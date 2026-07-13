Экскурсия на такси из Великого Новгорода в Старую Руссу предлагает уникальную возможность познакомиться с жизнью и творчеством Фёдора Достоевского.



В дороге вас ждет аудиоповесть, раскрывающая тайны его гения, а в Старой Руссе - посещение знаковых мест, связанных с его последним романом.



Аудиогид поможет глубже понять произведения писателя, а свободное время позволит насладиться атмосферой города. Подходит для семей с детьми и любителей литературы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время можно насладиться зеленью и приятной атмосферой города. В октябре и ноябре, а также в апреле, возможны дожди, но это не помешает насладиться аудиогидом и музеями. Зимой, с декабря по март, можно ощутить зимнюю атмосферу Руссы, но стоит быть готовым к холодам и снегу.

Сейчас август — это идеальное время.