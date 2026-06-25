Еще несколько необычных экскурсий в Великом Новгороде

📜 Интересные рассказы о Ярославе Мудром и новгородском вече
🎻 Истории о гусляре Садко и Марфе Посаднице
🚶 Прогулка по уютным улочкам старого города
🔍 Возможность расширить программу по вашему желанию
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Великого Новгорода - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода позволяет наслаждаться прогулками по историческим местам без лишних забот о холоде или дожде. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно приятно провести время, однако стоит учитывать возможность дождей и более прохладную погоду. Зимой экскурсия будет более ограниченной из-за низких температур и снежных условий, но всё же остаётся интересной благодаря зимним пейзажам и праздничной атмосфере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Новгородский кремль
Софийский собор
Ярославово Дворище
Петерхоф
Путевой дворец Екатерины II
Церковь Спаса
Знаменский собор
Описание экскурсии
Приглашение в прошлое
Держим путь на территорию Новгородского кремля — Детинца. Здесь вы узнаете о богатой истории Новгорода и его памятниках через истории о судьбах его жителей разных веков. Прогуляетесь по тенистым аллеям Кремлёвского парка. Увидите крепостные стены и башни, новгородские колокола, а также чудотворную икону и древние захоронения в Софийском соборе. Перейдя на другой берег реки Волхов, окажемся на территории Славенского конца Древнего Новгорода. Здесь, вдали от городской суеты и шума транспорта, приятно ощутить дух почти не тронутой старины. Погуляем по Ярославову Дворищу, увидим место, где был иноземный двор ганзейских купцов — Петерхоф, а также Путевой дворец Екатерины II. Полюбуемся на кремль с набережной Александра Невского, а закончим путешествие на Ильине улице, где стоят церковь Спаса и Знаменский собор.
Истории правдивые и забавные байки
Насколько нов наш Новгород и где жил Ярослав Мудрый. Что говорят у нас про вече новгородское и где мог стоять терем Марфы Посадницы. Гусельки яровчатые Садко-гусляра и былинный богатырь Васька сын Буслаев. Не очень правдивые истории о тайнах, сокрытых новгородской землей и более правдивые истории о новгородских археологах.
Приходите, будем исследовать Великий Новгород вместе!
Кому подойдет экскурсия
Экскурсия станет хорошим продолжением нашей обзорной программы на транспорте по городу и пригородам и отлично подойдет для путешественников, желающих узнать побольше об исторических персонажах нашего древнего города.
Организационные детали
В стоимость программы включено музейное разрешение на право проведения экскурсий в Кремле
При посещении Софийского собора с подробной экскурсией дополнительно оплачиваются билеты: 900 ₽ + взрослые — 150 ₽/чел., школьники и студенты — 100 ₽/чел.
При посещении Софийского собора просьба не забывать о принятом в православных храмах дресс-коде
Принимаются и всячески приветствуются предложения о расширении нашей программы (например, посещение Грановитой Палаты или археологического музея с берестяными грамотами). Возможность посещения просьба уточнять заранее
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Сенная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аркадий — ваш гид в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 4777 туристов
Здравствуйте! Я родился и вырос в Великом Новгороде, получил историческое образование в Санкт-Петербурге (истфак СпбГУ), вернулся в родной город, где с 2001 года работаю гидом. Говорю на русском и английском языках, знаю шведский, одна из любимых тем — викинги на Руси. Любимые экскурсии — по живописным окрестностям и городским кварталам Великого Новгорода. Жду встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 111 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Отличная экскурсия! Аркадий подробно и увлекательно рассказал нам все исторические факты, провел нас по прекрасному маршруту с заходом на археологическую раскопку и все это на Английском! Получили огромное эстетическое удовольствие, узнали много интересного и прекрасно провели время! Аркадий, спасибо Вам за Ваш труд, увлеченность и приятную компанию на время нашей короткой поездки в этот поистине Великий город!
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Оксана
Спасибо большое Аркадию за очень интересную экскурсию. С первых минут общения мы поняли, что перед нами не просто профессионал, а человек любящий Великий Новгород и увлекающийся историей города. Великолепно построенный маршрут, интересный рассказ, юмор. . Аркадий сумел погрузить нас во времена зарождения города, быт того времени. . Очень рекомендуем!!!!
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Елена
Замечательная экскурсия по основным локация Новгорода! Аркадий рассказывал с любовью о своём городе. Прошлись по моей любимой торговой стороне, полюбоваться тихими улочками. Зашли в Софийский собор. Конечно, новых мест я читать дальшеуменьшить
для себя не нашла, но в Новгороде я была раз 40, поэтому это и неудивительно)). Тем не менее, город порадовал и экскурсия напомнила о многом. В целом однозначно рекомендую экскурсовода. Всё было очень душевно и приятно! Спасибо!
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С
Степина
Выражаем благодарность Аркадию за удивительную прогулку по городу! Отдельное спасибо за возможность поближе рассмотреть археологические раскопки. Несомненно, остались под впечатлением. После таких экскурсий остается только одно желание - вернуться еще раз в город! СПАСИБО!
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Е
Елена
Аркадий. огромное Вам спасибо от нашей семьи! очень интересно, всё на одном дыхании, благодарим от всей души. Вы очень интересно рассказали, нам невероятно приятно было Вас слушать, Ваше мнение о тех или иных событиях в истории, Ваши оценки происшедшего. Спасибо еще раз:)
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Ю
Юлия
Аркадий очень интересный рассказчик! Экскурсия богата историческими фактами, а также мы практичнски побывали на "раскопках" в черте города, даже нашли древний зуб животного))). интересно было как взрослым так и подростку. Рекомендую экскурсовода от всей души!