябре также комфортно посетить мероприятие, так как поток туристов снижается. В летние месяцы, с июня по август, несмотря на жару, экскурсия остается доступной и интересной.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.