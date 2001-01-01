Еще несколько необычных экскурсий в Великом Новгороде

Что вас ожидает

Приглашение в прошлое

Держим путь на территорию Славенского конца Древнего Новгорода. Здесь, вдали от городской суеты и шума транспорта, приятно ощутить дух почти не тронутой старины. Вы посетите комплекс Ярославова Дворища и Древнего Торга, узнаете про Бояну улицу и Рогатицу, увидите место первого иноземного двора ганзейских купцов — Готский Двор, а также Путевой дворец Екатерины II. Полюбуемся на кремль с набережной Александра Невского, а закончим путешествие на Ильине улице, где стоят церковь ⛪ Спаса и Знаменский собор.

Истории 📖 правдивые и забавные байки

Славно ли Славно и где жил Ярослав Мудрый. Что говорят у нас про вече новгородское и где мог стоять терем Марфы Посадницы. Гусельки яровчатые Садко-гусляра и былинный богатырь Васька сын Буслаев. История 📖 про поиски ходов подземных новгородских и что там изготавливал у себя на дворе купец Сметанин. Где спряталась в Новгороде райская птица Сирин и сказ про знаменского кота. Какие только сюжеты ни оживут перед вами.

Если пожелаете, включим в программу атмосферное чаепитие. Приходите, будем исследовать Великий Новгород 🏙️ вместе!

Кому подойдет экскурсия ⛳

Экскурсия ⛳ станет хорошим дополнением к нашей «золотой классике» в Новгородском кремле и отлично подойдет для путешественников, желающих расширить географию изучения нашего замечательного города.

Организационные детали