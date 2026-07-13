Экскурсия на такси из Великого Новгорода в Старую Руссу предлагает уникальную возможность познакомиться с жизнью и творчеством Фёдора Достоевского.
В дороге вас ждет аудиоповесть, раскрывающая тайны его гения, а в Старой Руссе - посещение знаковых мест, связанных с его последним романом.
Аудиогид поможет глубже понять произведения писателя, а свободное время позволит насладиться атмосферой города. Подходит для семей с детьми и любителей литературы
В дороге вас ждет аудиоповесть, раскрывающая тайны его гения, а в Старой Руссе - посещение знаковых мест, связанных с его последним романом.
Аудиогид поможет глубже понять произведения писателя, а свободное время позволит насладиться атмосферой города. Подходит для семей с детьми и любителей литературы
5 причин купить эту экскурсию
- 🎧 Аудиоповесть о Достоевском
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🏛 Знаковые места Достоевского
- 🕰 Свободное время в Руссе
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время можно насладиться зеленью и приятной атмосферой города. В октябре и ноябре, а также в апреле, возможны дожди, но это не помешает насладиться аудиогидом и музеями. Зимой, с декабря по март, можно ощутить зимнюю атмосферу Руссы, но стоит быть готовым к холодам и снегу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дом-музей Достоевского
- Дом Грушеньки
- Музей романа «Братья Карамазовы»
- Соборная площадь
- Водонапорная башня
- Церковь Георгия Победоносца
- Церковь Мины Великомученика
Описание экскурсии
Путь в Старую Руссу
Дорога из Великого Новгорода в Старую Руссу займёт примерно 1,5 часа. Особенной поездку сделает наша авторская аудиоповесть «Достоевский. Дороги… к бессмертию» в исполнении актёров Новгородского театра драмы.
Вы:
- услышите увлекательный рассказ о жизненном пути и этапах творчества Достоевского
- попробуете постичь истоки его гения
- поймёте, почему сегодня произведения Фёдора Михайловича не менее актуальны, чем полтора столетия назад
По местам Достоевского
В Старой Руссе вы увидите знаковые места, связанные с семьёй Достоевского и его последним крупным произведением — романом «Братья Карамазовы». Среди них:
- Дом-музей Достоевского
- Дом Грушеньки
- Музей романа «Братья Карамазовы»
- Соборная площадь и Водонапорная башня
- Церковь Георгия Победоносца
- Церковь Мины Великомученика
Всю информацию вы прослушаете с помощью аудиогида с записью авторской экскурсии «Русса глазами Анны Григорьевны». Продолжительность — 2 часа.
Затем у вас будет свободное время для посещения музеев Старой Руссы (аудиогид включён в стоимость), прогулки по городу, обеда и покупки сувениров.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна детям от 10-12 лет
- В некоторые дни возможно посещение только одного из музеев, посвященных творчеству Ф. М. Достоевского
- Дом-музей писателя не работает по понедельникам и в последний четверг месяца. Музей романа «Братья Карамазовы» — по вторникам и в последнюю среда месяца.
- Входные билеты в музеи приобретаются самостоятельно
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
В стоимость входят:
- трансфер комфорт-класса на автомобиле Renault Grand Scenic из Великого Новгорода и обратно
- сопровождение гида-водителя
- авторская аудиоповесть «Достоевский. Дороги… к бессмертию» (60 мин.)
- пешеходная экскурсия с аудиогидом «Русса глазами Анны Григорьевны» (120 мин.)
Дополнительные расходы (по желанию): обед в кафе, сувениры
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От указанного вами адреса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 7 часов 20 минут
Провели экскурсии для 72 туристов
С 2010 года я и мои коллеги принимаем на Новгородчине российских и иностранных путешественников, обеспечивая комфортные и безопасные трансферы из Москвы, Санкт-Петербурга, от «Сапсана». Наша новая услуга — в формате экскурсионного такси — создана по запросам самих гостей и позволяет отправиться в поездку, не дожидаясь сборных групп, получить максимум информации и впечатлений, не переплачивая за сопровождение гида.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
ДЛя понимания что такое экскурсионное такси- вас везут в Старую Руссу, по пути заязжая на прекрасный Ильмень, далее в городе вы берете аудиогид и идете гулять по улочкам города сами
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О
Сначала спустил формат, что аудио гид, но потом оказалось, что это даже лучше мы никуда не торопились, могли задержаться в понравившемся месте подольше. Прогулка завершилась ужином под открытым небом
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О
Хотелось бы поблагодарить Сергея, за отлично проведенное время. Открытый, позитивный человек,не дал нам скучать во время поездки! Экскурсия была организована на высшем уровне. Получили массу эмоций, зарядились энергией. 🌹5 баллов!😍Супер! Рекомендую.
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