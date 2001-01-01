Еще несколько необычных экскурсий в Великом Новгороде

Авторская прогулка по историческим кварталам Торговой стороны

Аркадий
Аркадий – Гид из Великого Новгорода
Вы погрузитесь в атмосферу Новгорода, каким он был в послевоенные десятилетия, до революции и в далеком средневековье.

Осмотрите тихий и уютный район с большим количеством исторических памятников.

Послушаете живые рассказы о Ярославе Мудром и новгородском вече, гусляре Садко, птице Сирин и знаменском коте.

А если захотите, организуем «купецкое» чаепитие.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 300 ₽ за экскурсию

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Байки Старого Новгорода
Байки Старого Новгорода

Что вас ожидает

Приглашение в прошлое
Держим путь на территорию Славенского конца Древнего Новгорода. Здесь, вдали от городской суеты и шума транспорта, приятно ощутить дух почти не тронутой старины. Вы посетите комплекс Ярославова Дворища и Древнего Торга, узнаете про Бояну улицу и Рогатицу, увидите место первого иноземного двора ганзейских купцов — Готский Двор, а также Путевой дворец Екатерины II. Полюбуемся на кремль с набережной Александра Невского, а закончим путешествие на Ильине улице, где стоят церковь ⛪ Спаса и Знаменский собор.

Истории 📖 правдивые и забавные байки
Славно ли Славно и где жил Ярослав Мудрый. Что говорят у нас про вече новгородское и где мог стоять терем Марфы Посадницы. Гусельки яровчатые Садко-гусляра и былинный богатырь Васька сын Буслаев. История 📖 про поиски ходов подземных новгородских и что там изготавливал у себя на дворе купец Сметанин. Где спряталась в Новгороде райская птица Сирин и сказ про знаменского кота. Какие только сюжеты ни оживут перед вами.

Если пожелаете, включим в программу атмосферное чаепитие. Приходите, будем исследовать Великий Новгород 🏙️ вместе!

Кому подойдет экскурсия ⛳

Экскурсия ⛳ станет хорошим дополнением к нашей «золотой классике» в Новгородском кремле и отлично подойдет для путешественников, желающих расширить географию изучения нашего замечательного города.

Организационные детали

  • Маршрут круговой и подразумевает прогулку 👣 пешком примерно 2 км
  • Пункты следования могут варьироваться: многое зависит от времени года, суток, погоды, а также ваших личных предпочтений и физических возможностей.
  • Дополнительно оплачиваются музейный вход в Знаменский собор и чаепитие (опционально)
Начало и место завершения
🚩 на Дворцовой улице
Байки Старого Новгорода
Байки Старого Новгорода
Байки Старого Новгорода
Байки Старого Новгорода
Байки Старого Новгорода
Байки Старого Новгорода
Байки Старого Новгорода
Байки Старого Новгорода

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Аркадий
Аркадий
Здравствуйте! Я родился и вырос в Великом Новгороде, получил историческое образование в Санкт-Петербурге (истфак СпбГУ), вернулся в родной город, где с 2001 года работаю гидом. Говорю на русском и английском языках, знаю шведский, одна из любимых тем — викинги на Руси. Любимые экскурсии — по живописным окрестностям и городским кварталам Великого Новгорода. Жду встречи с вами!
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