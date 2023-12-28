Путешествие по жизненному и творческому пути писателя в компании аудиогида
Мы отправляемся в Старую Руссу — город, который стал для Фёдора Михайловича местом покоя. А в творческом плане — местом создания его последнего романа «Братья Карамазовы». Писатель в нём стремился «выговориться весь». На пути в Руссу вы послушаете аудиоповесть «Достоевский. Дороги… к бессмертию», а в городе прогуляетесь по знаковым местам в сопровождении аудиогида.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Путь в Старую Руссу
Дорога из Великого Новгорода в Старую Руссу займёт примерно 1,5 часа. Особенной поездку сделает наша авторская аудиоповесть «Достоевский. Дороги… к бессмертию» в исполнении актёров Новгородского театра драмы.
Вы:
- услышите увлекательный рассказ о жизненном пути и этапах творчества Достоевского
- попробуете постичь истоки его гения
- поймёте, почему сегодня произведения Фёдора Михайловича не менее актуальны, чем полтора столетия назад
По местам Достоевского
В Старой Руссе вы увидите знаковые места, связанные с семьёй Достоевского и его последним крупным произведением — романом «Братья Карамазовы». Среди них:
- Дом-музей Достоевского
- Дом Грушеньки
- Музей романа «Братья Карамазовы»
- Соборная площадь и Водонапорная башня
- Церковь Георгия Победоносца
- Церковь Мины Великомученика
Всю информацию вы прослушаете с помощью аудиогида с записью авторской экскурсии «Русса глазами Анны Григорьевны». Продолжительность — 2 часа.
Затем у вас будет 2 часа свободного времени для прогулки по городу, обеда, покупки сувениров.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия будет интересна детям от 10-12 лет
В стоимость входят:
- трансфер комфорт-класса на автомобиле Renault Grand Scenic из
Великого Новгорода и обратно
- сопровождение гида-водителя
- авторская аудиоповесть «Достоевский. Дороги… к бессмертию» (60 мин.)
- пешеходная экскурсия с аудиогидом «Русса глазами Анны Григорьевны» (120 мин.)
Дополнительные расходы (по желанию): обед в кафе, сувениры
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от указанного вами адреса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Великом Новгороде
С 2010 года я и мои коллеги принимаем на Новгородчине российских и иностранных путешественников, обеспечивая комфортные и безопасные трансферы из Москвы, Санкт-Петербурга, от «Сапсана». Наша новая услуга — в формате экскурсионного такси — создана по запросам самих гостей и позволяет отправиться в поездку, не дожидаясь сборных групп, получить максимум информации и впечатлений, не переплачивая за сопровождение гида.
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