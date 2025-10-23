В Великом Новгороде на мастер-классе «Шоколадный сувенир» участники смогут создать уникальный сувенир из белого шоколада.В уютной мастерской с видом на Кремль и Софийский собор, гости узнают о какао и полезных

сладостях, научатся темперировать шоколад и работать с шокотрансферной бумагой. В перерыве предусмотрено чаепитие, а в конце - упаковка шедевра в красивую коробочку. Дети от 5 лет справятся самостоятельно, малыши до 5 лет помогут взрослым

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Мастер-класс проводится в помещении, поэтому идеально подходит для посещения в холодные месяцы: с ноября по март. В это время можно насладиться уютной атмосферой и избежать зимней стужи. В апреле и октябре также приятно посетить мастерскую, когда погода ещё прохладная, но уже более комфортная. В остальные месяцы, особенно летом, можно совместить участие с прогулками по городу.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.