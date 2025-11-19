Лепка - это не просто ремесло, а настоящее искусство, существующее веками. В частном музее лепки в Великом Новгороде представлено множество экспонатов, собранных за 15 лет. Здесь можно увидеть работы мастеров
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальный музей лепки
- 🧑🎨 Мастер-класс по лепке
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🖼️ Экспонаты из разных городов
- 🎁 Создание сувенира своими руками
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Экскурсия проходит в помещении, поэтому лучше всего подходит для посещения в холодные месяцы с ноября по март, когда погода не всегда благоприятствует прогулкам на свежем воздухе. В это время можно насладиться уютной атмосферой музея. В апреле и октябре также комфортно посетить мероприятие, так как поток туристов снижается. В летние месяцы, с июня по август, несмотря на жару, экскурсия остается доступной и интересной.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Музей лепки
Описание экскурсии
- Основатель музея расскажет об истории лепки, материалах и тенденциях развития. И конечно, покажет самые интересные экспонаты — на выставке представлены работы мастеров из разных городов России.
- Вы увидите героев сказок, мультфильмов и игр, различных животных и птиц, свадебные фигурки и аксессуары, и даже статуэтку президента РФ. И не только!
- А ещё вас ждёт мастер-класс по лепке из застывающей полимерной глины — вы сможете своими руками создать небольшой сувенир на память.
Организационные детали
- Мастер-класс включён в стоимость.
- Экскурсия будет интересна как детям, так и взрослым — мы уверены, что каждый найдёт на выставке своего любимого персонажа!
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Псковской улице
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Провели экскурсии для 70 туристов
Мы — команда творческого центра. С конца 2010-х годов работаем с детьми и взрослыми. Будем рады встрече с вами!
