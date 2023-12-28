Мы отправляемся в Старую Руссу — город, который стал для Фёдора Михайловича местом покоя. А в творческом плане — местом создания его последнего романа «Братья Карамазовы». Писатель в нём стремился «выговориться весь». На пути в Руссу вы послушаете аудиоповесть «Достоевский. Дороги… к бессмертию», а в городе прогуляетесь по знаковым местам в сопровождении аудиогида.

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Описание

Что вас ожидает

Путь в Старую Руссу

Дорога из Великого Новгорода в Старую Руссу займёт примерно 1,5 часа. Особенной поездку сделает наша авторская аудиоповесть «Достоевский. Дороги… к бессмертию» в исполнении актёров Новгородского театра драмы.

Вы:

услышите увлекательный рассказ о жизненном пути и этапах творчества Достоевского

попробуете постичь истоки его гения

поймёте, почему сегодня произведения Фёдора Михайловича не менее актуальны, чем полтора столетия назад

По местам Достоевского

В Старой Руссе вы увидите знаковые места, связанные с семьёй Достоевского и его последним крупным произведением — романом «Братья Карамазовы». Среди них:

Дом-музей Достоевского

Дом Грушеньки

Музей романа «Братья Карамазовы»

Соборная площадь и Водонапорная башня

Церковь Георгия Победоносца

Церковь Мины Великомученика

Всю информацию вы прослушаете с помощью аудиогида с записью авторской экскурсии «Русса глазами Анны Григорьевны». Продолжительность — 2 часа.

Затем у вас будет 2 часа свободного времени для прогулки по городу, обеда, покупки сувениров.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Экскурсия будет интересна детям от 10-12 лет

В стоимость входят:

трансфер комфорт-класса на автомобиле Renault Grand Scenic из

Великого Новгорода и обратно

Великого Новгорода и обратно сопровождение гида-водителя

авторская аудиоповесть «Достоевский. Дороги… к бессмертию» (60 мин.)

пешеходная экскурсия с аудиогидом «Русса глазами Анны Григорьевны» (120 мин.)

Дополнительные расходы (по желанию): обед в кафе, сувениры