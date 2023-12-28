На экскурсионном такси - к Достоевскому в Старую Руссу

Аудиоэкскурсия в Великом Новгороде

Путешествие по жизненному и творческому пути писателя в компании аудиогида

Мы отправляемся в Старую Руссу — город, который стал для Фёдора Михайловича местом покоя. А в творческом плане — местом создания его последнего романа «Братья Карамазовы». Писатель в нём стремился «выговориться весь». На пути в Руссу вы послушаете аудиоповесть «Достоевский. Дороги… к бессмертию», а в городе прогуляетесь по знаковым местам в сопровождении аудиогида.
На экскурсионном такси - к Достоевскому в Старую Руссу
На экскурсионном такси - к Достоевскому в Старую Руссу
На экскурсионном такси - к Достоевскому в Старую Руссу
На экскурсионном такси - к Достоевскому в Старую Руссу
На экскурсионном такси - к Достоевскому в Старую Руссу
На экскурсионном такси - к Достоевскому в Старую Руссу
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Описание

Что вас ожидает

Путь в Старую Руссу

Дорога из Великого Новгорода в Старую Руссу займёт примерно 1,5 часа. Особенной поездку сделает наша авторская аудиоповесть «Достоевский. Дороги… к бессмертию» в исполнении актёров Новгородского театра драмы.

Вы:

  • услышите увлекательный рассказ о жизненном пути и этапах творчества Достоевского
  • попробуете постичь истоки его гения
  • поймёте, почему сегодня произведения Фёдора Михайловича не менее актуальны, чем полтора столетия назад

По местам Достоевского

В Старой Руссе вы увидите знаковые места, связанные с семьёй Достоевского и его последним крупным произведением — романом «Братья Карамазовы». Среди них:

  • Дом-музей Достоевского
  • Дом Грушеньки
  • Музей романа «Братья Карамазовы»
  • Соборная площадь и Водонапорная башня
  • Церковь Георгия Победоносца
  • Церковь Мины Великомученика

Всю информацию вы прослушаете с помощью аудиогида с записью авторской экскурсии «Русса глазами Анны Григорьевны». Продолжительность — 2 часа.

Затем у вас будет 2 часа свободного времени для прогулки по городу, обеда, покупки сувениров.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия будет интересна детям от 10-12 лет

В стоимость входят:

  • трансфер комфорт-класса на автомобиле Renault Grand Scenic из
    Великого Новгорода и обратно
  • сопровождение гида-водителя
  • авторская аудиоповесть «Достоевский. Дороги… к бессмертию» (60 мин.)
  • пешеходная экскурсия с аудиогидом «Русса глазами Анны Григорьевны» (120 мин.)

Дополнительные расходы (по желанию): обед в кафе, сувениры

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от указанного вами адреса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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