В Великом Новгороде на мастер-классе «Шоколадный сувенир» участники смогут создать уникальный сувенир из белого шоколада.
В уютной мастерской с видом на Кремль и Софийский собор, гости узнают о какао и полезных
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍫 Создание уникального сувенира
- 🧑🍳 Обучение темперированию шоколада
- 🎨 Работа с шокотрансферной бумагой
- 🏰 Вид на Кремль и Софийский собор
- ☕ Чаепитие со сладостями
Лучшее время для посещения
Мастер-класс проводится в помещении, поэтому идеально подходит для посещения в холодные месяцы: с ноября по март. В это время можно насладиться уютной атмосферой и избежать зимней стужи. В апреле и октябре также приятно посетить мастерскую, когда погода ещё прохладная, но уже более комфортная. В остальные месяцы, особенно летом, можно совместить участие с прогулками по городу.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Кремль
- Софийский собор
Описание мастер-класса
- Вы узнаете всё о какао, шоколаде и полезных сладостях без белого сахара.
- Научитесь темперировать белый шоколад.
- Поработаете с шокотрансферной бумагой.
- Создадите свой шедевр и красиво его оформите.
- Просто чудесно проведёте время в уютной обстановке, где можно пообщаться на любые темы.
Организационные детали
- Чаепитие входит в стоимость мастер-класса.
- Дети от 5 лет справятся с работой самостоятельно.
- Малыши до 5 лет будут помогать своему сопровождающему, отдельный билет для них не нужен.
ежедневно в 12:00, 14:30 и 17:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 14:30 и 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Провели экскурсии для 304 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я представляю первую и единственную мастерскую полезных сладостей в Великом Новгороде. В наших продуктах вы не найдёте ни грамма белого сахара, красителей, ароматизаторов и прочей химии. Приглашаю вас на уютные шоколадные мастер-классы.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
23 окт 2025
В восторге от мастер-класса. Рекомендую и детям и взрослым.
А
Анастасия
20 авг 2025
прекрасный мастер-класс! организатор Татьяна все подробно и четко рассказала. чаепитие было с вкуснейшими сладостями без сахара! атмосфера уютная, комфортная, как сами организаторы) спасибо!
Л
Лариса
7 июл 2025
Очень понравился мастер-класс,,Шоколадный сувенир,,. Нам рассказали как делается шоколад. Своими руками сделали шоколадный сувенир и пока он застывал, мы пили чай с вкусняшками. Очень рекомендую такой мастер-класс. Также будет интересно детям сделать своими руками сувенир.
елена
19 июн 2025
Нам провели мастер-класс по теме Шоколадный сувенир. Отличная подача материала, все подробно объяснили, показали и рассказали. Было интересно и увлекательно. Потом пили чай с их продукцией. Очень рекомендую приобрести таёжный чай. Есть в составе как черного,так и зелёного чая. Очень вкусненько
Н
Николай
3 мая 2025
Чудесное место, если любите сладкое и мастер-классы.
И еще угощают вкусным чаем 😊
Входит в следующие категории Великого Новгорода
