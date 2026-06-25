Еще несколько необычных экскурсий в Великом Новгороде

Лучшее время для посещения Великого Новгорода - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода позволяет наслаждаться прогулками по историческим местам без лишних забот о холоде или дожде. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно приятно провести время, однако стоит учитывать возможность дождей и более прохладную погоду. Зимой экскурсия будет более ограниченной из-за низких температур и снежных условий, но всё же остаётся интересной благодаря зимним пейзажам и праздничной атмосфере.

Загляните в прошлое Великого Новгорода, где каждый камень хранит в себе историю. Экскурсия «Сказы Старого Новгорода» позволит вам ощутить дух Средневековья, узнать о великих личностях и событиях, которые сформировали облик этого уникального города. Вас ждут живописные уголки Новгородского кремля, тайны Софийского собора и уютные улочки старого района, где каждый дом расскажет свою уникальную историю

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Приглашение в прошлое

Держим путь на территорию Новгородского кремля — Детинца. Здесь вы узнаете о богатой истории Новгорода и его памятниках через истории о судьбах его жителей разных веков. Прогуляетесь по тенистым аллеям Кремлёвского парка. Увидите крепостные стены и башни, новгородские колокола, а также чудотворную икону и древние захоронения в Софийском соборе.

Перейдя на другой берег реки Волхов, окажемся на территории Славенского конца Древнего Новгорода. Здесь, вдали от городской суеты и шума транспорта, приятно ощутить дух почти не тронутой старины. Погуляем по Ярославову Дворищу, увидим место, где был иноземный двор ганзейских купцов — Петерхоф, а также Путевой дворец Екатерины II. Полюбуемся на кремль с набережной Александра Невского, а закончим путешествие на Ильине улице, где стоят церковь Спаса и Знаменский собор.

Истории правдивые и забавные байки

Насколько нов наш Новгород и где жил Ярослав Мудрый. Что говорят у нас про вече новгородское и где мог стоять терем Марфы Посадницы. Гусельки яровчатые Садко-гусляра и былинный богатырь Васька сын Буслаев. Не очень правдивые истории о тайнах, сокрытых новгородской землей и более правдивые истории о новгородских археологах.

Приходите, будем исследовать Великий Новгород вместе!

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия станет хорошим продолжением нашей обзорной программы на транспорте по городу и пригородам и отлично подойдет для путешественников, желающих узнать побольше об исторических персонажах нашего древнего города.

Организационные детали